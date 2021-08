Por qué hay que desconfiar hasta de los SMS que nos lleguen en el mismo hilo que los de nuestro banco

El propio BBVA parece que está enviando un SMS donde informa que "lamentamos informarle que su cuenta ha sido desactivada. Por su seguridad le rogamos que complete la siguiente verificación". Y un enlace a una web que imita a la del banco donde solicita introducir los datos personales. Parecería un burdo intento de phishing, si no fuera porque el mensaje fraudulento llega al mismo hilo de SMS oficiales que el banco nos había enviado anteriormente.

Es el último caso de lo que se conoce como 'smishing', un caso de phishing aplicado a los SMS. Un ataque que se repite periódicamente y puede venir camuflado bajo todo tipo de entidades, sean bancos como operadoras, pasando por tiendas o servicios que tengamos contratados.

A principios de julio, el propio Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) alertaba de los SMS que suplantan al BBVA para capturar nuestros datos, dándole una alta importancia de 4 sobre 5.

Los afectados son aquellos clientes de las entidades por las que se hacen pasar los atacantes, en este caso el BBVA. Intentan suplantar al banco enviando SMS que llegan al mismo hilo donde están los mensajes originales.

⚠️SI SOIS DE BBVA ESTAD ATENTOS PORQUE ESTÁN HACIENDO UN PHISHING SUPER CREÍBLE ⚠️

Anoche me llegó un sms indicando que mi tarjeta había sido bloqueada por actividad sospechosa. Como podéis ver, me llegó al mismo hilo de sms que tengo con BBVA siempre que me piden un código pic.twitter.com/RIUTdCC4Zy