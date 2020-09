He empezado a teletrabajar: esto es todo lo que necesitaba y he comprado

En muchos casos, el teletrabajo – un cambio "forzado" este año – ha llegado para quedarse. Pero montar una oficina en casa es mucho más que el ordenador en el escritorio y una buena conexión a internet. Hemos hablado con varios perfiles muy diferentes sobre cómo ha sido su adaptación al teletrabajo y qué han necesitado. Porque una cosa es salir del paso y otra trabajar con comodidad.

Si bien no todos los trabajos pueden adaptarse al teletrabajo, sí que hay empleos de lo más dispar que hacen que nuestras necesidades sean muy diferentes a la hora de trasladar la oficina a casa. Por eso hemos hablado con profesionales de la enseñanza, ingeniería, administración, logística y creativos. Todos han dado el paso, pero ni el punto de partida era el mismo ni sus necesidades.

Estos son nuestros entrevistados:

Fernando de Córdoba: "Trabajo en Webedia como responsable de estrategia y marca"

Rosa Ripa Cózar: "Soy socia y administradora de una empresa de intermediación en el transporte marítimo, terrestre y aéreo"

Pedro Sánchez: "Soy ingeniero industrial con especialidad en electricidad y profesionalmente me dedico esencialmente a la programación de autómatas para maquinaria industrial y diseño de planos eléctricos y planos de instalación"

Ana Rubio Toledo "Soy maestra de primaria." Empecé a teletrabajar el 16 de marzo como todos los profes y desde hoy (1 de septiembre) me reincorporo a la enseñanza presencial.

Mario Merinowski: "trabajo en la parte de vídeo publishing de Webedia Spain para Xataka, Directo al Paladar, Applesfera, Espinof, entre otros... grabando vídeo, editando y subiendo a YouTube, Instagram, Twitter..."

Alberto González: "soy ingeniero de energías renovables, trabajo en una multinacional de energía eólica"

Ángela Blanco: "Trabajo en el equipo de vídeo editorial de Webedia y un gran porcentaje de mi jornada está dedicada al canal de YouTube de Xataka. Mi trabajo se divide en varias patas, por un lado soy la productora del equipo y hago labores de coordinación, con lo cual estoy muchas horas delante de un ordenador. Y por otro lado, tengo otra parte que tiene que ver con realizar guiones, grabar y editar."

Nora Tobio Díaz "soy andereño de primaria (nota: maestra). El año pasado era tutora en un colegio público de Alegría - Dulantzi (Álava) e impartía clases de lengua"

Rosa Vázquez Gómez "soy funcionaria de Administración Local. "

Cómo ha sido el cambio: del trabajo a casa

El teletrabajo ha pillado por sorpresa en algunas empresas, pero otras ya lo tenían moderadamente implantado. Sea como sea, esta vuelta al trabajo será no presencial para muchos: algunos sin fecha de retorno a la oficina y otros incluso de forma definitiva. ¿Cómo era su trabajo antes y cuál es la situación actual?

Fernando de Córdoba: "Empezamos a teletrabajar en marzo, y desde que Madrid pasó a fase 1 la empresa nos permite ir a la oficina si queremos de forma opcional. Desde medidados de septiembre iremos de manera obligatoria una semana sí y una no, para regular el aforo."

Rosa Ripa Cózar: "Desde que saltó el estado de alarma, dejamos nuestra oficina y nos propusimos trabajar desde casa. No creo que sea definitivo, planeamos volver cuando se calme la situación, pero cambiaremos de estrategia: estaremos por la mañana en la oficina y por las tardes teletrabajaremos"

Pedro Sánchez: "Empecé a teletrabajar en abril y a principios de junio algunos volvieron a la empresa y otros no. La empresa fue flexible, especialmente en condiciones especiales. De cara al otoño, si la cosa empeora o sale algún positivo, volverán a mandar a toda la plantilla a trabajar desde casa. Por el momento no tenemos fecha de retorno, aunque no será algo definitivo"

Ana Rubio Toledo " Empecé a teletrabajar el 16 de marzo como todos los profes y desde hoy (1 de septiembre) me reincorporo a la enseñanza presencial. Aunque se están realizando esfuerzos increíbles en los centros por poner en marcha las medidas para asegurar una vuelta segura, considero que las directrices marcadas por las instituciones son insuficientes, por lo que es posible que al final debamos volver a la enseñanza telemática. Si no ocurre así, será por la imposibilidad de la conciliación familiar, no porque se considere que la presencialidad es esencial"

Mario Merinowski: "Antes de la pandemia podíamos teletrabajar una vez al mes en casa. Ahora durante y después de la pandemia tuvimos que sitarnos en casa. No parece que sea definitivo, pero sí recurrente. Después de la pandemia espero poder teletrabajar desde casa 2 días al menos. Creo que es más seguro y cómodo a veces. Otras no, otras habrá que ir a la oficina a producir formatos."

