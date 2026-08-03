Como la heladera viral de Ninja, pero más barata: esta Taurus está hoy rebajada a mitad de precio en PcComponentes

Qué bien sienta un helado o un granizado cuando hace tanto calor. Siempre podemos comprarlos en algún supermercado o heladería, pero también tenemos opciones de hacerlos en casa. Esto tiene dos ventajas: crear todo tipo de sabores y, además, con la posibilidad de hacerlos sanos. Para todo ello, nos puede venir genial una heladera como esta Taurus Gelato Flow: está rebajada hasta los 119,99 euros en PcComponentes.

Parecida a la heladera de Ninja, aunqe más económica

Se trata de un gran descuento este de PcComponentes, puesto que el PVP de la heladera de Taurus, llamada Gelato Flow, es de casi 250 euros. Es un modelo muy similar en funciones y en diseño a la Ninja CREAMi, aunque esta es mucho más difícil verla a estos precios (a no ser que la busquemos reacondicionada).

Esta heladera nos permite crear 9 preparaciones diferentes: desde helado clásico hasta sorbetes. Basta con hacer la preparación con los ingredientes que queramos, meterla en el congelador durante 24 horas y, transcurrido ese tiempo, utilizar la mezcla con la heladera. Su panel es muy intuitivo, puesto que cada preparación tiene su propio icono.

A esto, hay que añadirle una función que se llama 'Mix-in'. La misma, explicada de forma sencilla, permite introducir en la mezcla ingredientes sólidos como frutos secos o fruta para que se integren en la mezcla. Tiene un sistema para limpiarla de forma sencilla y viene con tres tarrinas de medio litro cada una para que podamos tener tres mezclas a la vez.

⚡ EN RESUMEN: heladera taurus gelato flow ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es un gran precio si tenemos en cuenta que su PVP es de casi 250 euros.

Es un gran precio si tenemos en cuenta que su PVP es de casi 250 euros. Hace 9 preparaciones diferentes: No solo hace helados, sino que también permite hacer otras recetas con los ingredientes que queramos. Todo pulsando un botón y con un control muy intuitivo. ❌ LO PEOR Es ruidosa: Al trabajar las mezclas, la máquina hará un ruido constante que puede ser algo molesto.

Al trabajar las mezclas, la máquina hará un ruido constante que puede ser algo molesto. El tiempo de 24 horas necesario para cada preparación: La Taurus Gelato Flow trabaja rápido las mezclas, pero eso no nos va a evitar tener que esperar 24 horas a que la mezcla se enfríe en el congelador. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres hacer helados u otras preparaciones en casa con recetas personalizadas e ingredientes sanos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes una cocina pequeña y no quieres agregar un nuevo dispositivo a la encimera. Tampoco si crees que no vas a tener la suficiente paciencia para esperar 24 horas para preparar cada helado.

También te puede interesar

Cecotec Máquina de Helados - Heladera - 1,35L - Gelatec 1800. 700W, 10 Programas, Botones Táctiles y Mando Giratorio, Helados y Bebidas en 3 Pasos, 3 Tarrinas BPA Free, Cremosidad Perfecta Hoy en Amazon — 119,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Moulinex Dolci, Heladera, 10 programas en 1, Blanca Hoy en Amazon — 169,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Taurus

En Xataka | Mejores robots de cocina (2025). Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 150 a 1.549 euros

En Xataka | Mejores aspiradores verticales. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados