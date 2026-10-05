Amazon tiene la solución económica para dar el salto a una CPU AM5 en el PC: este Ryzen 5 7600X, que se desploma a mínimo histórico

Actualizar hardware, durante 2026, está siendo toda una odisea. A menos, claro, que no nos importe pagar los precios desorbitados de módulos de memorias RAM DDR5 o unidades SSD de gran capacidad, que siguen escalando semana tras semana desde hace ya casi un año.

Sin embargo, si ya contamos con unos sticks de RAM DDR5 y no necesitamos ampliar la capacidad de SSD, sino que andamos en busca de una buena CPU actual y potente, pero sobre todo barata, sí que estamos ante una buena época para comprar. Este Ryzen 5 rebajado en Amazon hasta su mínimo histórico (119,99 euros) es buen ejemplo de ello.

Ideal tanto para jugar como para tareas profesionales exigentes

Si echamos un vistazo al mercado, los procesadores Ryzen de la generación 7000 de AMD, que llevan acompañándonos ya una buena temporada, tienen unos precios muy interesantes en los últimos tiempos. Sin embargo, pocas veces protagonizan ofertas tan buenas como la de este Ryzen 5 7600X hoy, en Amazon.

Ahora a su precio más bajo hasta la fecha, se antoja toda una ganga si, como decimos, queremos actualizar gastando muy poco y sólo necesitamos renovar la CPU (si además necesitamos una placa base AM5 y memorias DDR5, la cosa cambia) . Porque en cuyo caso, por apenas 120 euros, este procesador es un chollo como para no dejar escapar.

Con 6 núcleos y 12 hilos, además de unas frecuencias que superan los 5 GHz, se trata de una CPU muy solvente para cualquier tarea doméstica que necesitemos en nuestro día a día: desde jugar a trabajar, pasando por edición de fotografía y vídeo o cualquier tarea exigente que se nos ocurra. Todo ello, con una GPU integrada que evita que tengamos que adquirir una gráfica dedicada si no pensamos jugar (con el consiguiente ahorro).

Eso sí, esta CPU tiene un socket AM5 y, por tanto, únicamente es compatible con placas base con la misma nomenclatura y con memorias RAM DDR5. Además, viene sin disipador de calor incorporado y para usarlo debemos adquirir uno por separado, o bien una refrigeración líquida. Porque con su TDP de 105 W puede calentarse bajo cargas pesadas de trabajo y sufrir estrangulamiento térmico y bajadas de rendimiento.

⚡ EN RESUMEN: oferta Ryzen 5 7600X en amazon ✅ LO MEJOR Su precio , que es el más bajo hasta la fecha

, que es el más bajo hasta la fecha Una CPU potente y muy vigente en 2026, a pesar de llevar ya una temporada en el mercado ❌ LO PEOR Es imprescindible usar placas AM5 y RAM DDR5 , dos componentes que pueden encarecer bastante la actualización

, dos componentes que pueden encarecer bastante la actualización Sin disipador de calor incorporado, teniendo que comprar uno o una refrigeración líquida 💡 CÓMPRALO SI... ya tienes placa AM5 y RAM DDR5 y sólo quieres cambiar el procesador ⛔ NO LO COMPRES SI... sigues en AM4: el combo de procesador más placa y RAM puede irse bastante de presupuesto

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