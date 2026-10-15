Este es el móvil Xiaomi que compraría antes del Black Friday: su batería es enorme y el precio es más bajo que el de la Fiesta de Ofertas Prime

Xiaomi nos ha acostumbrado a que cuando lanza móviles lo haga con ofertas de lanzamiento, lo que no es tan habitual es que, una vez finalizadas, las tiendas sigan lanzando más y mejores descuentos en estos dispositivos. El Redmi Note 17 Pro Max 5G es un buen ejemplo para hablar de ello, ya que, tras las ofertas que tuvo durante la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon, ahora mismo se encuentra más barato: por 409,95 euros.

Un móvil con una batería enorme

El Redmi Note 17 Pro Max 5G es uno de los móviles que compraría ahora mismo, sobre todo antes del Black Friday viendo el precio que tiene actualmente. El motivo de peso es que incorpora una de las baterías de silicio-carbono con mayor capacidad, sobre todo en su gama, alcanzando los 9.210 mAh, lo que en la práctica nos da varios días de uso sin tener que recargarla.

Dicha batería soporta una carga rápida de 100W para poder recargarla en no demasiado tiempo (algo que nos parece fundamental) y, en este caso, viene con una configuración de 256 GB de almacenamiento interno. También cuenta con el procesador Snapdragon 6 Gen 5 que, pese a no ser el más potente actualmente, ofrece una buena experiencia tanto en el día a día como a la hora de jugar.

Por otro lado, este móvil incorpora una pantalla de 6,83 pulgadas que ofrece una resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120 Hz. También viene con un sistema de audio compatible con Dolby Atmos, su sistema operativo es HyperOS, es resistente al agua (IP66/IP68) y viene con NFC.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Redmi Note 17 Pro Max 5G hoy ✅ LO MEJOR Su batería de 9.210 mAh .

. Su pantalla ofrece una buena resolución .

. Su precio. ❌ LO PEOR Su memoria RAM es de 8 GB .

. Su apartado gráfico se queda por detrás de otras especificaciones. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil que pueda aguantar varios días sin tener que recargar su batería. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres priorizar otros apartados como el fotográfico. Dentro de la misma marca tenemos opciones como el Xiaomi 17T.

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Imágenes | Xiaomi

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