Con 32 GB de RAM, 2 TB de SSD y una RTX 5070, este portátil gaming no entiende de crisis de memoria marcando uno de sus precios más bajos

Montar un PC gaming desde cero se ha vuelto una tarea casi imposible debido al precio de la memoria RAM. Si no tienes uno que actualizar en casa, una de las mejores alternativas la tenemos ahora con los portátiles gaming. En las últimas semanas van apareciendo incluso algunos con descuentos importantes, llegando en ocasiones a marcar nuevos precios que rozan mínimos históricos. Eso es justo lo que ocurre con este MSI Crosshair A16: El Corte Inglés lo tiene rebajado hasta los 1.799,10 euros.

Portátil Gaming MSI Crosshair A16 HX D7WGKG-206ES, Ryzen 9-7945HX, 32GB, 2TB SSD, Nvidia GeForce RTX5070, 16", W11 - Negro PVP en El Corte Inglés — 1.799,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un portátil con mucha memoria y una RTX 5070

El PVP de este portátil gaming es de 1.999 euros, por lo que actualmente tenemos casi 200 euros de descuento. Es, como ya hemos dicho, casi lo más barato que ha estado el MSI Crosshair A16 HX D7WGKG-206ES. Ahora hablaremos del hardware y sus especificaciones, pero lo que más destaca del mismo es que es un equipo con 2 TB de almacenamiento, algo que no es tan común de ver.

El portátil cuenta con una RTX 5070 para portátiles, una tarjeta gráfica de la última generación de NVIDIA. Con ella, no vamos a tener ningún tipo de problema a la hora de jugar a 1080p o incluso a 1440p, todo teniendo en cuenta que nos podemos valer de la tecnología DLSS para aumentar el rendimiento de los juegos sin perder calidad.

Junto a esta tarjeta gráfica, tenemos un procesador Ryzen 9-7945HX y 32 GB de memoria RAM de tipo DDR5. Todo junto hace que sea un equipo con un hardware lo suficientemente actual y completo para durar varios años a buen nivel, por lo que en ese sentido es una inversión que merece la pena. Aunque, eso sí, no es uno de esos ordenadores ligeros para viajar a todas partes con él, puesto que pesa 2,5 kg.

⚡ EN RESUMEN: oferta del portátil MSI Crosshair A16 ✅ LO MEJOR Casi precio mínimo : Este ordenador de MSI está ahora mismo con un descuento de 200 euros, por lo que es una buena compra si estás buscando un nuevo portátil gaming.

: Este ordenador de MSI está ahora mismo con un descuento de 200 euros, por lo que es una buena compra si estás buscando un nuevo portátil gaming. Para jugar durante años: Su combinación de GPU, CPU y memoria hace que sea un equipo longevo. ❌ LO PEOR Es pesado : Tiene un peso de 2,5 kg, por lo que, aunque puedes moverlo siempre que quieras, no es demasiado cómodo de llevar en una mochila o similar.

: Tiene un peso de 2,5 kg, por lo que, aunque puedes moverlo siempre que quieras, no es demasiado cómodo de llevar en una mochila o similar. Su autonomía: Aunque cuenta con una batería grande, su autonomía puede reducirse bastante cuando juguemos a pleno rendimiento. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un nuevo portátil gaming para jugar durante años y priorizas que tenga mucha memoria frente a que sea fácil de mover. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un portátil gaming más ligero o incluso una opción más potente que lleve una RTX 5080 o RTX 5090.

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