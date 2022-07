Este es mi gadget imprescindible cuando me voy de vacaciones: 21 dispositivos recomendados por los editores de Xataka

Ordenador apagado. Móvil en modo no molestar. Slack desinstalado. Pero aunque estés de vacaciones y te hayas prometido la desconexión total para olvidarte de todo, hay accesorios y gadgets que no faltan en nuestra maleta de vacaciones. Hemos preguntado a los editores de Xataka por ese dispositivo imprescindible incluso cuando están de vacaciones. ¿Cuál es el tuyo?

Game Boy Micro

En la maleta de John Tones

Ni Nintendo Switch, ni Steam Deck ni leches. Mi compañera inseparable en verano, en cuestión de videojuegos, es la versión miniaturizada de la Game Boy Advance, la mejor consola portátil de todos los tiempos -o al menos, mi favorita-.

Y aunque si hay espacio para una Nintendo DS (que se traga juegos de Advance más los propios de la DS) o para una Game Boy Advance SP con pantalla retroiluminada, estas se convierten opciones también a considerar, el tamaño de la Micro es una apuesta segura.

Se lleva en el bolsillo, la batería aguanta lo que le echen, la pantalla es una maravilla y del catálogo de la Advance qué vamos a decir a estas alturas, con su equilibrio alquímico entre ports de clásicos de NES y Super NES (Super Mario World en el bolsillo: gloria), juegazos exclusivos y una apabullante sartenada de títulos que propician minijuegos y partidas cortas, que es lo que realmente apetece en verano (aparte de dormir y leer tebeos viejos). Dejaron de fabricarse pero de segunda mano es fácil encontrar sin problemas (en eBay por 90 euros)

Kindle Paperwhite y batería Samsung

En la maleta de Antonio Sabán

Mi gadget imprescindible para las vacaciones es el Kindle. Si bien es cierto que el móvil es el que me saca de más apuros gracias a su GPS y a que me ayuda a encontrar buenos sitios donde comer, la realidad es que lo que realmente disfruto en verano es de la desconexión. Y para tratar de lograrla, leo con un Kindle Paperwhite (nueva versión por 139 euros) que llevo siempre en la mochila vaya a la playa, a la montaña o de viaje turístico. Me permite llevar artículos largos, libros e incluso algún cómic con un peso ínfimo y una gran autonomía.

Para sobrevivir a los días más largos de las vacaciones cuando no volvemos a casa hasta muy entrada la noche, mi compañera inseparable es una batería externa Samsung con carga inalámbrica (64 euros). Esto no es lo más relevante, pero ayuda cuando, por ejemplo, no llevas un conector que sirva para el móvil que quieres cargar y ese terminal tiene carga inalámbrica.

Kindle Paperwhite

En la maleta de Laura Sacristán

Mi gadget imprescindible para vacaciones (y para cualquier viaje que haga, por corto que sea) es un Kindle Paperwhite (nueva versión por 139 euros) de Amazon que tengo desde hace años.

De hecho, igual que hago la maleta antes de viajar, también me preocupo de ampliar la biblioteca de libros de mi Kindle y cargar su batería. Me encanta leer tanto en los trayectos de tren o avión, como en los ratos muertos de la piscina o la playa. Y precisamente por esto último, estoy pensando en pasar al Kindle Oasis, que es resistente al agua y tiene un agarre más cómodo. Quién sabe, quizá no pase de este verano.

Google Stadia

En la maleta de Eva Rodríguez de Luis

Me llevo el Kindle y leo dos capítulos. Me llevo la tablet y veo dos series. Me llevo el palo stick de Xiaomi y me lo dejo en el apartamento. ¿Cuál de esos gadgets que no faltan en mi maleta uso de verdad? Google Stadia (69 euros).

Conecto el Chromecast Ultra a la tele y en cinco minutos me he puesto mi traje de entrenadora para llevar a mi equipo a la gloria con el FIFA 22. No tiene la portabilidad de una consola de bolsillo pero la verdad es que no me gusta jugar cuando estoy fuera de casa, siendo Twitter mi entretenimiento en los ratos muertos del transporte.

