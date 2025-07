España entregó a Huawei el almacenamiento de las escuchas telefónicas judiciales. Ahora Estados Unidos y la UE tienen preguntas

El Ministerio del Interior adjudicó a Huawei un contrato de 12,3 millones de euros para almacenar interceptaciones telefónicas judiciales. Como no podía ser de otra manera, este acuerdo ha saltado las alarmas en Washington y ha pedido revisar los acuerdos de intercambio de inteligencia con España. Bruselas por su parte también muestra su inquietud por la decisión.

Qué ha pasado. España ha renovado un contrato con Huawei por valor de 12,3 millones de euros para que sus servidores OceanStor 6800V almacenen las escuchas telefónicas del sistema SITEL, utilizado por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Se trata de interceptaciones con autorización judicial, no de operaciones de espionaje. El Gobierno defiende que es un sistema estanco, sin conexión exterior, donde la tecnología china representa solo una parte menor del conjunto.

Por qué alarma a Estados Unidos. Los presidentes de los comités de inteligencia del Congreso y el Senado estadounidenses, Tom Cotton y Rick Crawford, han enviado una carta a la directora de Inteligencia Nacional pidiendo revisar los acuerdos de intercambio de información con España. Temen que cualquier dato compartido con los servicios españoles pueda acabar en manos del Partido Comunista Chino, dado que Huawei está sujeta a las leyes de seguridad nacional de Pekín. Su argumento es que esto podría permitir a China monitorizar investigaciones españolas sobre espías chinos y otras actividades de inteligencia de un aliado de la OTAN.

Europa muestra preocupación. La Comisión Europea también muestra recelos por la decisión española. Varias fuentes reconocen que no entienden el contrato y recuerdan que la UE ha evaluado a Huawei como proveedor de "alto riesgo". Desde Bruselas insisten en que "no siempre la oferta más barata es la mejor" y subrayan que la seguridad debe evaluarse en cualquier contratación pública, aunque no sea la opción más económica.

La respuesta china. Pekín ha entrado al trapo para defender a Huawei. El portavoz de la embajada china en España ha calificado las críticas estadounidenses como "un acto típico de bullying" y asegura que se trata de otro ejemplo de cómo Washington "generaliza el concepto de seguridad nacional, politiza cuestiones comerciales e impone un bloqueo perverso contra empresas chinas". China defiende que Huawei cumple con la legislación europea y pide a Estados Unidos que no se entrometa en los acuerdos comerciales entre su gobierno y España.

Un caso con contradicciones. Curiosamente, España ya prohibió a Huawei participar en el despliegue del 5G siguiendo las directrices de Bruselas y Washington cuando estalló todo el tema hace unos años, pero parece que aún mantiene contratos con la compañía china como en este caso. La propia Comisión Europea, que advirtió sobre los "proveedores de alto riesgo", nunca extendió su veto a este tipo de aplicaciones. Huawei sostiene que su hardware es simplemente almacenamiento flash común que cumple las regulaciones de seguridad nacional y que no tiene acceso a los datos de los clientes.

Qué puede pasar ahora. El Gobierno español ha activado los canales diplomáticos para tranquilizar a Washington sobre la seguridad del sistema. Varios expertos han interpretado la reacción estadounidense como una "sobreactuación". Enrique Dans, profesor de Innovación en IE Business School, recalca que “la pregunta que hay que hacerse aquí es quién señala con el dedo. Los mismos Estados Unidos que hoy tachan a España de irresponsable, acusándola de deslealtad, son los que amenazan con aranceles de más del 20%”. Queda por ver si este episodio afectará a la relación entre ambos países en términos de inteligencia.

Imagen de portada | Abogacía Española y Raw Pixel

En Xataka | Huawei afirma que se está quedando atrás en la carrera de los chips. Es justo lo que quiere que creamos