El accesorio 6 en 1 que dispara la conectividad de tu portátil, sobremesa o videoconsola no cuesta ni 17 euros

Los fabricantes de muchos de los dispositivos que usamos en nuestro día recortan cada vez más en conectividad: teléfonos móviles sin toma de auriculares, portátiles con apenas dos puertos USB tipo C y un largo etcétera. Problema que podemos solucionar fácil y económicamente a través de gadgets como este de Ugreen que sólo cuesta 16,05 euros.

UGREEN Revodok Pro 106 10Gbps Hub USB C PVP en Amazon — 16,05 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Permite conectar multitud de periféricos y hasta monitores y televisiones

Con un PVP ligeramente superior, de 21,99 euros pero ahora rebajado a sólo 16,05 euros, el Revodok Pro 106 de Ugreen es el accesorio económico perfecto para dar un salto en la conectividad de nuestro portátil, sobremesa, teléfono móvil, tablet y hasta videoconsola.

Su principal punto a destacar es precisamente ese: su gran versatilidad gracias a su compatibilidad multiplataforma que lo convierte en un aliado perfecto de un MacBook, una Steam Deck o un teléfono móvil de casi cualquier marca.

Su funcionamiento es bien sencillo: basta con conectar su puerto USB tipo C en la entrada de nuestro dispositivo. Y de golpe conseguimos una salida HDMI de hasta 4K a 60 Hz, dos USB tipo C 3.2 más otros dos USB tipo A 3.2, todos ellos a 10 Gbps. Más un USB tipo C más con tecnología PD y una potencia máxima de 100 W ideal para cargar nuestro equipo.

