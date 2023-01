Duplicar llaves es tan fácil como hacerles una foto. Esta es la aplicación que lo permite

Hay que llevar cuidado con nuestras llaves. De la misma forma que no dejaríamos nuestro DNI o la tarjeta de crédito al alcance de cualquiera, también debemos evitar que alguien pueda copiarnos las llaves fácilmente. No debería hacer falta recordar que duplicar la llave de alguien sin su permiso es ilegal si no hay una causa justificada.

Dicho esto, queremos compartir con vosotros KeyDecoder. Se trata de una aplicación creada por dos ingenieros franceses, Maxime Beasse y Quentin Clement, que permite obtener las medidas exactas de una llave únicamente haciéndole una foto de cerca con el móvil.

Esta aplicación tiene un objetivo didáctico, desde cerrajeros profesionales hasta curiosos que quieran evaluar la seguridad de su llave y descubrir cómo son. Para minimizar el riesgo legal, los autores explican que para su uso se requiere de una tarjeta de un tamaño concreto en el fondo y que la llave debe estar colocada plana, fuera del llavero. Dos requisitos sencillos, pero que requieren estar en posesión de la llave tranquilamente.

KeyDecoder: descifrando nuestra llave desde el móvil

KeyDecoder está disponible para Android y su código está publicado libremente en GitHub. Para usar la aplicación debemos colocar la llave sobre una tarjeta ISO, sea una de crédito, de metro o de visita. Lo importante es que tenga las medidas exactas de 85,60 x 53,98 mm.

Con esto podremos obtener los patrones de cifrado. Vamos, las distintas medidas de los dientes de la llave y sus distancias. El funcionamiento es realmente sencillo. Enfocamos con la cámara del móvil hasta que la llave quede bien centrada; alineamos las líneas que nos marca la aplicación y listo. En unos instantes obtenemos una serie de datos que para un cerrajero vienen muy bien para crear un duplicado de la llave.

A nivel de privacidad no debería haber problemas. Toda la información de la aplicación se gestiona en el propio dispositivo y no se transmite ninguna información a la red.

Los autores remarcan que KeyDecoder es una aplicación educativa y ha sido creada en asociación con FrenchKey y CNS de ESIEA, un laboratorio francés de seguridad numérica.

Como vemos, duplicar una llave es algo muy sencillo. Los autores recuerdan algo obvio y es que "si cuidamos las llaves como se merecen, ningún delincuente podrá usar esta aplicación". Al igual que una contraseña o una tarjeta de crédito, una llave mecánica es un dato confidencial que no debemos compartir con nadie.

Creemos que es útil e interesante ver cómo la tecnología puede hacer sencillo todo un proceso y desde el móvil podemos acceder a una gran cantidad de información sobre lo que nos rodea. En este caso las llaves. Si bien también hay que incidir una vez más en la importancia de ser consciente de la seguridad.

No pongamos contraseñas '1234' ni utilicemos la misma en todos los sitios. Tampoco debemos hacer clic en enlaces sospechosos y a ser posible se recomienda tener siempre activado la autenticación en dos pasos. Son recomendaciones de seguridad que siempre se realizan. KeyDecoder es una herramienta con un propósito muy concreto, de que paso viene bien para recordarnos la importancia de vigilar nuestras llaves. Sean claves digitales o físicas, con todas debemos llevar cuidado.

