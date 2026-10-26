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Intel i7, NVIDIA RTX y precio top: así es el portátil gaming Asus que MediaMarkt está liquidando hoy en su outlet

Una buena opción de compra para estrenar hardware a un precio asumible en plena crisis del sector

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Carlos Castillo

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Desde hace bastantes meses, configurar un PC para jugar desde cero sale muchísimo más caro que antes. El motivo es la crisis que ha afectado principalmente a las memorias RAM y que, de paso, ha encarecido muchos otros componentes (como los SSD). Pero entre los portátiles gaming sigue habiendo muy buenos precios en 2026. Sobre todo, si acudimos a outlets como el de MediaMarkt.

ASUS TUF F16 FX608JMI-TU271

ASUS TUF F16 FX608JMI-TU271

PVP en Outlet de MediaMarkt — 1.146,65 MediaMarkt — 1.199,00 PcComponentes — 1.199,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Aquí, la tienda está liquidando hoy este portátil gaming Asus TUF a 1.146,65 euros. Un equipo con una genial relación calidad precio, muy equilibrado para jugar y otras tareas, que esquiva la crisis de precios de componentes.

Compatible con las últimas versiones de DLSS

Asus Tuf

Además de en esas tiendas que todos conocemos, MediaMarkt también vende a través de su outlet de eBay. Habitualmente, dispositivos de exposición y, a veces, algunos completamente nuevos y a estrenar. Todos ellos, con descuentos importantes. Este Asus es de exposición y sale más barato que en la propia MediaMarkt, incluso con la rebaja que tiene aplicada ahí.

Hablamos del Asus TUF F16, en su versión FX608JMI-TU271. Un portátil gaming que destaca por una pantalla generosa en diagonal, un hardware equilibrado y la compatibilidad con las últimas versiones de DLSS. Vital esto último para conseguir mayores tasas de FPS en videojuegos compatibles. Siendo un excelente equipo para trabajar, estudiar y todo aquello que no sea jugar.

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Concretamente, monta una NVIDIA RTX 5060, un Intel Core i7-14650HX, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de SSD. Todo ello, junto a un panel de 16 pulgadas con resolución 1920 x 1200p a 144 Hz. Aunque, eso sí, sin sistema operativo, cuya instalación corre por nuestra cuenta.

⚡ EN RESUMEN: portátil gaming asus tuf f16

 LO MEJOR

  • A precio rebajado respecto a lo que cuesta en otras tiendas
  • Un equipo equilibrado compatible con lo último de DLSS

❌ LO PEOR

  • No es nuevo a estrenar
  • No es el mejor precio hasta la fecha

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⛔ NO LO COMPRES SI... prefieres estrenar

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