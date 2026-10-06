Los mejores chollos en tecnología que hemos encontrado en la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon hoy, 6 de octubre

La Fiesta de Ofertas Prime de Amazon ya ha comenzado. El evento de Amazon, que en esta ocasión solo dura 48 horas, vuelve a la carga con un montón de ofertas en tecnología. Siempre está la duda de si es mejor esperar al Black Friday para lanzarnos a renovar dispositivos, pero lo cierto es que estamos viendo muy buenos descuentos en esta ocasión. Para poder aprovecharlos, es necesario que seamos miembros de Amazon Prime (aunque puede servirnos la prueba gratis de 30 días).

Justo a continuación, os dejamos las cinco mejores ofertas que hemos encontrado en el inicio de esta promo.

Xiaomi POCO F9 Ultra por 849,90 euros, el nuevo móvil de Xiaomi en su mejor configuración de memoria.

por 849,90 euros, el nuevo móvil de Xiaomi en su mejor configuración de memoria. Smart TV OLED S93D de Samsung por 999 euros, un muy buen televisor de Samsung de 65 pulgadas.

por 999 euros, un muy buen televisor de Samsung de 65 pulgadas. Huawei Watch Fit 4 por 99 euros, de las mejores opciones calidad-precio si buscas un reloj deportivo.

por 99 euros, de las mejores opciones calidad-precio si buscas un reloj deportivo. iPad Pro M4 por 1.099 euros, precio mínimo histórico para esta tablet de Apple.

por 1.099 euros, precio mínimo histórico para esta tablet de Apple. Amazon Kindle por 89,90 euros, un lector electrónico muy económico y manejable. También está disponible en PcComponentes por unos céntimos más en caso de que se agote rápidamente.

Xiaomi POCO F9 Ultra

Empezamos por el POCO F9 Ultra, un dispositivo de gama alta que lleva muy poco tiempo disponible en tiendas. Monta en su interior el Snapdragon 8 Elite Gen 5, uno de los mejores procesadores Android. Además, su enorme batería de 8.050 mAh (con carga rápida de 100 W por cable) hará que nos ofrezca una autonomía sobresaliente. Lo tenemos disponible a mínimo histórico: 849,90 euros por su versión con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Smart TV OLED S93D

Aunque es un modelo del pasado 2025, el S93D es una gran opción si queremos un televisor OLED para casa (y más, a los 999 euros que está disponible). Se trata de la versión de 65 pulgadas del mismo, por lo que es ideal para habitaciones de tamaño medio o grande. Al tener panel OLED, podemos esperar que ofrezca un color negro puro y un contraste sobresaliente, lo que hace que sea ideal para ver cine o series. También para jugar, puesto que su tasa de refresco llega hasta los 144 Hz.

Samsung TV OLED 8K 2024 65S93D Smart TV de 65" con Más Brillo y Contraste, un Sonido de Cine con Q-Symphony, el Mejor Smart TV y GANA Todas Las partidas con Motion Xcelerator 144 Hz, Carbon Silver Con Amazon Prime — 999,00 € Acaba en 1 días 3 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Huawei Watch Fit 4

El Huawei Watch Fit 4 es de los mejores relojes relación calidad-precio si buscas una opción deportiva. Tiene una buena pantalla de 1,82 pulgadas con 2.000 nits de brillo pico y un diseño ligero (apenas pesa 27 gramos). Permiten descargar mapas para consultarlos offline, lo que te puede venir genial si sueles hacer rutas por lugares sin cobertura. Además, cuenta con muchas opciones de seguimiento tanto para la salud como para el descanso. Está rebajado hasta los 99 euros.

iPad Pro M4

La última subida de precios de Apple ha dejado el iPad Pro M5 de 13 pulgadas en casi 1.650 euros. Si buscas uno de estos dispositivos, pero prefieres gastar mucho menos, el iPad Pro con chip M4 sigue siendo una gran opción en 2026 por los 1.099 euros que cuesta ahora mismo en Amazon. Este tiene pantalla de 13 pulgadas y 256 GB de almacenamiento.

Apple iPad Pro de 13 Pulgadas (M4): Ultra Retina XDR, 256 GB, cámara Frontal de 12 Mpx en Horizontal y Trasera de 12 Mpx, escáner LiDAR, Wi Fi 6E, autonomía de Sol a Sol, Vidrio estándar - Plata Hoy sin stock en Amazon El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Amazon Kindle

Terminamos esta selección de ofertas con una que lleva disponible desde hace varios días. El Kindle básico de la anterior generación sale ahora mismo por 89,90 euros y, aunque ya hay un nuevo modelo disponible en tiendas, nosotros nos quedamos con el anterior gracias al descuento que tiene actualmente en Amazon. Es un lector electrónico con pantalla de 6 pulgadas con 300 ppp que es ideal si buscas algo compacto y económico. En el caso de que se agote, lo tenemos en PcComponentes por unos céntimos más (89,99 euros).

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi, Samsung, Huawei, Apple, Amazon

En Xataka | ¿Merecen la pena los nuevos Amazon Kindle? Los ponemos frente a frente con la anterior generación

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados