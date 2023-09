El all in one ideal para este curso tiene 27 pulgadas, Ryzen 5 de última generación y está rebajado en Amazon a precio mínimo

Si eres de los que prefieren tener una gran pantalla frente a las pequeñas de los portátiles y la comodidad de los sobremesa todo en uno en lugar de las marañas de cables de las torres de PC, ordenadores como este all in one HP 27-cr0008ss son posiblemente para ti. Ahora además lo puedes comprar en oferta, porque Amazon lo tiene a precio mínimo, rebajado a unos atractivos 649 euros con envío rápido y gratuito.

HP 27-cr0008ss Hoy en Amazon — 649,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprándolo ahora por estos 649 euros te estarás ahorrando 120 euros, ya que el precio habitual de este todo en uno está en los 769 euros. Además, Amazon nos lo envía a casa sin cobrarnos los portes y nos lo entrega en sólo dos días siempre que seamos usuarios Prime o aprovechemos la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Este HP 27-cr0008ss es un interesante equipo de tipo all in one, con el que nos ahorraremos periféricos e instalaciones extra y tendremos más pantalla que con un portátil, pero con la comodidad de un teclado convencional y sin molestos cables de por medio.

Este equipo cuenta con una pantalla Full HD de tipo IPS con 27 pulgadas y con webcam integrada con resolución 720p. Además, viene con ratón y teclado completo inalámbricos. Viene, eso sí, sin sistema operativo, aunque la instalación de Windows 11 es un proceso sencillo y al alcance de cualquiera.

Por otro lado, tras su pantalla oculta un solvente procesador de gama media y última generación de AMD, un Ryzen 5 7520U, con gráfica integrada AMD Radeon. Junto a ellos tenemos 16 GB de memoria RAM y un SSD con 512 GB de capacidad.

En cuanto a conectividad, este equipo cuenta con WiFi y Bluetooth, más un puerto HDMI, así como tres puertos USB 3.0 y otros dos USB 2.0.

Por otro lado, si tienes pensado darle un uso ofimático, este es el mejor momento para hacerse con la licencia para un año y 6 dispositivos de Office 365, aprovechando que está de oferta en Amazon, por sólo 55,99 euros.

Microsoft 365 Familia | Suscripción anual | 12+3 Meses Hoy en Amazon — 55,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

