Amazon tira la casa por la ventana con estos iPad Pro de hasta 2 TB a precio mínimo histórico durante su Fiesta de Ofertas Prime

Actualización: ambas ofertas de iPad Pro M4 se agotaron en Amazon, pero aún puedes aprovechar otro chollo disponible en el iPad Air M4 de 11 pulgadas y 256 GB durante la Fiesta de Ofertas Prime. Este modelo está rebajado a 769 euros y roza su mínimo histórico.

Estrenar tablet de gama alta suele ser sinónimo de gran desembolso de dinero. Sobre todo si vamos buscando amplias diagonales y mucha capacidad de almacenamiento interno (aspecto clave en modelos que no admiten tarjetas microSD). Pero gracias a períodos promocionales como la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon, que acaba de comenzar, podemos hacernos con alguna ahorrándonos un buen pellizco.

Es el caso de estos dos iPad Pro M4 de la pasada generación en su versión de 13 pulgadas, que acaban de desplomarse a precio mínimo histórico en estas dos versiones:

iPad Pro M4 de 13 pulgadas con 256 GB de almacenamiento y conectividad WiFi por 1.099 euros

y conectividad WiFi por 1.099 euros iPad Pro M4 de 13 pulgadas con 2 TB de almacenamiento y conectividad WiFi por 1.549 euros

Una de las mejores tablets disponibles a día de hoy

Desde anoche, durante toda la jornada de hoy y hasta última hora de mañana, miércoles 7 de octubre, Amazon acoge una nueva edición de su popular Fiesta de Ofertas Prime. Dos días de descuentazos exclusivos para miembros Prime. Aunque siempre podemos aprovechar la prueba gratuita de 30 días Prime si no lo somos, para así acceder a todos estos chollos.

Hacernos con un iPad Pro a su mejor precio hasta la fecha es una ocasión como para no dejar escapar. Aunque en el mercado encontramos disponible su nueva generación desde hace meses, no han sido demasiados los cambios que Apple realizó entre una y otra hornada de iPad Pro. De modo que estos dos modelos, ahora rebajados, son la mejor opción de compra en relación calidad precio.

Ambos de 13 pulgadas, con conectividad WiFi y el procesador M4 de Apple, difieren en la capacidad de almacenamiento (256 GB para el más económico y 2 TB para el más caro). En cualquier caso, dos potentísimas tablets con una pantalla brutal gracias a la tecnología ProMotion, una autonomía que da para un día de uso sin inconvenientes y la última versión de iPadOS disponible desde hace algunos días.

⚡ EN RESUMEN: oferta ipad pro m4 amazon ✅ LO MEJOR Es una de las mejores tablets del mercado en 2026

del mercado en 2026 Disponible en dos capacidades, ambas a precio mínimo histórico ❌ LO PEOR Sigue suponiendo un gran desembolso

No es el modelo más actual, desde el lanzamiento del iPad Pro M5 💡 CÓMPRALO SI... buscas una tablet potente al mejor precio posible ⛔ NO LO COMPRES SI... no vas a sacarle el máximo partido a su chip M4 o su pantalla ProMotion

Más chollos de Apple en la Fiesta de Ofertas Prime

Apple Watch Series 11 GPS con Caja de Aluminio en Plata de 46 mm Con Amazon Prime — 379,00 € Acaba en 1 días 4 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka, Apple

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