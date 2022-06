Guía de compra de proyectores 4K: mejores recomendaciones para acertar y ocho modelos con buena relación calidad precio

Monta tu propio cine en casa y disfruta de películas, series o deporte en gran diagonal y con buena calidad de imagen con un proyector 4K. En esta guía de compra de proyectores 4K te ayudamos a elegir tu proyector ideal y te proponemos una selección de modelos con buena relación calidad precio.

Cómo elegir un buen proyector 4K

En esta guía de compra nos centraremos en proyectores con resolución 4K, ideal para amantes del cine y las series que buscan calidad.

¿Pero no hay proyectores 8K? Sí, hay modelos 8K como los JVC D-ILA, pero no es una resolución nativa, sino que se valen del 4K + Pixel Shift para virtualizar una resolución superior. Aunque hay mejoras, no es igual a una 8K nativa y, teniendo en cuenta la escasez de contenidos y el precio, la opción más recomendable son los proyectores 4k. Eso sí, ten en cuenta que la mejor calidad de imagen la obtenemos cuando enviamos al proyector una señal con su misma resolución nativa. O lo que es lo mismo: no esperes una resolución 4K si lanzas contenido en FHD.

Tecnología de generación de imagen: LCD, LCoS y DLP (esta última con implementaciones D-ILA de JVC y SXRD de Sony). Sin detenernos en su funcionamiento, nos centraremos en sus puntos fuertes y debilidades. Los primeros destacan por la naturaleza de sus colores y buena luminosidad, aunque los negros no son tan profundos ni los blancos tan brillantes como los DLP, una tecnología cuyos puntos fuertes son el contraste, luminosidad global, nitidez y brillo, aunque pueden ser más ruidosos y ofrecer colores menos fieles a la realidad. Finalmente los LCoS aunan las ventajas de ambas tecnologías anteriores e intentan minimizar sus defectos, a costa de un precio superior

Tipo de fuente de luz: lámparas de gas de alta presión, emisión de luz LED y láser. La primera es la más tradicional y suele abundar entre los modelos asequibles, ofreciendo una vida útil de hasta 5.000 horas, luminosidad entre 1.000 - 2.000 lúmenes y se degradan con el paso del tiempo. Las LED tienen una vida útil superior, bajo consumo, están presentes en modelos compactos y son moderablemente asequibles. Los más ambiciosos son los láser, con alta luminosidad, larga vida útil, una luz que apenas se degrada y color más preciso. Pero claro, son más caros.

Como ves, el tipo de fuente de luz y la tecnología de generación de imagen son determinantes en cuanto a durabilidad, precio y calidad de imagen al margen de la resolución. A partir de aquí, fíjate en las siguientes características:

Luminosidad o cantidad de luz que entrega, imprescindible para proyector imágenes brillantes y nítidas (aunque también influyen otros factores como el tamaño de la habitación, la distancia o la luz ambiental). Lo mínimo son 1.000 lúmenes ANSI.

Contraste nativo . Es la relación entre el negro más intenso y el blanco más puro. Es decir, que si un proyector tiene alto contraste, entonces entrega blancos más blancos y negros más negros. Cuidado porque hay fichas técnicas confusas entre contraste nativo y contraste dinámico, siendo este último más alto. En una sala oscura, un ratio de contraste nativo 1.500:1 es bueno, pero 2.000:1 o más es mucho mejor.

Entradas: lo normal es que cuente con puertos HDMI, así como entradas VGA y DVI para ordenadores. Para dispositivos antiguos puede ser interesante contar con toma S - Video.

Modelos destacados

El Acer H6815BD (884 euros) te ayudará a montarte un cine en casa a un precio de lo más atractivo, teniendo en cuenta que se trata de un proyector 4K con alto brillo de 4000 lúmenes ANSI y compatibilidad con contenidos HDR10, si bien también puedes elegir bajar hasta los 1080p a una frecuencia de actualización de 240Hz, que puede ser interesante para juegos. A destacar su modo fútbol y soporte para Blu-ray 3D.

Estamos ante un proyector DLP con dos HDMI 1.4 con dos altavoces incorporados de 3W.

