Qué ofrece Honey: la extensión de cupones que PayPal acaba de comprar por la enorme suma de 4.000 millones de dólares

4.000 millones de dólares. Es casi el triple de lo que pagó en su momento Google por Youtube (1.650M$). O cuatro veces más de lo que le costó Instagram a Facebook (1.000M$). Esta increíble suma es lo que ha desembolsado PayPal para comprar Honey, la mayor de su historia. ¿La conoces? Quizás no. Y no sería de extrañar, pues se trata de una plataforma bastante reciente, fundada en 2012. Además no estamos ante una web o aplicación al uso, pues se trata de una extensión para el navegador.

¿Por qué Paypal ha pagado entonces esta gran cantidad de dinero? "Honey se encuentra entre las adquisiciones más transformadoras en la historia de PayPal", ha explicado Dan Schulman, presidente y CEO de PayPal. "Esta es otra forma en que podemos ofrecer ofertas personalizadas e impulsar ventas incrementales". Si todavía no entiendes por qué PayPal se ha interesado en esta extensión, aquí vamos a tratar de explicarlo.

Una venta multimillonaria para una extensión con 17 millones de usuarios activos

El objetivo de PayPal es revolucionar la manera en la que compramos por internet. Y Honey es una extensión para navegadores como Chrome que ha crecido rápidamente. Cuenta con aproximadamente 17 millones de usuarios activos y durante el año pasado ayudó a ahorrar hasta 1.000 millones de dólares a sus usuarios, en más de 40.000 comercios distintos donde Honey es compatible.

¿En qué consiste? Es sencillo. Lo que tenemos es una extensión que antes de comprar un producto nos busca y aplica posibles descuentos adicionales. Un buscador de cupones para ayudar a ahorrar unos pocos euros de forma automática.

Honey permite hacer un seguimiento de sitios como Amazon, Nike, Adidas, GameStop o eBay y aplicar automáticamente códigos de cupones cada vez que se hace una compra. Adicionalmente, en caso que no haya cupones disponibles la aplicación ofrece su propio sistema de puntos y tarjetas regalo.

La ventaja de esta extensión es que reúne en un mismo lugar el descubrimiento de ofertas junto con la aplicación de descuentos personalizados. En la red es habitual encontrar servicios diferentes para aplicar descuentos, pero Honey ha conseguido bastante tracción reuniendo todos esos códigos en un mismo lugar.

La extensión es muy sencilla de utilidad, el escaneo de cupones se realiza automáticamente y por ejemplo en Amazon dispone de una herramienta de 'DropList' que nos alerta si un mismo producto está más barato en otro vendedor. Claro está, no siempre encuentra códigos útiles pero cuando sí lo hace, es bastante cómodo.

Ryan Hudson (izquierda) y George Ruan (derecha), cofundadores de Honey.

Honey podrá crecer en audiencia a través de PayPal y la empresa de pagos podrá llegar a los consumidores al inicio de la compra, incluso antes de llegar a pagar.

Según explican ambas compañías en un comunicado, Honey mantendrá su sede de Los Angeles y los cofundadores George Ruan y Ryan Hudson continuarán trabajando en el equipo de producto y tecnología de PayPal.

Honey lleva siendo rentable desde 2018 y la compra se espera que finalice durante el primer trimestre de 2020, siempre que las autoridades legisladores den su aprobación. Hasta la fecha, según TechCrunch, Honey había conseguido una inversión de 49 millones de dólares. Casi insignificante en comparación con la cantidad que ha decidido invertir PayPal.