Alberto González: "Comencé a teletrabajar al poco de iniciarse el confinamiento, allá por el mes de marzo. Por el momento nos han prorrogado el teletrabajo y no sabemos cuándo retornaremos a las oficinas, probablemente el año que viene, pero no es definitivo"

Ángela Blanco: "He empezado a teletrabajar en el mes de marzo con motivo de la pandemia y en principio la situación es temporal."

Nora Tobio Díaz "Yo estaba de baja cuando se decretó el estado de alarma, así que comencé a teletrabajar el 16 de marzo que fue cuando me incorporé. Tenía la opción de ir al centro en caso de necesitar un equipo, pero ya tenía en casa. Aunque tenía contrato de un tercio, la adapación y preparación de las clases me llevaba casi una jornada completa. El 2 de septiembre el profesorado comenzamos las clases en presencial, pero creo que antes de que acabe el mes volvemos a casa. No creo que los protocolos sean viables (grupos burbujas, horarios escalonados, etc) con la situación actual"

Rosa Vázquez Gómez Empezamos desde el primer día del Estado de Alarma y desde el 1 de junio vuelta por turnos, con fecha de caducidad a 20 de septiembre, se reunirán los sindicatos con el diputado de personal para ver qué se hace a partir de ahí. En mi caso teletrabajo el 75% del tiempo (tres semanas en casa, una en la oficina), con algún cambio por imprevistos o necesidades de servicio."

El punto de partida: ¿qué herramientas tenían?

Afortunadamente no partían de cero: los hay que ya contaban con un pequeño espacio de trabajo en casa, quienes han tirado de su ordenador personal y otros que han recibido equipo de la empresa para trabajar desde casa.

Fernando de Córdoba: "Afortunadamente tanto en la oficina como en casa tengo portátil Mac, así que gracias a eso y a la sincronización de mis documentos con iCloud, cuando la empresa se adelantó al confinamiento obligatorio, pude trabajar con mi equipo personal hasta que fui a la oficina a recoger el de allí. En casa tengo un monitor externo para conectarle, un Samsung de hace 15 años por lo menos, lo que facilita mucho las cosas (en la oficina tenía uno). En cuanto al teclado, me apaño con un Apple Keyboard (169 euros) con teclado numérico que tenía y que uso con cable."

Rosa Ripa Cózar: "Antes del teletrabajo, me había comprado un portátil muy ligero y fino, un HP x360 Envy (883 euros), que es el que he usado. Tenía también una impresora multifunción doméstica multifunción, que me han servido pero que se me han quedado cortos. En el caso del portátil, más que nada es que es tan pequeño que me dejaba los ojos con la pantalla"

Pedro Sánchez: "En lo que a mí respecta y en mi departamento, tuvimos suerte porque estábamos preparados. Realizamos asistencia exterior, por lo que disponíamos de ordenadores y herramientas para acceder a la red interna y para las comunicaciones internas, de modo que pudiéramos trabajar desde fuera de la oficina. La empresa nos ha proporcionado software y mi workstation habitual, una HP Zbook 15 G3, para mí ha sido como salir de viaje"

Ana Rubio Toledo: "Tenía un ordenador portátil Surface Pro 4 e impresora. El ordenador ha sido de gran utilidad para comunicarme con mis alumnos, enviar y recibir tarea, preparar materiales y realizar videollamadas, tanto con el alumnado como con mis compañeros para todo lo relacionado con la coordinación docente. También ha sido de gran utilidad rescatar un ratón que teníamos por casa para evitar el incómodo uso del Trackpad."

Mario Merinowski: "Antes de teletrabajar tenía mi Macbook Pro de 2015 y mi propio equipo audiovisual: Sony A7II (1099 euros), grabadora H4N Pro (200 euros), muchas SDSs… Se me ha quedado corto sobretodo el ordenador, así que nos trajimos el de la oficina un iMac 5K de 27" (2200 euros) con 24GB de RAM. El equipo de la oficina está destinado a nuestra labor entonces se adapta mejor que mi antiguo portátil. Además la empresa ha tenido que comprar unos focos LED (42 euros) para poder grabar desde casa y crear iluminaciones."

Alberto González: "Antes del confinamiento tenía una impresora láser HP que ya tiene unos cuantos años. Como estaba en semiteletrabajo – trabajaba a distancia dos días a la semana –, contaba con un portátil y unos cascos bastante pro de la empresa que me han servido cuando comencé a teletrabajar a tiempo completo"

Ángela Blanco "Por suerte, con el teletrabajo no me tuve que comprar grandes cosas porque nos pudimos traer los equipos que utilizábamos en la oficina. De modo que repartimos el equipo de grabación que teníamos entre los que somos y yo me llevé conmigo la Panasonic Lumix G7 y nuestra grabadora de audio, la Zoom H5 (265 euros)."

