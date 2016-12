Obama expulsará agentes y sancionará a Rusia como respuesta al hackeo del sistema electoral de EE.UU.

La telenovela entre Estados Unidos y Rusia aún no termina, y hoy en nuevo capítulo, el que se perfila a ser uno de los que más impacto tendrán, Barack Obama está anunciando una serie de sanciones aplicables a Rusia, esto como respuesta a los hackeos destinados a inferir en las pasadas elecciones presidenciales, de donde resultó ganador el republicano Donald Trump.

De acuerdo al documento emitido por la Casa Blanca y firmado por Barack Obama, a partir de hoy se pondrán en marcha una serie de acciones que buscan "castigar el agresivo hostigamiento" por parte del gobierno ruso contra funcionarios estadounidenses, así como los ataques cibernéticos dirigidos al sistema electoral de país.

Entre las sanciones se encuentra la expulsión inmediata con declaración de persona non grata a 35 agentes de inteligencia rusa que trabajan actualmente en suelo estadounidense, así como multas, no especifican de qué tipo, a los dos principales servicios de inteligencia de Rusia (GRU y FSB). Además se aplicarán sanciones a cuatro oficiales individuales del GRU, tres empresas que apoyaron con material para las operaciones cibernéticas, y dos ciudadanos rusos que usaron medios digitales para malversar fondos y falsificar información personal

Adicional a esto, el Departamento de Estado cerrará dos complejos, uno en Nueva York y otro en Maryland, que son usados en tareas de inteligencia rusa. Por último, el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI han recibido la orden de desclasificar información técnica sobre la actividad cibernética del servicio de inteligencia civil y militar ruso, lo que servirá para que cualquier país pueda identificar ataques, espionaje u ocupación rusa.

Según se lee en el comunicado, esto es apenas el inicio, ya que en los próximos días, sin previo aviso, tomarán nuevas acciones "proporcionales" donde muchas de ellas no serán publicadas, y donde se incluyen tareas encubiertas de largo plazo, probablemente bajo técnicas cibernéticas, contra Rusia.

En aproximadamente tres semanas, el gobierno de Obama estima publicar un "informe analítico conjunto" en colaboración entre el FBI y la NSA, donde se explicará a detalle algunas de las pruebas recogidas de "implantes" de los sistemas informáticos rusos, conversaciones y espías. Mucha de está información sólo busca mostrar pruebas de la participación del gobierno ruso en el ataque, ya que gran parte de la información se mantendrá clasificada.

Parte de estas acciones también buscan anticiparse a Donald Trump, que el próximo mes asumirá el cargo de Presidente y quien ha desestimado la participación de Rusia en los ataques y hackeos al Comite Nacional Demócrata. Así que será interesante ver cuál es la reacción de Trump una vez que tome el mando, ya que todo el país, e incluso el mundo, estará pendiente de esto, además de la reacción del congreso en caso de que quiera levantar las sanciones, porque también hay republicanos que apoyan las acciones contra Rusia.

Como sea, esto es apenas un primer paso para una batalla entre Rusia y Estados Unidos que no se ve que vaya a durar poco.

A los pocos minutos de que la Casa Blanca emitiera el comunicado con las sanciones para Rusia, la Embajada rusa en Reino Unido ha respondido con un meme a través de su cuenta en Twitter, llamando 'Lame duck' (fracasado) al presidente Obama. Ahora sólo queda esperar la respuesta oficial del gobierno de Putin.

President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D