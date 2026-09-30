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Carrefour está liquidando esta barra de sonido Samsung de 370 W y 3.1 canales: de 379 a 149 euros

Una barra de sonido económica para poder mejorar el audio de tu tele sin gastar mucho

Barra De Sonido Samsung Carrefour
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Fran León

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Una de las principales carencias de las smart TVs hoy en día es el sonido. Si quieres mejorar la experiencia sonora de tu tele sin realizar un gran desembolso económico, Carrefour tiene una oferta que resulta irresistible.

Ahora, puedes comprar esta barra de sonido Samsung HW-B650F/Z, un modelo completo que destaca por su potencia y versatilidad. Antes costaba 379 euros, pero ahora puedes llevártela por solo 149 euros en Carrefour hasta el próximo 5 de octubre durante los SuperChollos.

Barra de Sonido Samsung HW-B650F/Z, 3.1 Canales Dolby Audio DTS Virtual X, Potencia 370W, Subwoofer inalámbrico

Barra de Sonido Samsung HW-B650F/Z, 3.1 Canales Dolby Audio DTS Virtual X, Potencia 370W, Subwoofer inalámbrico

PVP en Carrefour — 149,00 Samsung — 199,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una barra de sonido de 3.1 canales con buena potencia

Barra De Sonido Samsung Hw B650f Z

Esta barra de sonido de Samsung ofrece una configuración de 3.1 canales con 370 W de potencia total RMS. A diferencia de los modelos de entrada más básicos, incluye un altavoz central dedicado para garantizar diálogos nítidos en películas y series sin necesidad de subir el volumen de fondo.

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Se complementa, además, con un subwoofer inalámbrico que potencia las frecuencias bajas. En el apartado de tecnologías de procesamiento de audio, es compatible con Dolby Audio y DTS Virtual:X, creando una sensación envolvente 3D sin llenar el salón de cables ni altavoces traseros.

Además, si se utiliza junto a un televisor Samsung compatible, la función Q-Symphony permite sincronizar los altavoces de la tele con los de la propia barra. Ofrece conectividad mediante HDMI ARC, entrada óptica y Bluetooth 4.2, facilitando la reproducción de música directamente desde tu smartphone o la tablet.

⚡ EN RESUMEN: oferta para barra de sonido Samsung HW-B650F/Z hoy

 LO MEJOR

  • Altavoz central dedicado (3.1 canales): el canal independiente para la voz asegura que las líneas de diálogo se escuchen claras, evitando el desbalance recurrente de las barras de 2.1 canales.
  • Potencia equilibrada: sus 370 W junto al subwoofer inalámbrico proporcionan una pegada contundente para salones de tamaño medio o grande.

❌ LO PEOR

  • Sin sonido Dolby Atmos nativo... El procesamiento envolvente se basa en DTS Virtual:X y Dolby Digital 5.1, por lo que no cuenta con altavoces físicos orientados al techo.
  • Sin conectividad WiFi... No incluye integración con asistentes de voz ni streaming directo por AirPlay o Chromecast, dependiendo exclusivamente de Bluetooth o cable.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas mejorar los diálogos de tu tele, ya que es una barra de sonido perfecta para ver series, películas o telediarios sin sufrir con los giros de volumen bruscos entre música de fondo y conversaciones.

⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un cinéfilo exigente y buscas Dolby Atmos espacial.
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