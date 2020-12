19 gadgets, dispositivos y accesorios que los editores de Xataka han "descubierto" el último año y usan a diario

Puede que la compra tecnológica más memorable de este año sea un smart TV o un ordenador, pero también hay dispositivos más sencillos que sin tanto cartel acaban convirtiéndose en imprescindibles en nuestro día a día. Quizás no sean nuevos en el mercado. Puede que no llamaran nuestra atención al principio. Incluso que no sean de una marca de renombre, pero se han ganado un hueco en nuestro corazoncito por lo bien que funcionan. Estos son los gadgets, dispositivos y accesorios que hemos descubierto en el último año y usamos a diario.

Tractive GPS y cámara TP-Link

La recomendación de César Muela

"Adopté un perro hace unas semanas y desde que existen los GPS para los peludos nunca he entendido bien cómo es posible que siga habiendo casos de perros perdidos. Además de para estar tranquilo en caso de que el perro o yo nos despistemos, lo uso para monitorizar su actividad diaria (tiempo, calorías, descanso) y me parece de los cacharros más útiles que he probado en mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que requiere pagar una suscripción para poder usar el servicio de localización.

Tractive Localizador GPS para perros, rastreador con rango ilimitado, seguimiento de actividad, resistente al agua PVP en Amazon 27,99€

Otro gadget relacionado con mi amigo perruno. Esta cámara la compré para vigilar que todo estaba bien cuando yo no estaba en casa. Que por este precio tenga visión nocturna, la opción de moverla 360º, poder enviar un mensaje de voz para que se escuche en casa o grabar en una Micro SD, me parece un chollo y una buena idea aunque no tengas mascota, sobre todo para quien tenga segundas residencias o para cuando, crucemos dedos, podamos volver a viajar."

TP-Link - Cámara IP WiFi 360º, Cámara de Vigilancia FHD 1080p, Visión nocturna, Admite tarjeta SD, Audio Doble Vía, Detección de movimiento, Control Remoto, Fácil Configuración, Compatible con Alexa PVP en Amazon 25,99€ PVP en Media Markt 25,99€

Fire TV Cube

La recomendación de Gabriela González:

"Hace poco tengo un Amazon Fire TV Cube y me cambió completamente la experiencia con la tele. Android TV me estaba volviendo un poco loca porque se colgaba y se ponía lento a cada rato. Con este cubo no solo me vuelan todas las apps sino que me he acostumbrado a usar Alexa para encender y apagar la televisión, poner cosas, hasta controlar el Xbox y las luces del salón. La calidad de imagen que pasa es excelente y el cubito es bonito y apenas se nota en el mueble."

Presentamos Fire TV Cube | Reproductor multimedia en streaming con control por voz a través de Alexa y Ultra HD 4K PVP en Amazon 89,99€ PVP en Media Markt 89,99€

Google Pixel Buds

La recomendación de Amparo Babiloni:

"Mi gadget imprescindible son los auriculares True Wireless, concretamente los Pixel Buds. Antes de descubrirlos estaba usando unos inalámbricos de los que te puedes dejar colgados del cuello (OnePlus Bullets 2) y pensaba que era el diseño más cómodo, pero la verdad es que los TWS me han conquistado. La autonomía es muy buena y la calidad de sonido ha mejorado bastante con respecto a los anteriores. Los uso para para escuchar música en el gimnasio o si voy por la calle, para responder llamadas y, como tienen Assistant, a veces hasta para leer y enviar mensajes. Lo mejor de todo es que no he perdido ninguno (todavía)."

Google Pixel Buds PVP en Google Store 199,00€

DJI Osmo Mobile 3

La recomendación de Eva Rodríguez de Luis

"Aunque tengo una réflex, llevo años echando sobre los hombros de mis iPhone la carga fotográfica de mis reviews, momentos memorables y vacaciones y no me arrepiento de nada. La cuestión es que tengo un pulso para robar panderetas, por lo que toda estabilización que tenga el dispositivo en cuestión es corta. A principios de año me planteé comprar un gimbal y, tras echarle un vistazo a nuestra comparativa, me lancé por el DJI Osmo Mobile 3. Lo elegí porque DJI es una marca con la que siempre he quedado satisfecha, por la facilidad de uso, lo robusto que es, lo intuitivo de su app y no me equivoqué. Ahora hay una versión nueva con un par de mejoras como el control gestual, pero yo estoy contentísima con el modelo anterior, que además está más barato. No lo uso a diario, pero sí al menos un par de veces a la semana: en mis escapadas al monte y cuando trabajo.