Acer H6815BD videoproyector Proyector para Escritorio 4000 lúmenes ANSI DLP 2160p (3840x2160) 3D Blanco Hoy en Amazon por 884,82€ PVP en PcComponentes 901€

El Benq TK800M (986 euros) es un proyector 4K de tipo DLP con 3000 lúmenes y hasta 300" ideal para el ocio y los deportes, ya que dispone de un modo deportivo en general y otro específico para fútbol. Además de 4K, es compatible con contenidos HDR10 y HLG, con un altavoz de 5W

Proyector UHD 4K para el ocio doméstico BenQ TK800M con HDR y HLG, 3000 lúmenes, cobertura del 96 % de Rec. 709 Hoy en Amazon por 1.049,00€ PVP en PcComponentes 1286€

El Viewsonic PX701-4K (1199 euros) es un proyector 4K capaz de proyectar en una pantalla de hasta 300 pulgadas y 3500 lúmenes.

Con soporte de contenido HDR/HLG, altavoz de 10W y un modo juego con velocidad de actualización de 240 Hz y un input lag de 4,2 ms según fabricante.

ViewSonic PX701-4K Proyector Cine en casa 4K UHD (3500 lúmenes, HDMI, HDR, Altavoces)- Blanco Hoy en Amazon por 1.049,22€

Diseñado para home cinema y gaming, el Epson Eh Tw7000 (1278 euros) alcanza las 500", es fácil de configurar y usar y cuenta con tecnología de cancelación de ruido. Según el fabricante su lámpara tiene una vida útil de aproximadamente 7 años

Epson EH-TW7000 | Proyector 4K PRO-UHD Home Cinema & Gaming | 3000 lúmenes | Alto Contraste 40.000:1 | Lámpara Larga Duración 5000 horas | Pantalla Hasta 500” | Tecnología 3LCD PVP en PcComponentes 1278€ Hoy en Amazon por 1.299,00€

Si quieres disfrutar de tus series en una gran pantalla, ojo al LG HU70LS (1199 euros), un proyector 4K láser con sistema operativo de TV, el intuitivo webOS 4.5 de la marca para acceder a servicios como HBO, Prime o Netflix. Cuenta además con el mando Magic Remote, que. también funciona como puntero.

Capaz de proyectar hasta a 140", con 1500 lúmenes de brillo, su fuente ofrece unas 20.000 horas de uso (unos 20 años según fabricante) y dispone de Bluetooth, muy interesante para emparejarle altavoces.

Este Optoma Technology UHD300X (1299 euros) es un proyector 4K de tipo DLP con 3600 Lúmenes que destaca por su fácil instalación, calidad de imagen y altavoz estéreo. Es compatible con HDR y ofrece soporte HDCP 2.2

Optoma Technology UHD300X, Proyector 4K Home Cinema Ultra HD, 3600 Lúmenes, 30000:1 Contraste, Formato 16:9, DMD/DLP, Blanco Hoy en Amazon por 1.299,99€

Otra alternativa interesante para amantes de las series y el contenido en streaming es el ViewSonic X10-4K (1378 euros), con conectividad Bluetooth y Wi-Fi, hasta 100" de proyección y una propuesta sonora ambiciosa para la tónica general, con dos altavoces firmados por Harman Kardon.

ViewSonic X10-4K Proyector SMART LED UHD portátil de corto alcance para juegos, entretenimiento familiar y doméstico con Wi-Fi Bluetooth y audio Harman Kardon - Carbón metálico Hoy en Amazon por 1.396,03€

Este BenQ W5700 (2599 euros) es un proyector 4K DLP de gama media alta por su calidad de imagen, ya que además de 4K UHD, es compatible con HDR10 y HLG y con los espacios de color 100% DCI-P3 y 100% REC, además dispone de la tecnología de BenQ CinematicColor para una entrega de color más preciso. De fácil manejo e instalación.

BenQ W5700 - Proyector DLP (4K UHD, HDR, 100% DCI-P3, 100% Rec. 709, 1800 lúmenes ANSI, Contraste de 100.000:1, HDMI) Hoy en Amazon por 2.599,95€