Adaptador rápido y auriculares

En la maleta de Alberto de la torre

A diario, utilizo un cargador inalámbrico de Ikea. Aunque funciona bastante bien, hay que ser más o menos preciso, así que alguna mañana me levanto con la mala noticia de que no he cargado el teléfono móvil absolutamente nada por la noche. Teletrabajando no es un problema pero de viaje puede jugarme una mala pasada. Así que, cuando salgo de casa, siempre llevo mi cargador rápido de Ugreen (16 euros) para garantizar cargo mi iPhone 12 por la noche. Además, como el cargador de Ugreen tiene toma USB, utilizo el mismo cable específico del iPhone para utilizar el Apple CarPlay en el coche.

El otro imprescindible son mis auriculares Audio Technica ath-m50x (130 euros). En mi día a día utilizo unos Galaxy Buds heredados de mi anterior teléfono porque son muy cómodos para correr y salir a la calle. Sin embargo, si monto en avión o quiero aislarme en la playa, no dudo en coger estos auriculares de diadema, aunque me den más calor y tenga que lidiar con los cables.

UGREEN 20W Cargador USB C Cargador PD 3.0 Enchufe Tipo C Cargador Carga Rapido Compatible con iPhone 13 Pro 12 12 Mini Pro MAX Se 3 X iPad Pro Air Galaxy S22 S21 S20 Xiaomi Mi11 Redmi Note 11-Blanco Hoy en Amazon por 16,99€

Audio-Technica M50x Auriculares de estudio profesionales para grabación de estudio, creadores, DJ, juegos, podasts y escucha diaria - Negro Hoy en Amazon por 133,00€

Power bank

En la maleta de Enrique Pérez

Antes llevaba una batería más grande, pero lo cierto es que cuando me voy por ahí prefiero optar por la comodidad. Hoy en día los móviles cada vez tienen más autonomía y si llevo una batería extra es para un caso de emergencia muy puntual.

Por eso prefiero que sea lo más ligera posible. Con 5.000 mAh es más que suficiente como para cargar en un caso puntual y poder realizar alguna llamada, enviar un WhatsApp o poder hacer un par de fotos más en esa ciudad tan bonita que estemos visitando.

Power Bank - Batería externa ultra delgada de 5000 mAh con puerto USB-C (entrada y salida), micro USB y USB-A, cargador portátil compacto ligero de 115 g para smartphone, auriculares Bluetooth, cámara Hoy en Amazon por 19,99€

Sony WH1000XM2 o Pixel Buds

En la maleta de Amparo Babiloni

No soy demasiado original en los gadgets que me llevo de vacaciones, que son móvil, auriculares y powerbank. Voy a centrarme en los auriculares, ya que aquí depende del tipo de viaje elijo unos u otros (o, muchas veces, los dos).

Si viajo en avión, no puedo ir sin los Sony de cancelación de ruido, tengo los WH1000XM2 y siguen sonando brutales, aunque reconozco que estoy tentada de pillarme los XM4 (229 euros) que están genial de precio.

Si no voy a coger avión (o si el trayecto es muy corto) tiro de algo mucho más portátil que son los Pixel Buds. La batería les dura muchísimo y son muy cómodos, tanto a la hora de llevarlos puestos como de transportarlos.

Steam Deck

La recomendación de Javier Pastor

Creo que este año mi gadget vacacional va a ser la Steam Deck (desde 419 euros) que compré recientemente. He comenzado ya a disfrutarla, pero seguro que durante esos días podré sacar mucho más partido de esta singular consola que se está convirtiendo en mi producto favorito de 2022.

La Steam Deck es una consola fantástica para quien solo quiere jugar a los juegos de Steam, pero es también una joya para los friquis que quieran cacharrear: la posibilidad de jugar a juegos de otras plataformas, a juegos en la nube y a juegos retro gracias a desarrollos como Emudeck es alucinante, y creo que me va a dar unas cuantas horas de diversión este verano.

Enchufe y altavoz Bluetooth

En la maleta de Raquel Rodríguez

Todos los años me voy de vacaciones a la playa una semana con una amiga: es nuestro chick-trip anual y nuestra semana de relax. Y todos los años me pasa lo mismo: pienso “voy a ser súper productiva y voy a aprovechar para entrenar, leer…” Spoiler: no siempre ocurre.

