Windows 11 empieza a materializar su apuesta por la IA: cómo funcionan Recall y las otras funciones que llegan desde hoy

Microsoft llevaba tiempo hablando de inteligencia artificial en Windows 11. Y aunque ya había lanzado funciones como los subtítulos en directo o los efectos de Windows Studio, su gran apuesta seguía sin materializarse. Hoy la historia cambia: la compañía ha iniciado el despliegue de Recall, su función estrella, y lo hace acompañada de otras novedades como Click to Do y una búsqueda mejorada. Es su movimiento más claro hasta ahora para marcar terreno en la carrera por la IA en el escritorio, donde Apple juega con Apple Intelligence.

Recall, problemas, soluciones y lanzamiento

Recall es una función diseñada para capturar lo que ves en pantalla y permitirte buscarlo más tarde. Si recuerdas haber visto el nombre de un restaurante hace días pero no sabes dónde, Recall puede ayudarte a encontrarlo mediante coincidencias de texto e imágenes, organizadas automáticamente según su relevancia. Además, te permite volver directamente al contenido donde lo dejaste.

Presentada en mayo de 2024, Recall debía llegar junto a los primeros PC Copilot+, la gran apuesta de Microsoft por la IA. Sin embargo, su lanzamiento se retrasó tras críticas de seguridad que cuestionaban su diseño. La función toma capturas de pantalla de forma periódica, las analiza mediante OCR y las almacena en una base de datos local. Esa base, tal y como señalaron varios expertos, podía ser accedida con demasiada facilidad por software malicioso, incluso sin privilegios de administrador. En la práctica, podía dejar expuesta toda la actividad visual del usuario, incluidos datos personales, mensajes eliminados o información confidencial.

Microsoft respondió tras estas críticas introduciendo cambios importantes. Para empezar, Recall ya no está activada por defecto: durante la configuración inicial del sistema, el usuario debe aceptar de forma explícita si quiere habilitarla. También es posible desactivarla en cualquier momento desde Configuración.

Además, el sistema ahora incorpora filtros automáticos para evitar guardar contenido sensible, como contraseñas o números de tarjetas de crédito. El procesamiento y la gestión de los datos se aíslan mediante enclaves seguros (VBS Enclaves), y el acceso a la función requiere autenticación a través de Windows Hello. Aun así, la compañía reconoce que Recall sigue en fase preliminar, sujeta a cambios y mejoras.

Este tipo de despliegue no es exclusivo de Microsoft. Apple Intelligence, aunque disponible sin necesidad de betas, también se encuentra en fase preliminar. La inteligencia artificial de escritorio, por ahora, se lanza para evolucionar sobre la marcha.

Click to Do y la nueva búsqueda: IA también en pequeñas acciones

Junto a Recall, Microsoft ha lanzado Click to Do, una función que recuerda a Circle to Search de Google. Se activa con la tecla Windows y un clic izquierdo del ratón, y permite interactuar directamente con textos e imágenes de lo que estás viendo: desde resumir un párrafo hasta eliminar un objeto de una imagen.

La búsqueda de Windows también se refuerza. Ahora permite introducir descripciones no detalladas y encontrar resultados sin necesidad de recordar nombres de archivo o palabras exactas.

Qué necesitas para usarlas

Todas las funciones presentadas hoy, incluyendo Recall, Click to Do y la nueva búsqueda, están disponibles únicamente en ordenadores con la etiqueta PC Copilot+. Aunque tengas un equipo potente, si no cuenta con esta certificación, no podrás acceder a ellas. El motivo está en las NPU (unidades de procesamiento neuronal) con al menos 40 TOPS, necesarias para procesar IA de forma local y con bajo consumo energético.

El despliegue comienza con la actualización de abril de 2025 no relacionada con seguridad. Si no formas parte del programa Windows Insider, recibirás estas novedades en una actualización que llegará durante el próximo mes.

