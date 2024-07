Cazando Gangas tras la resaca del Prime Day: los mejores chollos en tecnología para refrescarte de ahorros en la ola de calor

Ya hemos pasado el ecuador de julio y, sin duda alguna, uno de los protagonistas de estos días (en lo que a ofertas se refiere), ha sido el Prime Day de Amazon. Si no compraste nada y ahora te has arrepentido, no te preocupes, porque hemos encontrado algunos descuentos en tecnología y dispositivos de climatización que te ayudarán a sobrellevar mejor la ola de calor en casa. Prepárate…es la hora de Cazar Gangas.

Estos son algunos de los chollos imprescindibles que puedes encontrar en estos momentos:

Aire acondicionado portátil Comfee MPPH-07CRN7 por 183,99 euros: con 1.750 frigorías y función deshumidificador.

por 183,99 euros: con 1.750 frigorías y función deshumidificador. Smart TV TCL 32SF540 por 159 euros: de 32 pulgadas y con Fire TV.

por 159 euros: de 32 pulgadas y con Fire TV. Bose Smart Soundbar 600 por 369 euros: compatible con Dolby Atmos y conexión inalámbrica.

por 369 euros: compatible con Dolby Atmos y conexión inalámbrica. Google Nest Wifi Mesh Router por 64,90 euros: WiFi Mesh con un altavoz con Google Assistant.

por 64,90 euros: WiFi Mesh con un altavoz con Google Assistant. Ventilador sin aspas EQUATION Pure Fan Tower por 135,15 euros: con 10 velocidades y purificador de aire.

Aire acondicionado portátil Comfee MPPH-07CRN7

Los dispositivos de climatización están siendo los reyes de las ofertas estos días. Si estabas buscando un aire acondicionado portátil, este Comfee MPPH-07CRN7 es el más vendido en Lidl y, ahora, está rebajado. Ya estaba rebajado antes, por 229,99 euros frente a los 369 euros que suele costar. Aunque, ahora, con el código CLIMATIZACIONLIDL (vigente hasta el 21 de julio) te lo llevas con un 20% de descuento extra, por 183,99 euros.

Este aire acondicionado portátil de la firma Comfee es un dispositivo 3 en 1: ventilador, aire acondicionado y deshumidificador. Tiene una capacidad de refrigeración de 1.750 frigorías por hora (7.000 BTU) y funciona con un nivel de ruido de 63 dB.

TCL 32SF540

Si estás buscando una tele barata para el dormitorio o la cocina o incluso para tu segunda residencia, esta TCL 32SF540 es un chollo a tener en cuenta. Su precio habitual es de 199 euros pero, ahora, puedes llevártela con 40 euros de descuento, por 159 euros.

Su pantalla es de 32 pulgadas y ofrece resolución Full HD, cuenta con retroiluminación Direct LED y es compatible con HDR10 y HLG. Incorpora el sistema operativo Fire TV y sus altavoces tienen una potencia RMS de 16 W y cuentan con tecnologías DTS Virtual X y Dolby Audio.

TCL 32SF540-32" FHD Smart TV - HDR & HLG-Dolby Audio-DTS Virtual X-Bezel-Less-Dual-Band WiFi 5 - con Fire OS 7 System - Frente de metal oscuro cepillado Hoy en Amazon — 159,00 € MediaMarkt — 159,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Bose Smart Soundbar 600

Si ya tienes un televisor y quieres potenciar su apartado de audio, este es uno de los chollo en barras de sonido que hemos descubierto. Se trata de la Bose Soundbar 600 que, ahora, está a precio mínimo histórico en PcComponentes. Habitualmente cuesta 599 euros pero, en estos momentos, tiene un descuento de 220 euros y la puedes comprar por 369 euros.

Esta barra de sonido Bose Soundsmart 600 es compatible con Dolby Atmos y cuenta con tecnología TrueSpace (propia de la marca). Se conecta al televisor a través de HDMI eARC o audio óptico y es muy compacta y elegante. Cuenta con conexión Bluetooth, WiFi, una entrada HDMI y un puerto USB.





Google Nest Wifi Mesh Router

Tanto si teletrabajas como si necesitas Internet en casa para jugar o ver plataformas de streaming, seguro que has sufrido alguna vez lo tan temidos microcortes. Google tiene la solución para que esto no pase y es el Google Nest Wifi Mesh Router. Su precio habitual es de 159 euros pero, ahora, en El Corte Inglés, está disponible por 64,90 euros, lo que supone un descuento de 94,10 euros.

Este Google Nest Mesh WiFi es un sistema muy fácil de configurar. Incorpora un altavoz con Google Assistant y su diseño es curvo y muy sencillo. A diferencia de los routers tradicionales, este establece un sistema WiFi Mesh que distribuye una señal inteligente a todo tu hogar.

Ventilador sin aspas EQUATION Pure Fan Tower

En plena ola de calor, los protagonistas de estos días están siendo los dispositivos de climatización. En Leroy Merlin, hemos encontrado rebajado este ventilador sin aspas de la firma EQUATION. Su precio habitual es de 149 euros pero, ahora, está en oferta, con un descuento de 13,85 euros y lo puedes comprar por 135,15 euros.

Además de ventilador de torre, es purificador de aire. Cuenta con un caudal de ventilación de 27 m³/min. Incorpora un temporizador de hasta 12 horas y permite elegir entre 10 velocidades. También viene con un mando a distancia para que puedas controlarlo de forma cómoda desde el sofá o la cama.

Ventilador sin aspas EQUATION Pure Fan Tower 33 W PVP en Leroy Merlin — 135,15 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Imágenes | EQUATION, Google, Bose, TCL y Comfee