En cualquier caso, como siempre llevo conmigo el móvil, la tablet, el smartwatch, el Kindle y demás cosas electrónicas, me hice con un par de enchufes con usb múltiple para poder cargar varias cosas a la vez en el mismo sitio. Los míos son de Amoner (15 euros) y los cogí a través de Amazon en una oferta y siempre van conmigo cuando viajo. Así no tengo que andar buscando enchufes por la casa a donde vayamos y puedo cargarlo todo a la vez y lo tengo a mano.

Además, tampoco nos falta nunca el altavoz portátil con conexión bluetooth (este lo pone mi amiga Mai: en su caso es un LG XBoom (28 euros)) para poder poner musiquita mientras estamos tomando algo en la terraza. Combinado con nuestras listas de Spotify es un must para las tardes tranquilas del verano.

Amoner Cargador USB de Pared con 3 Puertos Cargador USB 3A Una Corriente Máxima de 2,4A Cargador Móvil para Todos Los Tipos de Celular 2 Packs (Blanco) Hoy en Amazon por 15,99€

Batería Belkin Boost Charge 10K

En la maleta de Miguel López

Cuando me voy de viaje de trabajo o de fin de semana donde sea (al pueblo, a casa de un amigo o a ver a la familia) nunca me separo de mi batería externa. Es una Belkin Boost Charge 10K (41 euros), y lo que más me gusta no es el hecho de que sea una batería inalámbrica, si no que también puede ser el ‘centro’ de carga de todos mis dispositivos en lugares donde haya uno o ningún enchufe.

Siempre llevo conmigo el iPhone, el Apple Watch, el iPad y los AirPods, y todo eso necesita cargarse una vez al día. Esta batería cuenta con su base de carga inalámbrica pero también con puertos USB-A y USB-C para poder cargar lo que quiera a través de cable y enchufar la propia batería a la corriente para que haya flujo ilimitado.

Belkin batería externa inalámbrica magnética 10K (con MagSafe para la serie iPhone 12, carga inalámbrica de 7,5 W y puerto USB-C PD de entrada/salida de 18 W, cable USB-C a USB-C incluido), negra Hoy en Amazon por 49,36€

Kindle y power bank

En la maleta de Ricardo Aguilar

Los dos dispositivos que no pueden faltar cuando me voy de vacaciones son dos. Por un lado, mi Kindle Paperwhite (nueva versión por 139 euros), para leer en la playa, en el hotel, o en cualquier lado. Lo compré hace un par de años, y la batería le sigue durando como el primer día, una auténtica maravilla.

El segundo es mi powerbank de 10.000mAh con carga rápida (no disponible). Estoy enamorado de este modelo. Por poco más de 20 euros tengo salida de 20W (uso un iPhone 13 Pro, así que no necesito más velocidad), me da para cargarlo 3 veces y tiene salidas USB C/USB-A, por lo que puedo cargar cualquier dispositivo. Es también compatible con Power Delivery y QC3.0, así que la carga rápida funciona en todo aparato medianamente moderno.

Kindle paperwhite y batería Poweradd Pilot X7

En la maleta de Sam Fernández

En lo que respecta a vacaciones podría decir que mi gadget imprescindible es el móvil, pero lo llevo a todas partes, no sólo a la playa, así que tengo que decir que lo que más viaja conmigo ahora es el Kindle. He vuelto a retomar la lectura a buen ritmo así que leo por las noches antes de dormir y, claro está, también en piscinas, playas y demás. Sin duda, mi Kindle Paperwhite (nueva versión por 139 euros) es mi mejor amigo.

Y ya que estamos aquí, tengo que reconocer que otro de los que no faltan es mi batería portátil. La mía es la Poweradd Pilot X7 (25,99 euros) de 20.000mAh, lleva cuatro años conmigo y aunque es verdad que la necesito poco (suelo tener enchufes cerca y manejo un móvil con autonomía suficiente), me ha sacado de más de un apuro.

