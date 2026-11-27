Soy usuario de una afeitadora OneBlade desde hace tiempo y uno de sus puntos débiles lo he encontrado no en sus características, sino en el precio de sus recambios sueltos. Es por ello por lo que en el Black Friday (evento que desde Xataka estamos siguiendo en directo ofreciéndote los mejores chollos al momento), esta oferta llama la atención.

Ahora puedes llevarte la Philips OneBlade 360 Face + Body (modelo QP2824/31) a 32,99 euros (frente a los 59,99 euros que suele costar) y con tres cuchillas incluidas. Por lo que si era tu momento para cambiar los recambios, quizá sea mejor conseguir la maquinilla en oferta.

Una máquina versátil para el cuidado masculino

El gran atractivo de esta afeitadora Philips es que cubre tanto el arreglo de la barba como el vello corporal sin tener que utilizar varias máquinas. Sus cuchillas 360 son su seña de identidad y se inclinan en todas las direcciones para adaptarse mejor al contorno de la cara y el cuello.

Estas cuchillas realizan 12.000 cortes por minuto sin llegar a rasurar a ras de piel, lo que evita tirones e irritaciones incluso en zonas sensibles. Además, viene con tres peines guía para barba (de 1, 3 y 5 mm) y un kit corporal (protector para zonas delicadas y peine para el cuerpo).

Al ser una afeitadora totalmente resistente al agua, permite recortar o perfilar tanto en seco como bajo la ducha con espuma o gel y se limpia simplemente pasándola por el grifo. En cuanto a su autonomía, ofrece hasta 45 minutos de uso tras una carga completa y cuenta con un cabezal de doble cara pensado para perfilar líneas con precisión.

⚡ EN RESUMEN: oferta para afeitadora philips oneblade 360 hoy ✅ LO MEJOR Es muy rentable, ya que viene con tres cuchillas de recambio.

Es una máquina versátil que sirve para cara y cuerpo. ❌ LO PEOR No apura como una cuchilla tradicional.

La carga es lenta, tarda varias horas en llenarse. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una afeitadora todoterreno cómoda para mantener barba corta, perfilar o recortar vello corporal sin irritaciones. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un apurado total como el de una cuchilla clásica.

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Imágenes | Philips

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