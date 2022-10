Unos investigadores han dado con el "hackeo" de contraseñas más simple y efectivo: las huellas de los dedos

“Dicen que para atrapar a un ladrón hay que pensar como un ladrón”. Parece una frase sacada del guion de algún Western de los 70 o un thriller de sábado tarde, pero en lo que ahora nos atañe su autor poco tiene que ver con el cine. La pronuncia el doctor Mohamed Khamis, investigador de la Universidad de Glasgow. Y lo hace para presentar su último estudio: cómo con poco más que una cámara y nociones de machine learning cualquier puede descifrar nuestras contraseñas.

Mano a mano con su equipo, Khamis se propuso concretar cómo de fácil resultaría para un ladrón “cazar” cualquier código de seguridad que hayamos tecleado en un smartphone, ordenador, tablet o incluso en el cajero del banco. Para salir de dudas desarrollaron ThermoSecure, un sistema que se apoya básicamente en dos patas: una cámara termográfica y un modelo de inteligencia artificial (IA) desarrollado específicamente para leer las imágenes y descifrar códigos.

¿Cómo? Con algo en apariencia tan sencillo como nuestra “firma de calor”, el rastro que vamos dejando con las yemas de los dedos a medidas que saltan de una tecla a otra. Nosotros quizás no podamos verlas, pero las cámaras termográficas sí, y con la misma claridad que un retro negro sobre blanco si se dan las condiciones adecuadas. Sus capturas se analizan luego con una IA capaz de elaborar conjeturas con un modelo probabilístico. Suficiente para “descubrir” nuestro código.

“Cuanto más brillante aparece un área en la imagen térmica, más recientemente se pulsó. Al medir la intensidad relativa de las áreas más cálidas es posible determinar las letras, números o símbolos que componen la contraseña y estimar el orden en que se usaron”, señala la universidad.

Con esos datos, al atacante solo le queda probar con combinaciones para dar con la tecla adecuada (guiño, guiño). En su día el Dr. Khamis ya había demostrado que a un aficionado le llega con ver las imágenes térmicas tomadas entre 30 o 60 segundos después de haber tecleado la clave para adivinarla con éxito. Ahora a esa capacidad intuitiva se suma la valiosa ayuda de la IA.

¿Realmente resulta tan sencillo? Los datos calculados por Khamis, Norah Alotaibi y John Williamson y que acaban de publicarse en ACM Transactions on Privacy and Security son elocuentes. Durante su investigación tomaron 1.500 fotos térmicas de teclados QWERTY desde diferentes ángulos y echaron mano del machine learning para que el proceso resultara lo más “preciso” posible.

New research from @GlasgowCS, led by @MKhamisHCI, shows how thermal camera images of keyboards and screens can be analysed by AI to correctly guess computer passwords in seconds. ⌨️



Read more ➡️ https://t.co/5NywPqSZt7 pic.twitter.com/Olourew3zf