Nora Tobio Díaz "Me compré un ordenador decente, el HP Pavilion 15, hace pocos meses y menos mal, porque sino habría tenido que comprarme uno. Luego una tenía impresora, el móvil para grabar vídeos y un trípode. Me he apañado bastante bien con todo."

Rosa Vázquez Gómez "Tengo un MacBook del año 2009 que se está portando como un campeón. Tuvimos algún problema para instarla la VPN por lo viejillo que es, pero en Sistemas hay un compi que es un crack de Mac y encontró solución. No obstante el 90% de mi trabajo puedo hacerlo sin conectarme al PC del trabajo, porque es una plataforma online que compartimos con los administrados. Eché mucho de menos la pantalla enorme del trabajo, ahorraría bailes de subidas y bajadas de scroll. Me cogió preparada, ya que tengo impresora/escaner y cascos con micro."

Sus compras para el teletrabajo

Pasar ocho horas al día delante de una oficina "de emergencia" pasa factura, así que quien más quien menos se puso manos a la obra para hacer de su espacio de trabajo un lugar más cómodo y productivo.

Fernando de Córdoba: "Durante el confinamiento apenas compré un ratón Victsing (16,99 euros) que funciona por Bluetooth y tiene batería recargable. Así no me ocupa un USB el receptor y además no tengo que andar con pilas. Pero en las últimas semanas, pensando que lo de trabajar aquí va para largo (al menos en semanas alternas), he decidido mejorar un poco mi espacio de trabajo y he comprado una lámpara de arquitecto de IKEA (10 euros) y una alfombrilla XXL (19,99 euros). También me hice con una silla, la Markus de IKEA (169 euros curiosamente el mismo modelo que tenemos en la oficina. Y he comprado un adaptador ethernet (11,69 euros) ya que mi casa tiene un wifi bastante malo que a nivel personal me servía, pero no puedo quedarme sin internet en medio de una reunión."

Rosa Ripa Cózar: "Lo primero que hice fue poner remedio a la minipantalla del portátil, así que me compré un monitor Dell P2419H de 24 pulgadas (166 euros). Y para más comodidad, un teclado y un ratón inalámbricos de Logitech. Para responder unos correos me bastaba con el portátil pero para ocho horas merece la pena usar periféricos. Después sustituí mi impresora doméstica por una HP Laser Jet pro 15w (79 euros) con tóner para optimizar todo el volumen de impresión y un dock station de HP (75 euros) porque mi portátil solo tenía un USB-C y necesitaba más puertos. Y ya que estaba, para estar tranquilos teniendo que trabajar en remoto y separados, dos NAS Synology DS218J (195 euros) para mi casa y la oficina con el disco duro 2TB WD Red (90 euros)"

Unidad NAS NAS Synology DS218J

Pedro Sánchez: "Al margen del portátil no nos facilitaron nada más, así que lo primero que hice fue comprar un monitor sencillo de 22" de AOC (84 euros) al día siguiente. Sin él trabajar en casa hubiera sido más complicado trabajar en casa en cuanto a ergonomía se refiere. Luego tiré con un teclado y ratón que tenía por casa."

Ana Rubio Toledo: "He necesitado comprar un monitor AOC de 24" (99 euros) para conectarlo a mi portátil, puesto que el uso de la pantalla de la misma era muy incómodo para tantas horas de trabajo. También he hecho compras de software para facilitar el trabajo, como ha sido Genially y Canva para crear materiales, así como almacenamiento en Google Drive mediante un plan de pago de Google One para soportar la gran cantidad de correos y archivos pesados que he recibido. "

Mario Merinowski "En realidad específicamente nada, por suerte tenía casi de todo para poder trabajar desde casa porque soy muy friki y tengo todo tipo de gadgets, conectores, cables, una silla cómoda Newskill Kitsune (149 euros), auriculares Plantronics 941610"

Alberto González: "Usaba el típico escritorio barato que rápidamente se me quedó corto. Además, como mi pareja también teletrabajaba (es informática), pensamos en comprar mobiliario para mejorar nuestro espacio de trabajo y estar más cómodos. Necesitábamos una mesa de 1,80 (era lo que cabía) con altura regulable, porque soy más alto que ella. Nos compramos dos sillas, una de Songmics (93 euros) y una más profesional de Fibkit (139 euros) que estaba diseñada para mantener una buena postura. Compramos dos monitores También compramos dos monitores de 24", un AOC C24G1 (199 euros) y un Dell S (124 euros) porque programar mirar para abajo es horrible y también teclados y ratones. En mi caso los compré baratos de Logitech, pero para mi mujer adquirimos un ratón ergonómico vertical Trust Verto (18,99 euros) porque tenía problemas en el codo. "

