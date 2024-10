Telefónica invierte en el buscador de IA de Perplexity. Es un movimiento de lo más curioso

Últimamente no paramos de oír hablar de cómo todo tipo de empresas invierten en startups de inteligencia artificial. Lo que no oímos tanto es que grandes empresas españolas lo hagan, pero es lo que acaba de ocurrir con Telefónica, que ha invertido en Perplexity, el popular buscador alimentado por IA que plantea su particular revolución en este segmento.

Una inversión llamativa. Wayra, la división de capital riesgo de Telefónica, es la que ha anunciado esta inversión en Perplexity, la conocida startup estadounidense que ha desarrollado un motor de búsqueda y respuestas basado en inteligencia artificial. A diferencia de otros buscadores, Perplexity usa la IA para entender qué quiere el usuario cuando introduce sus términos de búsqueda y luego ofrece una respuesta en tiempo real con información que entresaca de diversas fuentes citándolas e incluyéndolas como parte de la respuesta.

Una apuesta por el futuro de los buscadores. Como indica la nota de prensa oficial, Wayra cree en que Perplexity representa el futuro de nuestra interacción con los buscadores, que cada vez son más motores de preguntas y respuestas en los que queremos precisamente no una lista de posibles enlaces, sino una respuesta clara y completa —pero no demasiado larga— en la que se incluyen citas a las fuentes.

Telefónica se une a otros grandes. La inversión sitúa a Telefónica como otro de los participantes de la inversión en Perplexity. Estamos ante un grupo destacable de empresas y empresarios entre las que destacan NVIDIA, Databricks, o Jeff Bezos. De momento no se conoce la cuantía de la inversión realizada por Telefónica.

Qué gana Telefónica. La multinacional española ha firmado además un acuerdo para obtener ventajas preferentes del servicio de Perplexity para sus clientes de Brasil, Reino Unido y España. No todas esas ventajas están de momento definidas, pero ya hay un efecto inmediato.

Perplexity en la TV. Telefónica ha lanzado la primera experiencia de Perplexity que podremos disfrutar en el televisión. La empresa ha desarrollado una app dentro del catálogo de Movistar+ que permite que sus clientes puedan interactuar a trvés del botón Aura usando el mando a distancia con soporte de voz de Movistar Plus+. Las respuestas serán mostradas en pantalla en modo texto, pero también podrán ser sintetizadas (habladas) por voz.

Perplexity ante la polémica. La decisión de Telefónica de invertir en Perplexity llega semanas después de la polémica a la que estuvo sometida la startup. Varios análisis demostraron que Perplexity se estaba saltando las reglas de internet para plagiar temas, evitar muros de pago y alimentar su modelo de IA. No es desde luego la única en hacerlo y desde entonces ha hecho movimientos para llegar a acuerdos con proveedores de contenidos, pero fue muy criticada por ello.

