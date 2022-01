40 pulgadas y muchas apps a precio mínimo histórico: Smart TV Hisense a 249 euros, una propuesta "económica" para entretenimiento

Hisense es una de marca de electrodomésticos que cada vez tiene más presencia, como en el sector de los televisores. Su Hisense 40A4EG es una propuesta económica con este descuento que la deja a su precio mínimo histórico: 249 euros.

Comprar Smart TV Hisense al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 349 euros, en Amazon está rebajado el televisor "inteligente" Hisense 40A4EG con un descuento de 100 euros que lo deja a su precio mínimo histórico en la plataforma: 249 euros. Una Smart TV con una buena relación calidad-precio.

Hisense 40A4EG (40") Smart TV Full HD, con Natural Colour Enhancer, DTS Virtual X, VIDAA U5, Youtube, Netflix, HDMI, WiFi (Nuevo 2021) Hoy en Amazon por 249,00€ PVP en PcComponentes por 253,55€

El Hisense 40A4EG es un televisor "inteligente" con panel DLED de 40 pulgadas y resolución Full HD. Puede parecer un poco extraño que no sea 4K, pero para este tamaño la resolución FHD es más que suficiente, y más a la distancia a la que se va a usar. Cuenta con el sistema operativo VIDAA U5, una plataforma que va ganando más y más apps con el paso del tiempo (Netflix, Prime Video, Disney+, Filmin, Pluto TV, DAZN, Mitele, Atresplayer, RTVE, etc.)

Incorpora un modo Juego que reduce significativamente el lag de entrada y obtener una experiencia más óptima. Es compatible con DTS Virtual X para un audio más inmersivo y sonido Dolby. Tiene entradas HDMI para añadir más dispositivos, USB para conectar discos duros y reproducir contenido, y Wi-Fi o Ethernet para la conectividad a Internet.

