Estar tranquilo dejando mi casa sola cuando viajo me costó exactamente 27 euros

Soy una persona a la que le encanta escaparse los fines de semana y viajar. Sin embargo, desde hace tiempo, el tema de los okupas o robos me preocupaba bastante. Cada vez que salía de casa, lo hacía con cierta intranquilidad pensando en qué podría pasarle a mi hogar. Pero todo cambió desde que compré unas bombillas. Sí, has leído bien: unas bombillas. Pero no son unas bombillas cualquiera, son las TP-Link Tapo L530E.

Gracias a ellas, ahora puedo irme tranquilo de escapada o vacaciones. Son inteligentes y, más allá de encenderlas o apagarlas desde el sofá, me han servido para mucho más.

Unas bombillas inteligente muy fáciles de configurar

Al principio no creía que unas simples bombillas pudieran marcar tanta diferencia, pero admito que estaba equivocado. Cuando recibí el pack de 4 bombillas TP-Link Tapo L530E, me sorprendió lo fácil que fue configurarlas. Solo tuve que enroscarlas en las lámparas que quería, descargar la app, conectarlas al WiFi de casa y... voilà, ¡listo para disfrutar de la iluminación inteligente!

Lo primero que me encantó fue poder cambiar el color de las luces con un solo toque en la app. Además, al tener un altavoz Echo con Alexa, también puedo controlarlas con la voz. ¡Qué maravilla decir “Alexa, enciende la lámpara del comedor” y sentirme como Harry Potter lanzando un hechizo (sin varita, claro)!

La prueba de fuego llegó unas semanas después, durante una escapada a la sierra. Quería comprobar si podía encender y apagar las bombillas desde más de 200 kilómetros de distancia. Revisé que todos los interruptores de luz estuvieran encendidos (un detalle importante para que funcionen) y me fui.

A las 8 de la tarde, hice mi prueba: encendí la bombilla inteligente del comedor desde mi móvil, y mi padre, que había pasado por el balcón para comprobarlo, me llamó diciendo que había luz en casa. ¡Había funcionado!

Desde entonces, dejo las luces encendidas y apagadas en horarios habituales cuando no estoy, como si realmente estuviera en casa. Ahora puedo disfrutar de mis viajes mucho más tranquilo. De hecho, mi vecina ya me ha pedido consejo para hacer lo mismo, y me tocará ayudarla a instalar estas bombillas inteligentes TP-Link Tapo L530E en su casa.

TP-Link Tapo L530E 4-Pack Hoy en Amazon — 28,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | TP-Link Tapo

En Xataka | Qué bombilla inteligente comprar: modelos más populares y compatibilidades

En Xataka | Qué mirar antes de comprar la domótica para automatizar mi casa: asistentes, enchufes, luces y otros dispositivos