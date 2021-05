Guía de compra de routers en 2021: mejores recomendaciones y 12 modelos desde menos de 100 euros

En estos tiempos que corren, tener internet en casa es la verdadera salud: el ordenador, el móvil, la consola, la smart TV, algún altavoz inteligente... honestamente, a muchas personas nos costaría bastante vivir sin Wi-Fi doméstico. Qué poco nos acordamos del router cuando internet funciona bien y cómo volvemos la vista este dispositivo cuando hay problemas.

Las operadores instalan sus modelos para cubrir la tarifa contratada, pero a veces nos planteamos si ese router es suficiente. Quizás porque tenemos problemas de cobertura, para incorporar nuevos dispositivos, para funcionalidades avanzadas... En esta guía de compra de routers te ayudamos a elegir los modelos que más te convienen de forma fácil. Además, en la parte inferior encontrarás una cuidada selección de modelos para diferentes perfiles.

¿Cambiar de router o complementar el modelo de nuestra operadora?

Cambiar el router proporcionado por la operadora no es tan simple como desenchufar y enchufar el nuevo. De hecho, dada la complejidad, hay quien apuesta por mantener el router de la operadora y conectar a él el router neutro y así mejorar la conexión.

Lo habitual es que los routers de operadora lleven el terminal de nodo óptico u ONT integrado, un dispositivo que se conecta en tu casa al cable de fibra óptica. Resumiendo, que necesitarás una ONT de terceros que sea compatible con la OLT de la centralita de tu operadora.

Pero no acaba aquí la odisea. Para que nuestro nuevo router se conecte correctamente a la red es necesario que tu proveedor de acceso a internet te proporcione los parámetros de conexión, como el nombre de usuario, contraseña, protocolo y las claves GPON y SIP para poder validar su conexión.

Y las operadoras no siempre proporcionan estas claves. Si no es el caso, será necesario abrir tu viejo router y realizar una serie de conexiones en un chip interno para poder hackearlo para extraer estas claves. Como no es una tarea para todo el mundo, está la opción de conectar el el router neutro al del operador para que el neutro haga de router, y el otro haga más de módem u ONT. En este tutorial de Xataka Basics te explicamos cómo hacerlo paso a paso.

Cuando tengas todos los datos, deberás introducirlos durante la configuración del router desde la interfaz web, habitualmente localizada en la dirección 192.168.1.1 o 192.168.0.1.

A partir de ahí cada router es diferente, aunque hay puntos comunes. Lo ideal es dedicar un poco de tiempo a la interfaz web para ajustar la seguridad (abrir y cerrar puertos, activar el filtrado por dirección MAC, etc.) y generar nuestra red Wi-Fi.

Cómo elegir un buen router

Antes de elegir un router os proponemos que os planteeis algunas cuestiones que os llevarán a tener claro vuestros requerimientos y así ajustar presupuestos y cerrar el cerco de modelos más atractivos para vuestras necesidades.

Así, os interesa saber cuántos usuarios de la red estáis en casa al mismo tiempo (usando internet, se entiende) y cuántos dispositivos conectados tenéis en vuestro hogar. No solo que estéis usando en este momento, sino que estén conectados y por tanto, sean susceptibles de realizar actualizaciones y descargas de forma automática.

Finalmente ten en cuenta qué actividades realizas, su intensidad y frecuencia, con especial incidencia en las que son exigentes, por ejemplo el gaming online.

Tipo de Wi- Fi

Aunque lo último de lo último es el WiFi 6E, esta evolución todavía está muy verde: ni la banda está operativa en España y es rara avis en tecnología de consumo, tanto en dispositivos (con alguna notable excepción como el Samsung Galaxy S21 Ultra) o routers. No obstante, en el CES 2021 tuvimos la oportunidad de conocer pioneros como el Netgear Nighthawk RAXE500 o los TP-Link Archer AX96 y AX206 y ya se han presentado los Linksys AXE8400, por repasar las propuestas de las marcas más populares del sector. En cualquier caso, si buscas lo último y más avanzado, apuesta por un router con Wi-Fi 6.

El Wi-Fi 6, anteriormente conocido como Wi-Fi 802.11ax, es un estándar de transmisión inalámbrica que mejora la velocidad, la estabilidad al tener muchos dispositivos conectados y la eficiencia energética de las versiones anteriores.

Como además es retrocompatible, podremos conectar dispositivos y redes de versiones anteriores, aunque no sacaríamos partido de sus bondades. Es decir, que si queremos exprimir al máximo este estándar, es necesario que tanto el router como el dispositivo sean compatibles con Wi-Fi 6.

Sin ánimo de profundizar en las tecnologías que materializan estos avances, elegir un router compatible con Wi-Fi 6 supone las siguientes ventajas:

El Wi-Fi ofrece una velocidad máxima teórica de transmisión de datos de hasta los 9,6 Gbps , es decir, aproximadamente un 40% más que el Wi-Fi 5.

Operación en doble banda, pudiendo trabajar tanto en la frecuencia de los 2,4 GHz como en la de los 5 GHz, a diferencia de la Wi-Fi 5 que lo hacía de forma exclusiva en los 5 Ghz.

Diferencia entre OFDM (en versiones anteriores) y OFDMA (Wi-Fi 6)

La OFDMA mejora el sistema OFDM, permitiendo a los canales subdividirse para ofrecer paso a diferentes usuarios y dispositivos. En la práctica, esto supone una menor latencia y eficiencia en una red Wi-Fi cuando hay varios dispositivos conectados.

En vez de ir uno a uno, con MU-MIMO el router se conecta a la vez con varios dispositivos

Wi-Fi 6 pasa de SU-MIMO (single user MIMO) a MU-MIMO (multi user MIMO), lo que permite enviar y recibir datos a varios a varios dispositivos a la vez más rápido, en lugar de tener que ir uno a uno formando una cola.

La coloración BSS es una técnica de reutilización especial que usa marcas o "colores" para identificar cada red, lo que ayuda a reducir el problema de interferencias cuando muchas redes vecinas están usando el mismo canal.

Menor consumo energético gracias a la tecnología Target Wake Time, o TWT, que optimiza los tiempos esperados de actividad. Así, un dispositivo Wi-Fi 6 puede reducir el consumo de energía, entrando en modo de ahorro energético hasta que llega el momento especificado en su TWT.

A modo de resumen, estas son las principales novedades respecto al Wi-Fi 5 (antes conocido como 802.11ac), la otra gran opción del mercado:

WiFi 5 WiFi 6 Bandas 5 GHz 2.4 y 5 GHz Ancho de banda del canal 20, 40, 80, 80+80 y 160 Mhz 20, 40, 80, 80+80 y 160 Mhz Tamaños de FTT 64, 126, 256, 512 256, 512, 1024, 2048 Modulación más alta 256-QAM 1024-QAM Velocidad de datos 433 Mbps por stream (80 MHz) Máx. 7000 Mbps 600 Mbps por stream (80 MHz) Máx. 10000 Mbps OFDMA No disponible, OFDM en su lugar. Disponible: menor latencia y menos congestión con varios dispositivos MU-MIMO Solo para descarga Simultanea de subida y bajada: mejor velocidad en redes con muchos dispositivos Coloración BSS No disponible Disponible: menos interferencias Target Wake Time No disponible Disponible: mejor ahorro energético

¿Es un router Wi-Fi 6 la mejor opción? Si dispones de una gran cantidad de dispositivos conectados y/o juegas online de forma competitiva y te lo tomas medianamente en serio, entonces probablemente sacarás partido a estas ventajas y te merezca la pena la inversión. En cualquier caso, hay modelos con Wi-Fi 5 muy capaces a tener en cuenta.

Conexiones y puertos

Una de las características fundamentales a la hora de acertar con un router es tener claro qué conexiones y puertos necesitamos, algo que afecta tanto a la velocidad como al número de dispositivos que vayamos a conectarle.