Monitor ultrapanorámico LG 25UM58-P

La recomendación de Sam Fernández

"Desde hace años trabajo con el Macbook en modo torre. Los viajes con el iPad se hacen más ligeros así que el portátil ha acabado conectado permanentemente a un monitor externo y he trabajado usando dos pantallas, pero el cuello ha hecho estragos y me he visto a dar el salto a otra solución. Así que hace meses me animé a comprar un monitor ultrapanorámico y estoy encantado con él. Dado que usaba un monitor de 19 pulgadas FullHD más la pantalla del portátil, que es HD, me pareció lógico empezar con un ultrapanorámico FullHD+ así que me fui a un LG de 25 pulgadas con el que ahora trabajo permanentemente a pantalla partida. Lo que antes dividía entre dos monitores ahora lo tengo en un único vistazo y apenas tengo que girar el cuello. Dudo que, tras probar esto, pueda volver a trabajar como lo hacía antes. La mejor compra tecnológica de mi 2020, sin duda".

LG 25UM58-P - Monitor Profesional UltraWide WFHD de 63.5 cm (25") con Panel IPS (2560 x 1080 píxeles, 21:9, 250 cd/m², sRGB >99%, 1000:1, 5 ms GtG, 75 Hz, HDMIx2, Auriculares) Color Negro PVP en Media Markt 169€ PVP en Amazon 177,65€

Philips Hue

La recomendación de Antonio Ortiz

"Tienen muchos años, pero es en 2020 cuando he dado el salto a las Philips Hue conectadas de colores. He montado el puente, algún pulsador y un buen puñado de bombillas en la casa. Nos están gustado bastante las de color para crear ambientes en el salón de casa, con la regulación de intensidad. En mesilla de noche van muy bien también (ahí he puesto blancas) con el brillo al gusto de cada uno y cero calor"

Conga WinDroid 870 Connected

La recomendación de Ángela Blanco

El gadget que ha marcado mi 2020 ha sido sin duda el Cecotec Robot limpiacristales Conga WinDroid 870 Connected. Quizás no es el dispositivo más atractivo del mundo pero junto al robot aspirador me atrevería a decir que es de los más útiles, al menos en mi opinión. Este robot limpiacristales se queda adherido a los ventanales y él solito hace el trabajo. En mi caso cada vez que tenía que limpiar las ventanas me veía obligada a desmontar la cristalera de mi casa (una tarea bastante agotadora) y desde que tengo este dispositivo ya no he necesitado hacerlo, así que solo por eso ya se merece los 150 euros que cuesta, aproximadamente. Lo volvería a comprar sin dudarlo.

Nest Mini, Chromecast y Xiaomi Mi Bulb

La recomendación de Samuel Oliver

"Ahora que me he mudado he decidido hacerlo todo un poco más “inteligente”. Me decanté por el ecosistema Google Home porque ya tenía un Home Mini (39 euros) por casa. Ahora he comprado otro además de un Chromecast (69 euros) y tres bombillas inteligentes de Xiaomi (33 euros). Y la verdad es que estoy bastante contento. Mando mensajes de una habitación a otra con los Home (bueno uno es Home Mini y otro Nest Mini, pero me entendéis), enciendo, apago y pongo mis series a través de comandos de voz y lo mismo con las luces. No sé, me siento que vivo en el futuro (a pesar de que se que llego bastante tarde a esto de la domótica)"

Sistema Wi-Fi mesh eero

La recomendación de José García Nieto

"Llevo unos cuantos años peleándome para llevar Internet a mi despacho. He probado literalmente de todo, desde extensores a PLCs, pasando por tirar un cable Ethernet de 20 metros por el pasillo. Ningún método, absolutamente ninguno, ha conseguido convencerme, hasta que han llegado tres routers Eero a mi casa. Los compré por el Black Friday rebajados a 167 euros o así y de verdad, de las mejores compras que he hecho. Hasta hace unos días usaba un PLC, que no está mal, pero es una pena que teniendo fibra simétrica de 600 megas no me llegase una buena velocidad. Con el WiFi Mesh Eero ahora me llegan entre 250 y 300 megas, y estoy encantado. Mi casa no es muy grande, alrededor 90 metros cuadrados, así que poner tres routers Eero es un poco overkill, pero qué maravilla. El WiFi llega a todos los rincones de la casa de forma estable y con una velocidad decente, y a mi despacho llega sin problemas. Es más, como mi torre no tiene WiFi, tengo el Eero al lado del monitor y conectado al PC vía Ethernet. Estoy encantado, simple y llanamente. Poned una red WiFi Mesh en vuestra vida."

