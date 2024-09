Este es el SSD que uso para instalar el sistema operativo y las aplicaciones en mi PC y no puedo estar más contento: es de 1 TB y tiene un preciazo

Cada vez es más importante contar con suficiente espacio libre en nuestros dispositivos, ya se trate de smartphones, tablets, videoconsolas, PC o portátiles. Porque las aplicaciones demandan cada vez una mayor cantidad de GB, no dejamos de acumular fotos y vídeos y los juegos next-gen superan sin despeinarse la barrera de los 100 GB. Y para ampliarlo en PC y portátiles, nada como un buen SSD. Como este WD rebajado a sólo 75 euros.

Este SSD NVMe de Western Digital es de gama alta y viene con 1 TB de capacidad

Hasta hace no mucho, las unidades SSD resultaban algo caras y no eran aptas para todos los bolsillos, de modo que muchos usuarios acabábamos decantándonos por HDD mecánicos si necesitábamos amplias capacidades. A día de hoy, sin embargo, los SSD han bajado considerablemente de precio y se han convertido en la mejor opción de compra en cuanto a relación calidad precio. Y este WD por 75 euros en PcComponentes es un buen ejemplo de ello.

Compatible tanto con PC y portátiles, como con PS5 (y, en definitiva, con cualquier equipo que cuente con puertos M.2 2280) este SN770 Black de Western Digital es uno de los SSD NVMe más interesantes de su rango de precios. Porque baja de los 80 euros y pertenece a la gama alta de este conocido fabricante. Pero también por su genial desempeño en toda clase de escenarios.

Personalmente, es el modelo por el que me decanté hace unos meses cuando me tocó actualizar mi ordenador personal, y no puedo estar más contento. Gracias a su 1 TB de capacidad, ofrece espacio de sobra para instalar el sistema operativo y un buen puñado de aplicaciones, e incluso juegos. Además, es PCIe Gen4. Y gracias a su velocidad de lectura, de hasta 5.150 MB/s, cumple sobradamente en todo tipo de tareas.

También te puede interesar

Samsung Galaxy Book4 Pro Hoy en Amazon — 1.689,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Logitech MX Master 3S Hoy en Amazon — 82,84 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | WD

En Xataka | Comprar y montar tu PC por piezas: guía para elegir procesador, SSD, RAM y tarjeta gráfica

En Xataka | Cómo montar tu setup gaming: 42 sillas, mesas, iluminación, organización, accesorios y más para tu espacio de juego