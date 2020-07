Qué es una ONT y cómo saber cuál debes elegir para sustituir el router de fibra de tu operadora

Vamos a explicarte qué es una ONT y cómo saber cuál debes elegir en el caso de que hayas decidido cambiar el router de la operadora con la que tienes contratada tu línea de fibra óptica. Lamentablemente, no es algo tan fácil como comprar un router y cambiarlo por el que tienes, ya que muchas operadoras tienen routers con la ONT integrada, mientras que los que se compran a parte no suelen tenerla.

Si has comprado un nuevo router para evitar los límites que pueda imponer tu operadora en los suyos, es posible que al ir a conectar el nuevo te des cuenta de que no tienen una ranura para el cable de fibra. Es porque ese cable de la fibra tiene que conectarse en una ONT, y necesitarás tener un adaptador a parte si no quieres tener que conectar el router nuevo al antiguo.

Qué es una ONT

Las siglas de ONT vienen de Optical Node Terminal, que en español significa Terminal de nodo óptico. Se trata del dispositivo que se conecta en tu casa al cable de fibra óptica. Cuando te instalan la fibra, este cable de fibra no siempre va conectado directamente al router, sino que debe conectarse al ONT.

Por lo tanto, el ONT es el dispositivo encargado de conectar tu red doméstica con la OLT, que es lo que tiene la operadora en la centralita a la que te conectas desde casa para obtener la conexión. Para establecer la conexión en tu casa, la ONT que tengas instalada tendrá que conectarse directamente con la OLT de la operadora.

Una ONT puede venir directamente integrada en el router de tu operadora, lo que quiere decir que el cable de la fibra se conectará a un puerto específico que hay diseñado para él. Sin embargo, también habrá veces en las que en casa tengas un ONT y un router. Por la general, muchas operadoras ya han dejado de instalar dos dispositivos para ofrecerte un router con ONT integrado, sin embargo, es posible que en ocasiones también puedas toparte con ambos.

Este es un aspecto muy importante si quieres cambiar el router de tu operadora, ya que si tienes fibra óptica en casa, no te vale con comprar on router y listo. Vas a necesitar comprar un router y un ONT compatible, y si tienes un router con ONT integrado de tu operador en casa, tendrás que conectar el router nuevo al viejo, ya que este de la operadora hará de ONT.

Pero claro, si quieres comprar un nuevo router no va a ser para mantener el de la operadora, ya que este es grande, y seguirías teniendo todos los límites impuestos por la operadora en su router. Así pues, si no quieres depender de tu operadora vas a necesitar comprar también un ONT, con la ventaja de que estos dispositivos suelen tener un tamaño muy pequeño. Aunque lamentablemente para los usuarios con menos conocimientos, esto tampoco es tan sencillo como ir a una tienda y comprar un ONT.

Cómo elegir una ONT

La ONT que vayas a tener en casa debe ser capaz de sincronizarse con la OLT de la centralita de tu operadora. Cada operadora suele utilizar un tipo o marca de OLT concreto en la centralita a la que tú te conectas, aunque dependiendo de la operadora este puede ser uno u otro. El ONT que vayas a comprar tendrá que ser compatible con el OLT de la centralita de tu operadora a la que te conectas, ya que sólo así podrán sincronizarte y recibirás la señal de la conexión.

Por lo general, aunque siempre puede haber casos diferentes, Movistar suele utilizar OLT de Huawei o Alcatel, mientras que la mayoría del resto de operadoras como Orange, Digi, Masmovil o Vodafone suele decantarse por los de ZTE. Pero esto no siempre es así, ya que en casos como en los que tu operador usa una fibra indirecta alquilándole la red a otra empresa, puede variar el OLT.

Por ejemplo, si vives en una zona en la que tu operador no tiene una red propia de fibra, puede que esté utilizando la red de otro operador. Si esto es así, la OLT de la centralita de tu operadora no será la que esta suela utilizar, sino la que utilice la operadora a la que pertenezca la red. Para que lo entiendas con un ejemplo, si contratas una fibra con Orange, pero en tu zona Orange utiliza la red de movistar, tu ONT tendrá que ser compatible con la OLT de Movistar.

Para colmo, dentro de las propias operadoras también se pueden utilizar OLT diferentes en algunas zonas concretas. Esto puede llevarte al caso en el que te compres una ONT compatible con las OLT que suela utilizar la operadora, pero resulta que no vale para la que utiliza la centralita concreta a la que tú te conectas.

Por lo tanto, si quieres comprar una ONT, lo más importante es intentar averiguar cuál es la OLT que utiliza la centralita de tu operador. Esto se lo puedes preguntar al instalador, cuando venga a instalarte la fibra o si te lo encuentras haciendo alguna instalación en la calle. Sin embargo, ten en cuenta que este instalador no tiene por qué responderte y decírtelo, dependerá ya de cada persona.

Es casi imposible que si llamas directamente a una operadora, esta te vaya a dar esa información, y si intentas averiguarlo por tu cuenta vas a necesitar un dispositivo concreto y ciertos conocimientos avanzados. Por lo tanto, si no lo puedes averiguar, es recomendable comprar la ONT en un sitio donde vayas a poder devolverla si no te sirve, y a la hora de elegir buscar el que se corresponda por lo general a tu operadora.

Otra opción es buscar una ONT que sea compatible con las OLT de varias operadoras. Modelos como el Ufiber Loco son pequeños y compatibles con varios. Si lo vas a comprar online, fíjate en los comentarios, ya que muchos usuarios dirán si les ha servido para este u otro operador. Pero recuerda, si no has averiguado el OLT y vas "a ciegas", lo mejor es asegurarte de poder devolverlo por si acaso.