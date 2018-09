IBM utilizó cámaras de la policía de Nueva York para un sistema que permite buscar personas por color de piel, según The Intercept

La policía de Nueva York emplea tecnología de reconocimiento facial en su día a día, este dato no es ningún secreto. Lo que la opinión pública no sabía hasta ahora es que las imágenes de las cámaras de circuito cerrado de este cuerpo policial, según The Intercept, fueron empleadas por IBM para el desarrollo de una tecnología de reconocimiento.

Gracias a las imágenes que la compañía obtuvo, procedentes de cerca de 50 cámaras de un total de 512 que tenía una sección del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, se fue desarrollando un programa de reconocimiento que permite buscar a personas en función de sus características corporales, como la edad y el color de piel, así como por otros rasgos, como el color de la ropa.

Los defensores de las libertades civiles en Estados Unidos dicen estar alarmados por la situación

El medio que ha revelado esta colaboración entre la policía neoyorquina e IBM asegura que los defensores de las libertades civiles dicen estar alarmados por la situación. Porque el acuerdo entre el NYPD e IBM no era público y porque este permitía que una empresa privada crease tecnología de vigilancia empleando imágenes policiales de gente que en algún momento recorrió la ciudad de Nueva York.

Buscando personas por la edad y la raza

The Intercept mantiene en su información que la policía de Nueva York adquirió por primera vez el software de análisis de imágenes de vídeo de IBM a través de Vexcel, filial de Microsoft, en 2007. El sistema de reconocimiento comenzó a ser probado en labores antiterroristas de la ciudad en marzo de 2010 y, según aseguró un portavoz de la policía neoyorquina, funcionaba en menos de cincuenta cámaras de las más de medio millar que tenía la sección policial antiterrorista.

Fue más adelante, en 2012, cuando el reportaje asegura que IBM estaba "probando el software de análisis de vídeo en los cuerpos y rostros de los neoyorquinos, capturando y archivando sus datos físicos mientras caminaban en público". A partir de esta información, imágenes de primer plano según el medio, perfeccionaron su sistema.

El sistema de IBM se perfeccionó a la hora de buscar personas en función de su edad, sexo, color de cabello, presencia de vello facial y tono de piel según el reportaje

Así podían buscar de una mejor manera personas en función de su edad, sexo, color de cabello, presencia de vello facial y tono de piel, aunque la policía de Nueva York ha dicho a The Intercept que ellos nunca emplearon estas características de la tecnología, pese a que les fueron ofrecidas para su uso. Una versión que desmiente, en la propia noticia, un exinvestigador de IBM que asegura que trabajó en el proyecto de la policía de Nueva York entre 2009 y 2013. Además, añade, varios investigadores de la compañía estaban preocupados por el mal uso que se le podía dar a esta tecnología.

Las imágenes se proporcionaban, según el cuerpo de seguridad, "de vez en cuando [...] para garantizar que el producto que estaban desarrollando funcionara en el abarrotado entorno urbano de Nueva York y nos ayudara a proteger la ciudad". Según mantienen, "no hay nada en el acuerdo de la NYPD con IBM que prohíba compartir datos para fines de desarrollo de sistemas".

La policía de Nueva York asegura que dejó de usar la tecnología de reconocimiento de IBM en el año 2016

IBM, por su parte, ha publicado una declaración en la que dice estar "comprometida con el avance responsable y el uso de nuevas tecnologías" y dice ser reconocida por políticas que p"romueven la diversidad y la inclusión". Esos valores, dicen a Venture Beat, son la razón por la que están poniendo a disposición de otras empresas "un conjunto de datos de anotaciones de más de un millón de imágenes para ayudar a resolver uno de los problemas más importantes del análisis facial: la falta de datos diversos para entrenar los sistemas de IA".

El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York dice que dejó de usar la tecnología de IBM en el año 2016.

