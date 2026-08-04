Los cortes de luz son un fastidio, pero para ello tenemos los SAI como el que vende ahora mismo PcComponentes de oferta

Estás utilizando el ordenador y de pronto tienes un corte de luz. Esto es algo que da mucha rabia, pero que se puede combatir en cierto modo con dispositivos como los SAI. No son especialmente baratos, pero de vez en cuando vemos ofertas como la que tiene PcComponentes en el Salicru SPS One por 67,99 euros.

Un SAI con autonomía de hasta 20 minutos

El Salicru SPS One es un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), un dispositivo que permite suministrar energía a un ordenador, a un router o a otro dispositivo cuando sufrimos un corte de luz, lo que nos permite poder guardar el archivo de Word o, por lo menos, apagar el ordenador manualmente.

Los SAI de Salicru son especialmente interesantes porque permiten cambiar la batería, de forma que si tenemos un par y las cambiamos podemos tener bastante autonomía. El SPS One que está de oferta ofrece 700 VA, que en la práctica da para una autonomía de hasta 20 minutos.

También cabe mencionar que este modelo de Salicru cuenta con protección contra sobrecargas, algo esencial para preservar la integridad del dispositivo conectado. Además, cuenta con un indicador LED que permite saber si el SAI está funcionando porque acabamos de tener un corte de luz.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Salicru SPS One hoy ✅ LO MEJOR La utilidad : permite guardar los archivos y apagar manualmente el ordenador cuando sufrimos un corte de luz.

: permite guardar los archivos y apagar manualmente el ordenador cuando sufrimos un corte de luz. Permite cambiar la batería. ❌ LO PEOR Este modelo es de los que ofrecen menor autonomía. 💡 CÓMPRALO SI... Sueles sufrir cortes de luz, cortos o prolongados, y quieres tener un dispositivo que te permita guardar la información del trabajo sin perderla. ⛔ NO LO COMPRES SI... No sueles sufrir cortes de luz o si siempre sufres cortes de luz muy prolongados. En ese caso, puede que te interese otro modelo con mayor autonomía.

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Imágenes | Jose Manuel Gallego en Compradicción, Salicru

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