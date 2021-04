Cómo montar tu rincón de lectura tecnológico y geek: ideas de decoración, tecnología, mobiliario y más para disfrutar de tus libros favoritos

Ojo a los formatos que admite el libro electrónico: PDF, AZW3, AZW, TXT, PDF, MOBI, PRC, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG o BMP, EPUB... este último no está admitido en los Kindle de Amazon, pero se soluciona fácilmente convirtiendo de un formato a otro con programas como Calibre. Pero si la persona en cuestión no quiere complicarse con programas o no se apaña, puede ser un factor limitante.