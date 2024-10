Windows recibe por fin la aplicación oficial de ChatGPT. Se diferencia de la versión para Mac en un aspecto clave

Los usuarios de PC hemos tenido que esperar alrededor de cinco meses para asistir al lanzamiento de ChatGPT para Windows. El cliente para Mac fue anunciado el pasado mes de mayo, pero no ha sido hasta esta semana de octubre que OpenAI ha lanzado una versión de escritorio de su popular chatbot para el sistema operativo de Microsoft.

Ahora bien, los ordenadores con Windows seguirán estando un paso por detrás de los que equipan macOS. Es que la aplicación de ChatGPT para PC lanzada recientemente es una “versión preliminar” que no ofrece la experiencia completa. Además, está disponible únicamente para los usuarios de los pagos de pago ChatGPT Plus, Team, Enterprise y Edu.

ChatGPT en PC, ventajas y limitaciones

La principal ventaja de tener una aplicación de escritorio de ChatGPT es su integración con el sistema operativo. En Windows podremos pulsar Alt + Espacio para invocar al chatbot en una ventana independiente. Se trata de una ventaja que se superpone a todas las demás y que podemos ajustar a nuestro gusto. Podemos ocultarla también con Alt + Espacio.

Tanto en la ventana principal como en la que abrimos con la combinación de teclas podemos subir archivos e imágenes para enriquecer nuestras conversaciones con ChatGPT. Esta versión también nos permite crear imágenes con DALL·E e incluso brinda acceso a la versión preliminar o1, el modelo de OpenAI que es capaz de “razonar”.

Si nos enfocamos en las desventajas, ChatGPT para Windows se deja algunas características por el camino que sí están disponibles en macOS, como la posibilidad de usar la voz tanto para ingresar texto como para conversar con el chatbot. OpenAI dice que planea lanzar “la experiencia completa” para todos a finales de este año.

Como señalamos arriba, otra de las limitaciones es que la aplicación de chatbot para PC solo está disponible para usuarios que pagan por una suscripción de ChatGPT. Esto no es diferente de lo que sucedió con el lanzamiento inicial para Mac, donde durante un tiempo también fue exclusiva de aquellos que pasaban por caja.

Este lanzamiento tardío no pasa desapercibido si tenemos en cuenta que Windows no solo es el sistema operativo de escritorio más usado del mundo, sino que pertenece a Microsoft, una compañía que ha invertido más de 10.000 millones de dólares en OpenAI. En cualquier caso, la aplicación de ChatGPT se puede descargar desde la Microsoft Store.

Imágenes | OpenAI | Captura de pantalla

En Xataka | Tu próximo compañero de trabajo será una IA, según el CEO de NVIDIA. Y será lo habitual en el futuro