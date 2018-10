La información privada de 30 millones de usuarios en riesgo tras el más reciente hackeo a Facebook: el FBI investigará el caso

Esto ya se volvió una broma de mal gusto. Y es que tras el escándalo de Cambridge Analytica, los problemas con los fundadores de WhatsApp e Instagram, los graves problemas de privacidad, donde incluso se confirmó el intercambio de datos entre fabricantes de smartphones y compañías chinas, la compañía de Zuckerberg confirmó hace unas semanas que Facebook habría sido hackeado debido a una brecha de seguridad en la plataforma.

Esta nueva brecha de seguridad, que aparentemente no tiene nada que ver con todo lo que ha pasado con Facebook en el último año, fue informada el pasado 28 de septiembre y en un inicio se dijo que 50 millones de usuarios fueron afectados. Hoy, Facebook está actualizando esta cifra a 30 millones de cuentas vulneradas, además de ofrecer detalles de los datos robados, así como un herramienta para saber si nuestra cuenta estuvo en riesgo.

Así podemos saber si nuestra cuenta estuvo en riesgo

Según Facebook, a través de un comunicado en su sitio web, confirmó que durante el pasado mes de septiembre, un grupo de hackers explotó una vulnerabilidad dentro de la función "ver cómo", lo que les permitió tener acceso no autorizado a los datos privados de millones de cuentas en todo el mundo.

De acuerdo a la investigación de Facebook, los hackers habrían robado 30 millones de tokens de acceso a perfiles de usuarios en Facebook. De estos 30 millones, los atacantes habrían accedido a datos básicos como nombre, correo electrónico y número de teléfono de 14 millones.

En 15 millones de cuentas se habría tenido acceso, además de los datos básicos, a información adicional sensible como género, religión, ubicaciones, estado de relación, educación, ciudad y fecha de nacimiento, ciudad actual, información de los dispositivo vinculados a la cuenta, las páginas que siguen, más sus búsquedas más recientes; mientras el millón de cuentas restante se mantuvo "seguro" al no poder acceder a ningún dato privado de sus usuarios.

A pesar de que Facebook se está comprometiendo a informar a los 30 millones de usuarios afectados, ya podemos saber por nuestra cuenta si resultamos afectados tras esta nueva brecha de seguridad. Facebook ha habitado una forma de poder verificar si nuestra información estuvo en riesgo y qué datos estuvieron al descubierto, sólo necesitamos acceder al Centro de Ayuda de Facebook, con nuestra cuenta activada, y en la parte inferior se nos mostrarán los detalles.

Asimismo, Facebook asegura que dentro de este ataque no estuvieron en riesgo datos de aplicaciones de terceros vinculadas a las cuentas, incluidos otros servicios de Facebook como Instagram, Messenger y WhatsApp. Y también afirman que a día de hoy no han encontrado indicios de que la información esté publicada en algún sitio en la web.

El FBI le pide a Facebook no revelar quién podría estar detrás del hackeo

De acuerdo a los propios datos de Facebook, el ataque se habría llevado a cabo el pasado 14 de septiembre de 2018, que es cuando se detectó un aumento en la actividad del sitio. Pero 11 días después de esto se determinó que esta actividad inusual se trataba de un ataque malicioso, el cual se solucionó dos días después de esto.

Por si no fuera suficiente, Facebook también informó que el FBI está abriendo una investigación formal para saber qué es lo que ocurrió y quién está detrás de este ataque. Aunque no hay más detalles al tratarse de una investigación federal. Facebook mencionó que la agencia les pidió no dar más detalles de quién podría estar detrás de este ataque.

En las próximas semanas se espera que el FBI dé los primeros resultados de la investigación, lo cual será determinante para saber si se trató de un ataque coordinado o simplemente fue una vulnerabilidad más de Facebook.