Lo ideal, siempre que la distribución de nuestra casa lo permita, es conectar dispositivos como el ordenador, la consola o tu smart TV al router mediante cable, de modo que evitemos las interferencias y la saturación propia de las redes Wi-Fi. No es que sea necesario conectar todos, pero esos tres dispositivos son importantes para entretenimiento y productividad (especialmente si trabajas en casa). En caso de que el router esté lejos, incluso puedes optar por conectar vía cable a través de la red eléctrica con un PLC.

Es frecuente que los routers cuenten con dos o cuatro clavijas LAN Ethernet para conectar nuestros dispositivos y una WLAN para conectar el cable del módem. La idea es que haya suficientes tomas para conectar mediante cable esos dispositivos "esenciales". Busca aquellos cuyas tomas LAN sean Ethernet a 1 Gbps, aunque en los modelos más avanzados para gaming hay puertos especiales que admiten transferencias de datos de hasta 10 Gigabits.

A partir de aquí, hay routers con conectividad adicional: puertos USB 2.0 o 3.0, lector de tarjetas SD, puertos M2. El objetivo es poder conectar periféricos como unidades de almacenamiento o impresoras y así compartir contenidos con todos los equipos de la red , automatizar copias de seguridad, centro de impresión, montar servidores....

Tecnologías de alcance

La operadora nos suministra la señal de internet, que va a parar al router, que a su vez la envía a través de un cable Ethernet o por el cable con Wi-Fi. Si vamos a hacer uso de esta tecnología inalámbrica de forma intensiva, este punto nos interesa especialmente: el alcance y la cobertura.

Esta característica depende de muchos factores: la posición del router, el tamaño de la superficie a cubrir, la arquitectura... si vuestra casa es especialmente grande (o varias plantas), hay muchas pareces o tenéis el router puesto en un lugar no muy bueno, valorad la instalación de un sistema Wifi mesh. Pero no está todo perdido, ya que los routers más avanzados disponen de tecnologías que mejoran notablemente el alcance.

A la hora de elegir un router presta atención al número de antenas disponibles para orientarlas en diferentes direcciones. Los modelos estándar suelen llevar dos, pero los hay también con cuatro y hasta con ocho. En cualquier caso, ten en cuenta que algunos routers (especialmente los de diseño más minimalista) disponen de antenas internas.

Además del MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input, Multiple-Output) anteriormente mencionado con el estándar Wi-Fi 6, interesa que disponga de beamforming, que mejora la recepción de la señal gracias a la orientación de la energía emitida por las antenas en un haz estrecho directamente hacia el dispositivo que estemos utilizando en cada momento.

Finalmente nos fijaremos en los protocolos avanzados para la gestión del trabajo o Quality of Service (QoS), que permiten al router redirigir el tráfico de forma inteligente por las diferentes bandas de frecuencia, priorizando dispositivos y aplicaciones que necesiten más velocidad y menos retardo.

Software e interfaz de usuario

Terminamos esta guía de compra de routers con un punto que puede pasar desapercibido pero que tiene su incidencia a la hora de poder exprimir las características de nuestro nuevo dispositivo: cómo es su interfaz.

Lo más recomendable para usuarios básicos es encontrarse con una interfaz sencilla y amigable, o incluso con una aplicación, que permita una configuración básica e intuitiva.

Sin embargo, para los usuarios exigentes y expertos, que requieren de una personalización más alta, un buen diseño no ha de estar reñido con opciones más avanzadas.

También es de agradecer que cuente con funciones software adicionales como la posibilidad de Sin embargo, puede que sean extras a los que no vayamos a sacar partido y que encarecerán el precio final del router, por lo que conviene valorar si vamos a usarlas o no antes de comprarlo.

