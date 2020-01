Amazon señala a Honey, la extensión que PayPal compró por 4.000 millones de dólares, como un "riesgo de seguridad"

Honey no es una extensión cualquiera para navegadores. Esta herramienta permite recibir cupones descuento en diversos sitios de comercio electrónico, y su enorme popularidad hizo que PayPal la comprase recientemente por una suma espectacular, 4.000 millones de dólares.

Sin embargo no todo son buenas noticias para sus responsables: en navidades Amazon comenzó a integrar un mensaje a los usuarios que usaban esta extensión en su sitio web. La calificaba de "un riesgo de seguridad" y advertía que recolectaba datos de sus sesiones de navegación. Paradójicamente, eso es lo que hace su propia extensión Amazon Assistant. Honey ha negado las acusaciones de Amazon.

Los mensajes de advertencia comenzaron a aparecer durante esta pasada época navideña. Los usuarios que usaban Honey en sus navegadores e iban a realizar alguna compra en Amazon de repente se encontraban con un mensaje de aviso sobre Honey en el que se la calificaba de riesgo para la seguridad de esos usuarios.

Amazon is telling shoppers that the browser extension Honey — it gives you coupon codes and other ways to save — is malware.



Paypal bought Honey in November for $4 billion. That’s one extensive piece of Malware. pic.twitter.com/Di6I8RAX2X