Presentamos el sistema wifi de malla Amazon eero: 3 unidades PVP en Amazon 195,30€

Audio-Técnica ATH-M50x

La recomendación de Javier Jiménez

"Yo era de ese tipo de personas que sobreviven usando los auriculares que te regalan en la Renfe (o los que regalaban algunas compañías de autobús para lo viajes largos). Era feliz y miraba con una mezcla de desconfianza y ternura a todo aquel que pronunciaba la palabra ‘Tindal’. Podía permitírmelo, en buena medida, porque mi cuerpo es incompatible con la música o el sentido del ritmo. Sin embargo, el confinamiento me tenía guardada una sorpresa. La casa en la que me pilló el Estado de Alarma tenía, muertos de risa en un rincón de la casa, unos auriculares circumaurales y maldita la hora en que decidí probarlos. Mi cuerpo seguía siendo concienzudamente arrítmico, pero el mundo era un poquito mejor sin esos auriculares de chichinabo que solía usar. Así que cuando llegué a casa, rebusqué en las guías de compra de Xataka y me pillé unos Audio-Técnica ATH-M50x. Son unos de los mejores euros que he gastado este 2020.

Audio-Técnica ATH-M50x - Auriculares para DJ, color negro PVP en Amazon 118,00€

Fire Stick 4K

La recomendación de Antonio Sabán

"Este año he descubierto el Amazon Fire Stick 4K. Sí, sé que no es ninguna novedad, pero la experiencia con este complemento para la tele me ha sorprendido para bien. Hasta ahora tenía un Xiaomi Mi Box S que se atragantaba muy a menudo con Plex y Kodi, por lo que decidí deshacerme de él y cambiarlo por el Fire. Mis sensaciones son ahora mucho mejores. La fluidez del dispositivo es mucho mayor en todo lo que le pido, y tiene soporte para un HDR avanzado como el Dolby Vision. Además, su integración con Alexa hace que sea muy cómodo controlar la tele vía voz. El sistema operativo está recargado, y se aleja de la “limpieza” de Android TV, pero si vas directo a las aplicaciones, no debería causarte problemas."

Fire TV Stick 4K Ultra HD con mando por voz Alexa de última generación | Reproductor de contenido multimedia en streaming PVP en Amazon 59,99€ PVP en Media Markt 59,99€

Bkool Smart

La recomendación de Javier Penalva

"Este año ha sido el del confinamiento en casa, así que había que poner a trabajar a la tecnología para facilitarnos esa tarea. Mi gran descubrimiento ha sido un gadget que tenía algo olvidado pero que ahora se ha convertido en un indispensable: la bicicleta Bkool Smart. Ha sido ése pero podría haber hablado de algo más sencillo como los rodillos inteligentes. La clave para mi ha sido el servicio de simulador de carreras, entrenamientos y competiciones que convierten una rutina pesada de entrenamiento de bicicleta en una experiencia que te permite quedar con amigos, competir o subir puertos de manera realista"

Samsung Gear Sport

La recomendación de Javier Pastor

"En verano aprovecho para nadar, y quería llevar un poco controladas mis sesiones de entrenamiento con algún reloj que fuera sumergible y que soportara esta actividad.

Me compré el Samsung Gear Sport precisamente para esa actividad cuando vi una oferta y la verdad es que lo usé mucho durante esas semanas. La monitorización de la natación es estupenda, pero además se comporta muy bien en otras actividades deportivas y Tizen es un sistema operativo estupendo —¡y con esferas muy chulas!— para estos wearables".

