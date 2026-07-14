0,99 euros, sin permanencia y con un mes de regalo para ver LaLiga, la Premier League y más: la promo de DAZN para lo que queda de Mundial

En unas horas, a las 21:00, se juega el partido que muchos estábamos esperando. España y Francia se juegan el pase a la final del Mundial, y tras este partidazo solo quedarán tres partidos más para que termine este Mundial de 2026. Precisamente por eso, DAZN acaba de lanzar una nueva promo: ver estos cuatro partidos cuesta 0,99 euros y, de regalo, nos llevamos un mes gratis para ver LaLiga y otras grandes ligas europeas.

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Una promo sin permanencia y por menos de un euro

Todos los partidos que quedan de este Mundial se pueden ver en abierto, tanto en La 1 como en RTVE Play. En ese sentido, incluso siendo solo 99 céntimos, la promo de DAZN no brilla por encima de otras que ha lanzado esta plataforma. Donde sí que brilla es en el mes gratis del Plan Fútbol que ofrece a cambio, uno que está valorado en 29,99 euros al mes.

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¿Cómo funciona la promo? Tenemos hasta el 19 de julio para aprovecharla, día en el que también termina el Mundial. Si lo hacemos, recibiremos un correo el día 3 de agosto de 2026 con un código que nos permitirá activar el Plan Fútbol en nuestro perfil. Este lo podremos activar entre ese día y el 17 de agosto, por lo que no se nos puede pasar la fecha.

LaLiga, por ejemplo, empieza el día 15 de agosto, por lo que podremos activarlo ahí. De esa forma, tendremos hasta el 15 de septiembre para ver un montón de partidos. No solo de esta competición, sino también de la Premier League, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1. Cabe destacar que esta promo no tiene ningún tipo de permanencia.

⚡ EN RESUMEN: promo dazn ✅ LO MEJOR No llega ni a un euro: Son solo 99 céntimos a cambio de un mes gratis de una suscripción que cuesta casi 30 euros.

Son solo 99 céntimos a cambio de un mes gratis de una suscripción que cuesta casi 30 euros. Un mes gratis con un montón de partidos: Tendremos para ver un montón de partidos de las mejores ligas europeas de fútbol. ❌ LO PEOR Los partidos del Mundial, también en abierto: Si lo que buscas es solo ver lo que queda del Mundial, quizás no te interesa. Todos los partidos que faltan se emiten en abierto. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres probar DAZN, ver en esta plataforma lo que queda de Mundial y tener gratis un mes donde ver el mejor fútbol europeo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Ya eres suscriptor de DAZN o simplemente quieres ver el partido de España contra Francia, que también se emite en abierto.

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Imágenes | DAZN

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