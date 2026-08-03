Como la heladera viral de Ninja, pero más barata: esta Taurus está hoy rebajada a mitad de precio en PcComponentes

Qué bien sienta un helado o un granizado cuando hace tanto calor. Siempre podemos comprarlos en algún supermercado o heladería, pero también tenemos opciones de hacerlos en casa. Esto tiene dos ventajas: crear todo tipo de sabores y, además, con la posibilidad de hacerlos sanos. Para todo ello, nos puede venir genial una heladera como esta Taurus Gelato Flow: está rebajada hasta los 119,99 euros en PcComponentes.
Heladera Taurus Gelato Flow 700 W 9 programas
Parecida a la heladera de Ninja, aunqe más económica
Se trata de un gran descuento este de PcComponentes, puesto que el PVP de la heladera de Taurus, llamada Gelato Flow, es de casi 250 euros. Es un modelo muy similar en funciones y en diseño a la Ninja CREAMi, aunque esta es mucho más difícil verla a estos precios (a no ser que la busquemos reacondicionada).
Esta heladera nos permite crear 9 preparaciones diferentes: desde helado clásico hasta sorbetes. Basta con hacer la preparación con los ingredientes que queramos, meterla en el congelador durante 24 horas y, transcurrido ese tiempo, utilizar la mezcla con la heladera. Su panel es muy intuitivo, puesto que cada preparación tiene su propio icono.
A esto, hay que añadirle una función que se llama 'Mix-in'. La misma, explicada de forma sencilla, permite introducir en la mezcla ingredientes sólidos como frutos secos o fruta para que se integren en la mezcla. Tiene un sistema para limpiarla de forma sencilla y viene con tres tarrinas de medio litro cada una para que podamos tener tres mezclas a la vez.
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⚡ EN RESUMEN: heladera taurus gelato flow
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Quieres hacer helados u otras preparaciones en casa con recetas personalizadas e ingredientes sanos.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes una cocina pequeña y no quieres agregar un nuevo dispositivo a la encimera. Tampoco si crees que no vas a tener la suficiente paciencia para esperar 24 horas para preparar cada helado.
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