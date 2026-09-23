Doblete de descuentos en la tablet con pantalla 3K, procesador potente para jugar y modo PC para la productividad

Además de las campañas principales, MediaMarkt ofrece de vez en cuando descuentos adicionales si cumplimos con algunos requisitos. Durante la Vuelta al cole, por ejemplo, tiene de oferta el Honor MagicPad 4 por un precio de 579 euros, aunque te puede salir más barata:

La tablet tiene un descuento directo del 17%, bajando de los 699 euros habituales a los 579 euros actuales.

Si eres estudiante, puedes beneficiarte de un descuento adicional del 10%.

Una tablet potente y con una pantalla excelente

Lo cierto es que esta oferta, sobre todo si podemos aplicar los dos descuentos, resulta atractiva porque hablamos de una tablet bastante potente. La Honor MagicPad 4 incorpora el procesador Snapdragon 8 Gen 5, por lo que es suficiente para tener una muy buena experiencia jugando, pero también ejecutando apps.

A ello debemos sumarle que cuenta, en este caso, con una configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno y que, además, viene tanto con un teclado como con un lápiz digital. Es, por lo tanto, ideal si se quiere utilizar de cara al estudio o trabajo.

Pero si de vez en cuando se quiere ver alguna película, serie o vídeo de alguna plataforma de streaming, esta tablet viene con una pantalla AMOLED de 12,3 pulgadas que ofrece una resolución 3K, permitiendo de esta forma que se tenga una buena experiencia.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la honor magicpad 4 hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla : no solo por ser AMOLED, sino también por su resolución 3K.

: no solo por ser AMOLED, sino también por su resolución 3K. Su procesador : ofrece un buen rendimiento en todo momento.

: ofrece un buen rendimiento en todo momento. Lo que incluye: lápiz y teclado. ❌ LO PEOR Hace unos días contaba con otro descuento adicional. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tablet potente para llevar a clase o para trabajar que te permita ejecutar apps sin que el rendimiento se resienta. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente quieres una tablet para consumir contenido multimedia, ya que hay modelos que también ofrecen una buena resolución de pantalla y que son más baratos.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Honor

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