Hoy en Lidl el gadget barato para preparar palomitas caseras de forma sencilla y en tan solo un par de minutos

A la hora de ver una película en casa viene bien contar con un buen palomitero para así también disfrutar de un pequeño tentempié. Si queremos hacer palomitas caseras, hoy en día podemos encontrar palomiteros económicos para prepararlas de forma saludable, como es el caso del palomitero Silvercrest que está disponible en la tienda online por un precio de 12,99 euros. Hoy ha llegado a tiendas físicas.

Si no tienes un supermercado Lidl cerca, se agota en tiendas físicas o simplemente buscas otra alternativa, Amazon vende la Taurus Pop'n'Corn por un precio de 29,99 euros. Tiene un diseño con acabado en rojo y permite preparar palomitas saludables.

Un palomitero pequeño para preparar palomitas saludables

El palomitero Silvercrest destaca principalmente por dos razones: la primera es que se trata de un modelo muy económico; la segunda es que es muy compacta con una dimensiones de 14,6 x 13,4 x 26,5 centímetros, por lo que no hace falta tener mucho espacio en la cocina.

Este modelo también cuenta con pies antideslizante para evitar que se caiga con facilidad, incorpora un interruptor que sirve para encender y apagar el dispositivo y además cuenta con cuchara dosificadora y un cuenco para fundir mantequilla. También incorpora una tapa desmontable y permite preparar palomitas saludables en tan solo dos minutos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del palomitero silvercrest hoy ✅ LO MEJOR Es muy compacto , lo que facilita el poder guardarlo en la cocina.

, lo que facilita el poder guardarlo en la cocina. Su precio: se trata de un palomitero muy económico. ❌ LO PEOR El depósito es de 60 gramos, por lo que no se puede preparar grandes cantidades de una sola sentada. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres preparar palomitas caseras y buscas un dispositivo pequeño para poder guardarlo en la cocina. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres preparar palomitas para dos o más personas de forma rápida, ya que se trata de un palomitero bastante pequeño.

También te puede interesar

Cecotec Máquina de Palomitas Eléctrica Fun&Taste P'Corn Easy. Palomitero, 1200 W, Sistema de Inyección de Aire, Tazón Extraíble, Tapa Antiadherente y Extraíble, Diseño Compacto Hoy en Amazon — 29,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Lékué Bol colapsable para cocinar palomitas caseras, silicona Rojo, 2800 ml Hoy en Amazon — 22,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Silvercrest

En Xataka | Mejores freidoras de aire en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y cinco modelos recomendados

En Xataka | Mejores robots de cocina (2026). Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 219 euros