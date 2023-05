La Europol acaba con Monopoly Market: la redada al gran marketplace de drogas de la Dark Web termina con 288 detenidos

La Europol ha detenido a 288 personas tras una redada a un importante marketplace de compra-venta de drogas en la Dark Web, Monopoly Market. La operación, bautizada como SpecTor, era una operación coordinada de nueve países y, además de los casi 300 detenidos, se ha saldado con la incautación de 50,8 millones de euros en metálico y divisas virtuales, 850 kilos de droga y 117 armas de fuego.

Según detalla la Europol en un comunicado, los vendedores detenidos también eran "activos en otros mercados ilícitos". La mayoría de estos se encontraban en Estados Unidos, pero también ha habido detenciones en Europa y Sudamérica. "Dado que las autoridades policiales han obtenido acceso a las amplias listas de compradores de los vendedores, miles de clientes de todo el mundo corren ahora también el riesgo de ser procesados.", asegura la Europol.

SpecTor acaba con Monopoly Market

De acuerdo a CyberScoop, Monopoly Market llevaba operativa desde 2019, siendo un marketplace de compra-venta de drogas. En diciembre de 2021, las autoridades alemanas lograron incautar la infraestructura delictiva de la web, proporcionado así la inteligencia necesaria para que "cientos de investigaciones nacionales" se pusieran a cruzar y analizar los datos.

Tal y como explica el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la operación SpecTor ha sido un " esfuerzo internacional coordinado en tres continentes para desarticular el tráfico de fentanilo y opioides en la darknet, o red oscura". En palabras de Catherine de Bolle, Directora Ejecutiva de la Europol, "esta operación envía un mensaje contundente a los delincuentes de la red oscura: las fuerzas del orden internacionales tienen los medios y la capacidad para identificarles y hacerles rendir cuentas por sus actividades ilegales, incluso en la red oscura".

El resultado ha sido el arresto de 288 personas, ubicadas en Estados Unidos (153), Reino Unido (55), Alemania (52), Países Bajos (10), Austria (nueve), Francia (cinco), Suiza (dos), Polonia y Brasil (uno en cada uno). Además, se han incautado 117 armas de fuego, 258 kilos de anfetaminas, 43 kilos de cocaína, 43 kilos de MDMA y diez kilos de LSD y pastillas de éxtasis, a lo que hay que sumar el dinero en metálico y divisas virtuales, cuyo monto asciende a 50,8 millones de euros.

Resultados de la operación SpecTor - Imagen | Europol.

No es la primera redada de este tipo que se lleva acabo en la Dark Web. De hecho, hace apenas un año, las autoridades alemanas y estadounidenses consiguiendo cerrar Hydra, el marketplace más grande de la Dark Web, cuyos ingresos se estimaban en 1.230 millones de euros. Sin embargo, en términos de arrestos, SpecTor ha superado con diferencia a lasa operaciones anteriores. DisrupTor, en 2020, acabó con 179 detenidos y Dark HunTor, en 2021, se saldó con 150 arrestos.

Es importante no confundir Dark Web con Deep Web. La Deep Web conforma el contenido al que no se puede acceder fácilmente desde buscador, como carpetas en Dropbox, Google Drive, bases de datos de compañías, etc. La Dark Web, por su parte, es el contenido oculto intencionadamente. Estas webs usan dominios propios (como .onion) y solo son accesibles a través de programas como Tor. La Dark Web forma parte de la Deep Web, pero son lo mismo.

Fuente | Europol

En Xataka | Una semana en la deep web. Esto es lo que me he encontrado

Imagen | Europol