Routers: modelos destacados

Linksys EA8300 Max Stream

Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac) /tri band

: Wi-Fi 5 (802.11ac) /tri band Número de antenas : 6

: 6 Puertos: 1 WAN, 4 x 1 Gbps LAN , 1 x USB 3.0

Para quien busque un router personalizable con buen rendimiento y asequible, el Linksys EA8300 Max-Stream (99 euros), cargado de herramientas de ajuste y personalización para lograr un rendimiento óptimo en un diseño muy compacto y discreto gracias a la tecnología beamforming y Mu-MIMO.

Así, podrás asignar ancho de banda para priorizar juegos o el streaming, configurar opciones parentales o monitorizarlo todo tanto desde el ordenador como desde el móvil. Otro de sus puntos fuertes es la sencillez de instalación a través de la aplicación Linksys.

Linksys EA8300 - Router Wi-Fi AC2200 Tri-Banda MAX-Stream (MU-MIMO, 4 Antenas, Beamforming, 4 x Gigabit Ethernet, 1 x USB 3.0) Color Negro Hoy en Amazon por 99,99€ PVP en PcComponentes 157€

TP-Link Archer C2300

Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac) /dual band

: Wi-Fi 5 (802.11ac) /dual band Número de antenas : 3

: 3 Puertos: 4 x 1 Gbps LAN, 1 WAN, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0

El TP-Link Archer C2300 (112 euros) cuenta con un diseño sencillo, compacto y discreto que nos puede llevar a pensar que estamos ante un modelo bastante ramplón, pero nada más lejos de la realidad: su cobertura y rendimiento son notables gracias a tecnologías como beamforming y MU-MIMO.

Además incluye opciones propias de los modelos más avanzados que cuestan bastante más, como herramientas de optimización, antivirus, QoS o controles parentales

TP-Link Archer C2300 - Router inalámbrico para juegos de cable Gigabit MU-MIMO inalámbrico de banda dual, USB 3.0 Hoy en Amazon por 108,91€ PVP en PcComponentes 126€

TP-Link Archer A7

Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac) /dual band

: Wi-Fi 5 (802.11ac) /dual band Número de antenas : 3

: 3 Puertos: 1 WAN, 4 x 1 Gbps LAN , 1 x USB 2.0

El TP-Link Archer A7 (126 euros) es una magnífica opción para presupuestos ajustados por su buen rendimiento y las funciones que ofrece dentro de su rango de precios. Con un proceso de configuración sencillo y pese a no ofrecer una personalización profunda, sí que cuenta con herramientas de lo más útiles como como controles parentales, app para monitorización del uso y QoS.

TP-Link 300 Mbps Wireless N Cable Router, Easy Setup, WPS Button 300Mbit/s Adaptador y Tarjeta de Red Hoy en Amazon por 126,49€

Nest WiFi

Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac) /dual band

: Wi-Fi 5 (802.11ac) /dual band Número de antenas : 4

: 4 Puertos: 1 WAN, 2 x 1 Gbps LAN

A caballo entre el router minimalista y el altavoz inteligente, el Nest Wi-Fi es un router que destaca por su gran rendimiento y fácil configuración para quien no quiera complicarse mucho.

Este modelo es especialmente interesante para montar un sistema Wi-Fi mesh, de hecho hasta se puede comprar en pack de dos unidades, cada una de ellas ofreciendo una cobertura aproximada máxima de 120 metros cuadrados. Su escalabilidad unida a su flexibilidad y simpleza en el manejo son sus mejores bazas.

Linksys MAX-STREAM (AX1800)

Wi-Fi : Wi-Fi 6 /dual band

: Wi-Fi 6 /dual band Número de antenas : 2

: 2 Puertos: 1 WAN, 4 x 1 Gbps LAN , 1 x USB 2.0, 1 x USB A

Con un diseño bastante compacto, discreto y algo tosco, el Linksys MAX-STREAM (MR7350) ofrece WiFi 6 y redes Mesh a un precio ajustado. Este modelo es capaz de gestionar hasta 25 dispositivos conectados y cubrir áreas de hasta 150 metros cuadrados. Otro de sus puntos fuertes es la facilidad de instalación y configuración desde la aplicación.