通用, Pilot X7 Power Bank 20000mAh 18W PD y QC3.0 Batería Externa Carga Rapida con 3 Salidas y 2 Entradas Compatible para Dispositivos Inteligentes y Más, Rojo Hoy en Amazon por 25,99€

Cargador para coche

En la maleta de Yúbal Fernández

Me gusta demasiado sacar cientos de fotos cada vez que viajo, y eso se traduce en que la batería del móvil suele volar rápidamente. Pensando en los viajes en coche, un gadget que me he comprado ha sido el cargador para el coche INIU (9 euros. Es uno de esos típicos cargadores que conectas al módulo de mechero del coche y no, la marca no la conozco, pero ofrece algunas cosas que quería.

Lo más importante que estaba buscando era que fuera capaz de entregar carga rápida, ya que no quiero necesitar tener el móvil conectado durante una hora para cargarle un poco de batería. Además, tiene USB-A y USB-C, lo que me da bastante versatilidad a la hora de cargar diferentes aparatos mientras estoy cargando.

INIU Cargador DE Coche, [USB C 30W+USB A 30W] 5A USB-A & USB-C Carga RÁPIDA Cargador de automóviles, Adaptador de Metal para iPhone12 Pro MAX Mini 11 XR 8 Samsung S21 Huawei LG iPad Airpods Hoy en Amazon por 9,99€

Nintendo Switch y DJI Mini 2

En la maleta de Mario Arroyo

Tengo un par de gadgets que me acompañan en la maleta siempre que estoy de viaje, y que son tan importantes como los calzoncillos o la pasta de dientes. En primer lugar, está la Nintendo Switch (279 euros). La plataforma híbrida de Nintendo se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de mis dispositivos tecnológicos favoritos, que junto a mi teléfono móvil, me acompañan a todas partes.

El hecho de poder jugar unas partidas en casa, y después poder continuarlas en prácticamente cualquier lugar, es algo de lo que muy pocas consolas pueden presumir a día de hoy, y es un gran factor diferenciador que a mi me encanta. Por tanto, es una compañera casi fundamental, que llevar a mi lugar de vacaciones habitual.

Por otro lado, como un apasionado del mundo audiovisual, me gusta capturar varios momentos de mis vacaciones en forma de vídeo y de fotos. Y desde que pude probar el dron DJI Mini 2 (459 euros) para hacer su análisis en Xataka, me enamoré de este concepto de hacer vídeos, llegando a donde casi nadie puede llegar.

De esta manera, me encanta poder llevar este dispositivo a mis vacaciones, ya que tengo la oportunidad de crear momentos únicos de los paisajes a los que voy a visitar… (siempre que las leyes y regulaciones lo permitan).

DJI Mini 2 Ultraligero y Plegable Drone Quadcopter, 3 Ejes Gimbal con Cámara 4K, Foto 12MP, 31 Minutos de Vuelo, OcuSync 2.0 HD Transmisión de Vídeo, Sin Tarjeta, Sin Care Refresh, Gray Hoy en Amazon por 459,00€ PVP en Macníficos 459€

AirPods Pro y NVIDIA Shield

En la maleta de Iván Linares

Unos auriculares son vitales para mí durante las vacaciones, es la época en la que más los uso. Y llevo un par de años cargando sólo con los AirPods Pro (219 euros, más que suficiente para escuchar música y el sonido de las series pendientes.

También es vital mi Nvidia Shield TV, es la que se encarga de brindar contenido multimedia a la tele (gracias al móvil que hace de router).

Adaptador

En la maleta de Carlos Prego

Hace años cometí uno de los errores más graves y básicos de cualquier viajero que se precie: me fui al extranjero sin un adaptador de enchufes. Para salir del paso no me quedó otra que comprar uno en el primer aeropuerto en el que hice escala y cuando la batería de mi móvil pedía ya papas.

Me dejé aconsejar y me llevé el el World Travel Adapter (45 euros), deTravelMall. Fue una compra de emergencia, pero cuatro años después no me arrepiento lo más mínimos. Incluye tres puertos USB y uno de USB C, te garantiza que no tendrás problemas en 160 países y es compatible con MacBook, tablets y smartphones. Lo mejor: es resistente y no excesivamente aparatoso ni pesado. Las clavijas son retractiles.

¿Cuál es tu gadget imprescindible?

Estos son los dispositivos que siempre llevamos con nosotros en vacaciones, pero seguro que hay muchos más. ¿Qué gadget no falta en tu maleta? Si quieres participar, cuéntanoslo en los comentarios.

