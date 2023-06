Rusia se enfrenta a EEUU en una enrevesada trama de ciberespionaje que tiene un protagonista inusual: Apple

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, conocido por su sigla en inglés como FSB, asegura haber destapado una operación de ciberespionaje orquestada por Estados Unidos. Este no es un tira y afloja más en la tensa relación que sostienen estas dos potencias; es un conflicto muy importante. Y lo es sobre todo porque implica a terceros de forma directa. De hecho, dos de las empresas que se han visto involucradas en él son la estadounidense Apple y la rusa Kaspersky Lab.

La acusación del FSB es muy tajante. Según este servicio de inteligencia ruso varios miles de dispositivos fabricados por Apple han sido infectados por la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, con el propósito de espiar a sus propietarios. Y entre estos últimos se encuentran, según la agencia dependiente directamente de Vladímir Putin, tanto miles de usuarios rusos como diplomáticos extranjeros que desarrollan su labor profesional en Rusia o alguno de los países que pertenecían a la antigua Unión Soviética.

No obstante, en un giro inesperado de los acontecimientos, el responsable del descubrimiento de esta supuesta trama de ciberespionaje no ha sido el FSB; ha sido la compañía rusa de software de seguridad Kaspersky Lab. Eugene Kaspersky, que es su fundador y director general, ha publicado hace unas horas un artículo en el que explica que el ataque se ha efectuado utilizando un mensaje no visible vinculado al servicio de mensajería iMessage que contiene un archivo adjunto diseñado para instalar el troyano Triangulation.

Según Kaspersky este ataque no requiere que el usuario haga algo para instalar y ejecutar el troyano; la infección se lleva a cabo de forma oculta y automatizada. En cualquier caso lo importante es que este software malicioso tiene la capacidad de recabar información privada del propietario del dispositivo con el propósito de subirla a un servidor. Entre estos datos pueden encontrarse grabaciones de voz, fotografías, coordenadas de geolocalización y otros datos privados que no deberían ser recopilados sin la autorización expresa del propietario del dispositivo.

Apple niega de forma taxativa cualquier colaboración con la NSA

Por el momento la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense no ha emitido ningún comunicado, pero Apple sí se ha manifestado. Según The Washington Post la compañía liderada por Tim Cook ha negado de forma tajante su participación en esta trama: "Nosotros nunca hemos colaborado con ningún Gobierno con el propósito de introducir una 'puerta trasera' en ningún producto de Apple. Y es algo que nunca haremos". Kaspersky, sin embargo, asegura en su artículo que los dispositivos de Apple son susceptibles de ser utilizados para planificar este tipo de ataques debido a la naturaleza cerrada de iOS.

Kaspersky asegura haber identificado tráfico anómalo en su red corporativa desde principios de 2023

Para rizar aún más el rizo Igor Kuznetsov, que es un investigador que trabaja para Kaspersky, asegura que su compañía ha identificado desde principios de 2023 tráfico anómalo en su red corporativa. En esta declaración está insinuando con claridad que este ataque podría llevar en marcha varios meses, pero también confiesa que es muy difícil atribuírselo a una organización en particular.

De hecho, según esta empresa rusa el ciberataque podría llevar activo desde 2019. Ahora mismo no es posible llegar a conclusiones definitivas entre toda esta maraña de acusaciones debido a que ante todo es necesario demostrar de forma fehaciente la existencia de esta amenaza. Os contaremos más tan pronto como tengamos nueva información.

Imagen de portada: Cottonbro Studio

Más información: Kaspersky Lab | Reuters | The Washington Post

En Xataka: Rusia se desangra por la presión de Occidente: el precio de sus CPU se ha duplicado y dibuja un futuro incierto