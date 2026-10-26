Intel i7, NVIDIA RTX y precio top: así es el portátil gaming Asus que MediaMarkt está liquidando hoy en su outlet

Desde hace bastantes meses, configurar un PC para jugar desde cero sale muchísimo más caro que antes. El motivo es la crisis que ha afectado principalmente a las memorias RAM y que, de paso, ha encarecido muchos otros componentes (como los SSD). Pero entre los portátiles gaming sigue habiendo muy buenos precios en 2026. Sobre todo, si acudimos a outlets como el de MediaMarkt.

Aquí, la tienda está liquidando hoy este portátil gaming Asus TUF a 1.146,65 euros. Un equipo con una genial relación calidad precio, muy equilibrado para jugar y otras tareas, que esquiva la crisis de precios de componentes.

Compatible con las últimas versiones de DLSS

Además de en esas tiendas que todos conocemos, MediaMarkt también vende a través de su outlet de eBay. Habitualmente, dispositivos de exposición y, a veces, algunos completamente nuevos y a estrenar. Todos ellos, con descuentos importantes. Este Asus es de exposición y sale más barato que en la propia MediaMarkt, incluso con la rebaja que tiene aplicada ahí.

Hablamos del Asus TUF F16, en su versión FX608JMI-TU271. Un portátil gaming que destaca por una pantalla generosa en diagonal, un hardware equilibrado y la compatibilidad con las últimas versiones de DLSS. Vital esto último para conseguir mayores tasas de FPS en videojuegos compatibles. Siendo un excelente equipo para trabajar, estudiar y todo aquello que no sea jugar.

Concretamente, monta una NVIDIA RTX 5060, un Intel Core i7-14650HX, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de SSD. Todo ello, junto a un panel de 16 pulgadas con resolución 1920 x 1200p a 144 Hz. Aunque, eso sí, sin sistema operativo, cuya instalación corre por nuestra cuenta.

⚡ EN RESUMEN: portátil gaming asus tuf f16 ✅ LO MEJOR A precio rebajado respecto a lo que cuesta en otras tiendas

respecto a lo que cuesta en otras tiendas Un equipo equilibrado compatible con lo último de DLSS ❌ LO PEOR No es nuevo a estrenar

No es el mejor precio hasta la fecha 💡 CÓMPRALO SI... buscas un buen equipo portátil a precio asumible en plena crisis de hardware ⛔ NO LO COMPRES SI... prefieres estrenar

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