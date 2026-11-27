Si hay un tipo dispositivo que suele estar entre los más vendidos en el Black Friday (puedes seguir nuestro directo para ver todas las ofertas del momento), esos son sin dudas los televisores. Para quienes quieren dar el salto a un panel gigantesco (concretamente de 100 pulgadas), en Carrefour tienen con un descuentazo esta smart TV Samsung TU85M80HAU. Ha pasado de costar 1.399 a 1.199 euros.

Una tele ideal para salones muy iluminados

Esta gigantesca tele de la firma coreana monta un panel MiniLED 4K UHD de 85 pulgadas con una imponente diagonal de 85 pulgadas (215,9 cm). El uso de este tipo de retroiluminación MiniLED permite un mayor control de la luz y mejor contraste en salones luminosos que un LED convencional, apoyado por la compatibilidad con HDR10+ y funciones de mejora de imagen por IA.

Para quienes juegan o ven mucho deporte, el panel alcanza los 144 Hz con VRR, ALLM y AMD FreeSync Premium Pro, además de contar con tres entradas HDMI 4K a 144 Hz (una con eARC). Todo ello funciona bajo Tizen OS movido por el procesador NQ4 AI Gen2, con acceso a las principales plataformas de streaming, Samsung TV Plus y compatibilidad con Alexa y Google Assistant.

Eso sí, antes de lanzarte a por ella debes tener claros tres detalles prácticos: mide 188,99 cm de ancho y pesa 28,5 kg sin soporte, por lo que exige un mueble amplio o soporte VESA 400 x 300 mm acorde; como ocurre en el catálogo de Samsung, prescinde de Dolby Vision; y sus altavoces de 20 W (con OTS Lite y Q-Symphony) cumplen para el día a día, aunque agradecerán una barra de sonido para acompañar semejante tamaño de pantalla.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv Samsung TU85M80HAU hoy ✅ LO MEJOR Es una tele muy preparada para jugar y ver deporte.

Su procesador hace un buen reescalado de imagen. ❌ LO PEOR El sonido es algo justo para 85 pulgadas.

para 85 pulgadas. Necesitas tener un salón grande. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un salón amplio y buscas una pantalla gigante sin irte a los precios de gama alta. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu salón es pequeño o no tienes espacio para casi 1,90 metros de ancho y priorizas la compatibilidad con Dolby Vision.

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Imágenes | Webedia y Samsung

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