Walmart quiere implementar un sistema de vigilancia basado en audio para medir el rendimiento de sus empleados

Walmart, quien a día de hoy posee la fuerza de trabajo más grande de todo Estados Unidos, se encuentra ante una situación complicada debido al crecimiento y avance de Amazon, lo que está provocando que cada vez menos personas acudan a las tiendas de autoservicio y supermercados. Walmart lo sabe y ya está buscando la manera de que su operación sea lo más eficiente posible.

Desde hace tiempo hemos visto proyectos donde Walmart busca cambiar y mejorar su operación, como aquellos robots que escanean y informan de la falta de inventario en los pasillos, así como dejarte la compra directo en la nevera, o ese rumoreado sistema de tienda automatizada que supuestamente está desarrollando junto a Microsoft. Pues ahora Walmart va contra la productividad de sus empleados, ya que buscaría implementar un sistema de vigilancia basado en audio.

Escuchando conversaciones para conocer el entorno de trabajo

De acuerdo a la información de la patente que se le acaba de otorgar a Walmart, bautizada como "escuchando de frente", la compañía buscaría implementar tecnología de vigilancia de audio que mediría el rendimiento de sus empleados, e incluso sería capaz de escuchar sus conversaciones con los clientes en la cajas de cobro.

La patente no detalla en qué consiste esta tecnología, pero por medio de la descripción y los objetivos podemos deducir que se trataría de varios micrófonos colocados en la zona de cajas, los cuales recopilarían todos los sonidos del entorno. Es decir, desde los ruidos de la caja registradora, el movimiento y pase de los productos al momento del cobro, hasta las conversaciones.

Según se explica, toda está información se analizaría en tiempo real para así calcular "varias métricas de rendimiento" para cada empleado. Esto ayudaría a determinar la longitud de las colas y así saber cuán rápido es un cajero, o si se necesita abrir nuevas cajas de cobro para reducir los tiempos de espera.

Así lo mencionan en la patente:

"La eficiencia y el rendimiento de los empleados pueden ayudar a reducir los costes en una tienda o supermercado, así como a aumentar la satisfacción de los clientes. El seguimiento a las métricas de desempeño de los empleados es para garantizar que realicen su trabajo de manera eficiente y correcta, lo que puede ayudar a lograr estos ahorros en los costes y así aumentar la satisfacción de los clientes."

De acuerdo a los detalles de la patente, el sistema de vigilancia en audio también sería capaz de medir la distancia de los clientes y los empleados con sólo capturar el sonido de la voz. Asimismo, sería capaz de medir la "eficiencia de embolsado, como la cantidad de artículos por bolsa, el número de bolsas usadas por transacción, entre otras cosas", sólo capturando el sonido de los artículos.

Pero eso no es todo, ya que también se explica que el sistema podría analizar las voces de los clientes y los empleados, esto para conocer el contenido de las conversaciones y así saber si el empleado fue amable e incluso si uso el saludo descrito en el guión de entrenamiento. De hecho se menciona que el sistema contaría con reconocimiento de voz, lo que ayudaría a motorizar a varios empleados a la vez.

A pesar de sus aparentes ventajas, no se menciona nada acerca de la privacidad con respecto a la escucha de conversaciones privadas, pero al tratase de Estados Unidos, sabemos que esto no es necesario al tratarse de una compañía que se ampara en la protección de sus fines comerciales. Como hoy día se hace con sistemas de circuito cerrado, los cuales no necesitan ningún tipo de consentimiento de los empleados para estar implementados en varias zonas de la tienda.

Por otro lado, será interesante saber la respuesta de los empleados ante este tipo de vigilancia invasiva, lo que podría desatar una nueva polémica entre Walmart y sus trabajadores. Aquí hay que recordar que ambos bandos se han enfrentado en repetidas ocasiones por cuestiones de salarios bajos, discriminación y falta de acuerdos ante días libres por enfermedad, así como un grupo de empleados que busca organizar un sindicato, los cuales están en la mira de la compañía.

Aquí hay que mencionar que Walmart no es la única con estos problemas y este tipo de ideas, con las que busca tener mayor control, mejorar la operación y reducir los costes. Sólo basta ver el caso de Amazon, quien se ha enfrentado a huelgas e incluso buscaría implementar una pulsera para saber si sus empleados en realidad están trabajando, así como el despliegue de cada vez más robots en sus almacenes.