Linksys router WiFi 6 mesh de doble banda MR7350 (AX1800, compatible con el sistema Velop WiFi para todo el hogar, controles parentales por la aplicación de Linksys) Hoy en Amazon por 199,00€

ASUS RT-AX82U AX5400

Wi-Fi : Wi-Fi 6 /dual band

: Wi-Fi 6 /dual band Número de antenas : 4

: 4 Puertos: 1 WAN, 4 x 1 Gbps LAN , 1 x USB 3.2 Gen 1 x 1

Este modelo Asus RT-AX82U (199 euros) es un router gaming AX5400 que impacta a simple vista por su diseño en forma de nave y su iluminación AURA RGB. Sus características para jugar están a la altura de su impactante diseño, con modo dedicado para dispositivos móviles para eliminar el retardo y reducir la latencia.

Cuenta con funciones de seguridad de por vida, soporte para redes malladas, acelerador de dispositivos, puerto gaming, QoS adaptable y redireccionamiento de puertos

ASUS RT-AX82U - Router Gaming AX5400 Doble Banda Gigabit (Compatible PS5, Modo para Juegos de móvil, AiProtection con TrendMicro, Compatible con WiFi Mesh, Puerto Gaming, Adaptive QoS, Aura RGB) PVP en PcComponentes 199€ Hoy en Amazon por 199,00€

Netgear Nighthawk AC2300

Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac) /dual band

: Wi-Fi 5 (802.11ac) /dual band Número de antenas : 3

: 3 Puertos: 1 WAN, 4 x 1 Gbps LAN , 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 (3.1 Gen 1)

Aunque por precio se acerca a los routers de alto rendimiento o gaming, el Netgear Nighthawk AC2300 (243 euros) tiene como punto fuerte la ciberseguridad. Está diseñado para proteger todo tu hogar conectado, desde ordenadores a teléfonos pasando por televisores o dispositivos conectados a priori más simples, como cámaras o termostatos. Además, es fácil de configurar y adeministrar.

Ofrece un rendimiento y alcance suficientes probablemente para la mayoría de hogares, pero son sus prestaciones en seguridad las que brillan, con protección de red y dispositivos conectados contra virus, malware, spyware y otras amenazas de Internet gracias al análisis de vulnerabilidades, con Netgear Armor para protección ante robo de datos

Netgear RS400 Router WiFi Nighthawk, protección Armor, Doble Banda AC2300, 4 Puertos Gigabit PVP en PcComponentes 179€ Hoy en Amazon por 246,90€

TP-Link Archer C5400X

Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac) /tri band

: Wi-Fi 5 (802.11ac) /tri band Número de antenas : 8

: 8 Puertos: 1 WAN, 8 x 1 Gbps LAN , 1 x USB 2.0

El veterano TP-Link Archer C5400X (329 euros) es un router gaming de lo más atractivo que destaca especialmente por su cobertura y rendimiento en escenarios de uso doméstico, ofreciendo hasta 1Gbps por la banda de 2.4GHz y 2.167Gbps por cada uno de sus dos canales de 5GHz, una propuesta para quien busque conectar una gran cantidad de dispositivos de forma inalámbrica o mediante cable y hacerlo de forma eficaz.

Con un diseño de lo más llamativo que recuerda a una araña roja, lo mejor está en su interior, con su completa oferta de funciones para optimización y seguridad a la altura de los usuarios más exigentes. Además es compatible con Alexa

TP-LINK Archer C5400X Tri-Band Gaming Router WiFi, MU-MIMO, CPU de cuatro núcleos de 64 bits, 1 GB de RAM, 5400 Mbps Hoy en Amazon por 329,90€ PVP en PcComponentes 410€

