Compré esta maquinilla Philips en el Prime Day porque me la habían recomendado mucho. MediaMarkt la tiene casi al mismo precio

Durante el pasado Prime Day 2025 aproveché para comprar algunas cosas que llevaba un tiempo teniendo en mi lista de deseos. Una de ellas fue la maquinilla Philips OneBlade Pro por todas las veces que me la habían recomendado. Vengo de utilizar una que es más cara y lo cierto es que la de Philips me ha sorprendido tanto que se ha convertido en mi favorita. En el Prime Day estaba a muy buen precio, pero sólo hoy MediaMarkt la ha dejado con un descuento similar (con una diferencia de tres euros), ya que está de oferta por 77,99 euros.

Una maquinilla para barba y cuerpo

La Philips OneBlade Pro es la hermana mayor de una de las maquinillas de la marca que más populares se han vuelto en los últimos años. La gama me la han recomendado muchas veces por lo prácticos que son todos los modelos y esta en concreto me ha gustado mucho. Elegí el OneBlade Pro básicamente por varias razones: trae base de carga (no incluye cargador), un estuche, pantalla y varias cuchillas.

La maquinilla está orientada a rasurar la barba o el pelo corporal, aunque trae algunos cabezales bastante útiles incluso para recortar: dos de ellos son para evitar cortes en la piel (aunque las cuchillas son de punta redonda y ya reducen estas situaciones) y otro es para ajustar los milímetros en el caso de que únicamente queramos recortar el pelo de la barba o del cuerpo.

Las cuchillas son de usar y tirar, aunque con un uso normal ya me han comentado muchas veces que duran unos cuatro meses cada una. Funcionan especialmente bien con la piel húmeda o seca y rasuran bastante. La utilizo como alternativa a las cuchillas tradicionales y va perfectamente. Su batería ofrece una autonomía de hasta 120 minutos y, a diferencia de los primeros modelos, tarda muy poco en cargarse.

Además, la pantalla es bastante útil porque así sabes cuánta batería, en porcentaje, le queda. Incluye un botón de encendido y apagado que si se deja pulsado un rato se bloquea, algo útil si la vas a llevar de viaje. Y el estuche me ha parecido de muy buena calidad y es bastante espaciosa: a diferencia de mi anterior maquinilla, el estuche de Philips permite llevar todos los accesorios y cuchillas adicionales sin ningún problema.

También te puede interesar

Philips OneBlade Original cuchillas, compatibles con todos los mangos OneBlade y OneBlade Pro, 5 unidades (modelo QP250/50) Hoy en Amazon — 49,29 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Philips OneBlade 360 Auténtico Recortadora y afeitadora eléctrica para barba, 2 cuchillas 360, 3 peines para barba incipiente (1,3,5 mm), QP2724/31 Hoy en Amazon — 49,50 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Philips

En Xataka | Mejores afeitadoras inteligentes: qué esperar de sus funciones smart, cuál comprar y cinco (+1) modelos recomendados

En Xataka | Gadgets para cuidarse: 19 dispositivos que te ayudan a llevar una vida más saludable