Ángela Blanco: "Ahora bien, sí que he hecho algunas compras con otro tipo de cosas que en un primer momento parecen secundarias pero que no lo son. En las primeras semanas de teletrabajo me di cuenta de que mi silla de escritorio iba a acabar conmigo, si no lo hacía yo antes con ella, así que opté por esta segunda opción y me compré la Actiu Stay Serie 50 (283 euros), que es un modelo sencillo, sobrio y que me resulta muy cómodo. En mi opinión tener una buena silla es uno de los puntos más importantes a la hora de comenzar a teletrabajar. Y luego me he hecho con dos cosas más para que me sean más cómodas las horas frente al ordenador, la primera es una alfombrilla con reposamuñecas (11,99 euros), que aunque sé que no son para todo el mundo, yo creo que ya no sabría trabajar sin ella. Y también me compré un reposapiés (24,39 euros), y la verdad es que también estoy encantada."

Nora Tobio Díaz "No me compré nada, aunque valoré hacerme una suscripción a Genially para los vídeos"

Rosa Vázquez Gómez "Como iba lento tuve que comprar un extensor de Wifi TP-Link N300 Tl-WA850RE (14,99 euros)(para estar tantas horas me llegaba lenta la señal a la habitación). Hice un gran pedido a Amazon de libretas/bolis/rotuladores de colores, que soy mucho de organizarme en colorines y folios. Donde esté una agenda 1.0 que se quite Asana"

Próximas adquisiciones para el teletrabajo

Tras un tiempo teletrabajando, ya cuentan con una oficina doméstica apañada, pero siguen echando en falta dispositivos y periféricos que les faciliten su trabajo. Estas son algunas de sus futuras adquisiciones:

Fernando de Córdoba: "Por el momento echo más en falta a compañeros que aparatos, pero si tuviera que elegir algo para mejorar sería mi monitor. Me tientan mucho esos monitores superpanorámicos, pero la verdad es que el mío está bien y no me gusta generar basura informática porque sí."

Rosa Ripa Cózar: "Mis necesidades técnicas son muy sencillas puesto que mi trabajo es básicamente ofimática. Ahora mismo echo en falta un escaner decente, porque ahora mismo me apaño con el móvil y una aplicación"

Pedro Sánchez: "Lo único que he echado en falta ha sido una impresora, porque manejamos mucha documentación, tenemos que tener acceso a planos y especificaciones técnicas y eso requiere imprimir correcciones y anotar datos al margen. Viene bien tenerlo todo en papel. No descarto comprarme una impresora sencilla de recambios baratos"

Ana Rubio Toledo:"Un iPad con el que poder crear materiales a través de aplicaciones como Procreate y especialmente para el uso de iDoceo, con su correspondiente Apple Pencil. Estoy esperando al iPad Air 4. Fuera del apartado tecnológico, si volviera a teletrabajar compraría una mesa más grande y una silla más cómoda, así como alguna estantería para almacenar la gran cantidad de materiales y documentos que se generan."

Mario Merinowski: "Un monitor secundario de 144Hz, el MSI Optix G271 (249 euros), ya que lo usaría con el iMac como monitor secundario, pero con mi ordenador personal para el gaming. "

Alberto González: "Estamos mirando una impresora láser, aunque de momento tiramos con la que tenemos. También estamos valorando una balda para organizar un poco el espacio"

Ángela Blanco: "De momento con el equipo que tengo estoy contenta, pero para mi siguiente compra apostaría por un monitor de apoyo más grande que el que tengo y con mejor calidad, como por ejemplo el BenQ GW2780E (167 euros)."

Nora Tobio Díaz "Si volvemos a teletrabajar me he planteado adaptar una habitación para los vídeos porque mi casa es muy oscura. Compraría un fondo, un aro de luz, una cámara y un micrófono porque la calidad del móvil se queda corta. Más que videollamadas, a estas edades prefiero hacer contenidos en vídeo para que los niños puedan verlo a cualquier hora, algo simple y que no requiriera de demasiados recursos, ya que los niños no están formados para usarlo y en algunos casos los padres tampoco. Por ejemplo, en el tercer trimestre hice un proyecto de Harry Potter"

Rosa Vázquez Gómez "Estoy en proceso de redecorar: cambiar la mesa, que no me hace falta tan grande pero sí más cómoda y una silla, que mi espalda lo está notando. Quién me iba a decir que echaría de menos la silla del trabajo. Ya no a nivel personal, pero sí a nivel comunicación con los compañeros, pues el Whatsapp no me parecía la mejor manera de organizarnos, pero será porque conozco Slack"

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.