Con hasta 32 GB de RAM y GPU NVIDIA RTX 5060: estos portátiles gaming caen de precio durante el Día sin IVA de MediaMarkt

2026 no es el mejor año que recordamos para renovar hardware. Más aún, si necesitamos actualizar la memoria RAM o el SSD de nuestros equipos. Sin embargo, en el terreno de los portátiles gaming, durante todos estos meses de precios por las nubes debido al auge de la IA seguimos viendo buenísimos precios casi cada día.

Gigabyte Aero X16 1VH93ESC64DH PVP en MediaMarkt — 1.032,23 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sobre todo, en períodos de ofertas como la inminente Fiesta de Ofertas Prime de Amazon de mañana y pasado. O el Día sin IVA de MediaMarkt que ya está disponible durante toda la jornada de hoy. Lugar donde encontramos tres geniales ofertas en portátiles gaming con la RTX 5060:

Gigabyte Aero X16 (1.032,23 euros). Con el Ryzen AI 7 350, 16 GB de RAM, 1 TB de SSD y la NVIDIA RTX 5060. Más una pantalla de 16 pulgadas a 1600p con 165 Hz. Hasta viene con Windows 11 Home

(1.032,23 euros). Con el Ryzen AI 7 350, 16 GB de RAM, 1 TB de SSD y la NVIDIA RTX 5060. Más una pantalla de 16 pulgadas a 1600p con 165 Hz. Hasta viene con Windows 11 Home Asus TUF Gaming F16 (1.065,29 euros). Misma GPU pero con el Intel Core i7-14650HX, 16 GB de RAM, 512 GB de SSD y una pantalla de 16 pulgadas a 1200p con 144 Hz. Sin sistema operativo

(1.065,29 euros). Misma GPU pero con el Intel Core i7-14650HX, 16 GB de RAM, 512 GB de SSD y una pantalla de 16 pulgadas a 1200p con 144 Hz. Sin sistema operativo Asus TUF Gaming A18 (1.139,67 euros). Con Ryzen 7 260, 32 GB de RAM, 1 TB de SSD y la RTX 5060. Sube la apuesta en la pantalla hasta las 18 pulgadas y mantiene los 1200p y 144 Hz del anterior Asus. También sin sistema operativo

Tres ofertas disponibles hasta la medianoche de hoy, 5 de octubre

Como sucede varias veces al año, MediaMarkt está celebrando una nueva edición de su popular Día sin IVA. En esta ocasión, de duración limitada hasta la medianoche de hoy, lunes 5 de octubre (contrariamente a lo habitual, que suele ser hasta la mañana del día siguiente). Y entre las cientos de ofertas disponibles, si buscamos un buen portátil gaming con gran relación calidad precio, estos tres modelos son de lo mejor que encontramos.

Todos con la NVIDIA RTX 5060, una GPU de gama media perfecta para alcanzar los 60 FPS ajustando la calidad de texturas a medias o altas, permiten además aprovechar las versiones más recientes de DLSS. Algo que dispara la cantidad de fotogramas por segundo en videojuegos compatibles.

Tres geniales portátiles gaming a precios relativamente contenidos en plena crisis de la RAM y precios por las nubes. Los cuales también destacan por unas pantallas generosas de 16 y 18 pulgadas, superiores a las habituales 15,6 pulgadas de la mayoría de equipos del mercado.

⚡ EN RESUMEN: ofertas portátiles gaming mediamarkt ✅ LO MEJOR Sus precios , rebajados y muy buenos en plena crisis de hardware

, rebajados y muy buenos en plena crisis de hardware Con la RTX 5060 que, sin ser la GPU más potente del mercado, tiene una gran relación calidad precio ❌ LO PEOR Alejados de los 64 GB de RAM o más , cantidad que encarece enormemente el precio

, cantidad que encarece enormemente el precio Dos vienen sin sistema operativo 💡 CÓMPRALOS SI... buscabas algún portátil gaming de gama media rondando los 1.000 euros ⛔ NO LOS COMPRES SI... no te corre prisa renovar hardware, porque una vez se estabilice el mercado los precios deberían bajar aún más

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Imágenes | Compradicción, Asus, Gigabyte, Muhammad Rizki en Unsplash, MediaMarkt

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