SAMSUNG Gear Sport Reloj Inteligente Azul SAMOLED 3,05 cm (1.2") GPS (satélite) - Relojes Inteligentes (3,05 cm (1.2"), SAMOLED, Pantalla táctil, GPS (satélite), 67 g, Azul) PVP en Amazon 179,99€

Monitor Samsung S34J552

La recomendación de Anna Martí

"Desde hacía un tiempo estaba atenta a lo que pudiese quedar bien de precio en lo referente a monitores que cumpliesen con ciertos mínimos: mayor resolución que FullHD y más de 21 pulgadas. Entonces llegó el milagro del Black Friday (y sobre todo un “milagroso” tweet de Xataka con la oferta) y descubrí el Samsung S34J552 de 34 pulgadas. Es una pantalla LED UltraWide con resolución QHD (3.440 x 1.440 píxeles), que no es 4K y por tanto sube algo menos de precio. Con una tasa de frecuencia de 75 Hz y un tiempo de respuesta de 4 ms, que me sobran al ser suficientes para el uso que le voy a dar (no juego con el ordenador). Además, soporta FreeSync y PiP, y al disponer de dos HDMI (que es la misma conexión con el que usaba el antiguo) ha sido un cambio bastante sencillo. Lo uso con un ordenador con macOS y por ahora no he tenido ningún problema de compatibilidad, aunque al ser tan nuevo aún me queda alguna función por probar y encontrar el punto de ajuste que mejor se adapte a mis gustos, ya que además de elegir el perfil de color permite adaptar brillo, contraste y otros aspectos. Aunque lo que ya he comprobado de sobra era lo principal: la resolución es más que suficiente (y casi os diría que ganaré en salud) y el brillo también, ya que en el antiguo no era suficiente y tenía problemas en algunos momentos del día."

La recomendación de Enrique Pérez

"He trabajado durante los últimos años directamente desde la pantalla del portátil. Me sentía cómodo y al ir combinándolo con pequeños viajes, ya me venía bien. Pero este año y el trabajar sin poder moverme de casa ha provocado que me anime a cambiar el escritorio, empezando por un monitor Samsung S34J552 que encontré de oferta. Era algo escéptico de necesitar visión panorámica o una pantalla tan grande, pero se disfruta un montón. Me permite tener entre 3 y 4 pestañas y el tamaño se me antoja hasta pequeño. Si tenéis dudas si irse a algo tan grande, dejadlas atrás. Porque la sensación es agradable y la vista se acostumbra muy rápido aunque no tengas casi distancia."

Samsung S34J552 - Monitor de 34" UltraWide QHD (3440x1440, 4 ms, 75 Hz, FreeSync, LED, VA, 21:9, 3000:1, 300 cd/m², 178°, HDMI, PBP, PIP, Base en V) Negro PVP en Amazon 449,00€

Brazo Rode PSA1

La recomendación de Javier Lacort

"Tras un año con un podcast diario usando un micrófono USB con un trípode, decidí invertir en mejorar todo el equipo, pasar a un XLR, interfaz de audio, etc. Estoy muy contento con el cambio, pero de todo lo que compré, sin duda me quedo con el brazo PSA1 de Rode. Cuesta tres o cuatro veces más que los brazos promedio, pero funciona exactamente como debe funcionar un brazo. Sin holguras, sin titubeos, sin desgaste. Es un brazo robusto, estable, que se queda fijado en la posición en que lo coloques. El sobreprecio respecto a otros brazos me ha compensado. El único dispositivo totalmente analógico del equipo que uso para grabar podcasts es el que más diferencial me ha resultado."

Rode PSA1 - Accesorio para micrófono PVP en Amazon 79,00€

Lenovo Smart Display de 10"

La recomendación de Jesús Quesada

"Descubrí el Lenovo Smart Display de 10" en el mes de marzo por una oferta y me interesó mucho el concepto. Ya conocía este tipo de dispositivos, principalmente las pantallas "inteligentes" de Amazon con Alexa, pero creo que las propuestas con Google Assistant son más interesantes por un simple motivo: Chromecast integrado. Lo tengo en el escritorio y todos los días le envío contenido de múltiples fuentes como Plex, YouTube o Spotify. Sin embargo, esta función no es tan completa como un Chromecast propiamente dicho porque no funciona con todas las apps y servicios. Por poner unos ejemplos, Prime Video y Netflix (que sí va en los Nest Hub de Google) no dan soporte. Además, poder controlar de manera visual las luces encendidas y cambiar los colores/modificar el brillo es mucho más sencillo que con un altavoz sin pantalla. Con la oferta me salió por 79 euros, aunque su precio ronda los 230 euros normalmente. Si no está rebajado no veo la relación calidad-precio demasiado buena, pero si podéis haceros con él más barato lo recomiendo."

¿Cuál es el tuyo?

Si en este último año has descubierto un gadget que se ha convertido en imprescindible en tu rutina diaria, puedes dejarnos tu recomendación en los comentarios.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.