ASUS RT-AX86U

Wi-Fi : Wi-Fi 6/Dual-band

: Wi-Fi 6/Dual-band Número de antenas : 3

: 3 Puertos: 1 x WAN, 1 x multi-gig WAN, 4 LAN 1Gbps, 2 USB 3.0

El ASUS RT-AX86U () es un potente router que ofrece altas velocidades, características para gaming, opciones de personalización y herramientas avanzadas de seguridad, con ASUS AiProtection Pro gratuito de por vida con tecnología Trend Micro, WPA3 y controles parentales para proteger tu hogar. Todo ello con una administración sencilla desde la app, donde podrás supervisar el tráfico, diagnóstico de red e invitar al Wi-Fi. Pero el punto fuerte de este router es su rendimiento, tanto en velocidad como en rango de acción.

ASUS RT-AX86U - Router Gaming AX5700 Doble Banda Gigabit (Compatible PS5, Modo para Juegos de móvil, AiProtection con TrendMicro, Compatible con WiFi Mesh, Puerto 2.5G, Puerto Gaming, Adaptive QoS) PVP en PcComponentes 266€ Hoy en Amazon por 337,60€

Netgear RAX80

Wi-Fi : Wi-Fi 6/Dual-band

: Wi-Fi 6/Dual-band Número de antenas : 8

: 8 Puertos: 1 WAN/5 LAN gbps, 2 USB 3.0

Con el Netgear RAX80 (342 euros) tendremos un router de alto rendimiento y seguridad, con opciones de protección frente a malware y la administración de contenido inapropiado para el uso familiar.

Pese a ser un router avanzado, este modelo ofrece una configuración fácil para ajustar sus opciones a tus necesidades. Muy interesante en cuanto a cobertura gracias a sus 8 flujos de WiFi simultáneos y tecnologías como Beamforming+ para alcanzar hasta 230 metros cuadrados.

Netgear RAX80 Router WiFi 6 Nighthawk AX8, Velocidad WiFi AX6000, 5 puertos Gigabit, 2 puertos USB 3.0, cobertura sobre 25 dispositivos Hoy en Amazon por 342,90€

TP-Link Archer AX6000

Wi-Fi : Wi-Fi 6 /dual band

: Wi-Fi 6 /dual band Número de antenas : 8

: 8 Puertos: 1 WAN, 8 x 1 Gbps LAN , 3 x USB 3.0, 1 x USB C

Los router Wi-Fi 6 no son baratos, pero dentro de los modelos más completos este TP-Link Archer AX6000 (393 euros) se mueve ofreciendo una propuesta muy atractiva en calidad precio para quien busca velocidad.

Con ocho puertos de red vía cable, es una gran alternativa para quien necesite conectar a internet una gran cantidad de dispositivos y al mismo tiempo exprimir lo último en conectividad con tecnologías como Band Steering, OFDMA y MU-MIMO. Un extra: su sistema de seguridad incorporado con servicio de antimalware con antivirus, controles parentales y QoS.

TP-Link Enrutador AX6000 WiFi 6 (Archer AX6000) - Enrutador inalámbrico, router WiFi de 8 flujos, puerto WAN 2.5G, 8 puertos LAN Gigabit, MU-MIMO, CPU de cuatro núcleos de 1.8 GHz PVP en PcComponentes 381€ Hoy en Amazon por 393,74€

Asus ROG Rapture GT-AX11000

Wi-Fi : Wi-Fi 6/tri-band

: Wi-Fi 6/tri-band Número de antenas : 8

: 8 Puertos: 1 WAN, 4 x 1 Gbps LAN, 1 x 2.5-Gbps LAN, 2 USB 3.0

Este Asus ROG Rapture GT-AX11000 (439 euros) es un potente router diseñado específicamente para jugones, ya que serán ellos los que sacarán partido de su velocidad y baja latencia, así como de sus opciones de personalización y optimización. Por cierto, es posible emparejarlos con otros routers de la casa para formar una red mesh.

Estamos ante un router voluminoso con una gran base de la que salen ocho antenas giratorias como si fuera una araña panza arriba, logrando alcanzar hasta los 10.8Gbps.

