El Optimus de Elon Musk tiene competencia china: una empresa ya tiene listos 1.000 robots para vender a los consumidores

China está inmersa en una revolución tecnológica. Pese a las severas restricciones de Europa y Estados Unidos en lo que a venta de la tecnología puntera se refiere, con empresas de la talla de ASML y Nvidia sin poder vender sus equipos punteros a las empresas chinas, el gigante asiático se las está ingeniando para seguir desarrollándose en el segmento de la inteligencia artificial.

Huawei aquí es un referente, pero también las diferentes empresas que tienen un objetivo alineado con la meta del país: crear robots humanoides comerciales a corto plazo. Y una de esas empresas ya ha declarado tener cerca de 1.000 robots humanoides listos para lanzar a las calles.

Revolución robótica. El Ministerio de Industria e Información Tecnológica apuntó hace unos meses que los robots humanoides serían un producto "tan disruptivo como los smartphones". Consideran que serán un producto tan importante como los móviles, los coches eléctricos (en los que China está liderando) y los ordenadores.

El objetivo es alcanzar en 2025 un nivel avanzado de producción en masa de este tipo de robots, empresa en la que varias compañías están arrimando el hombro. De cara a 2027, el objetivo es aún más ambicioso: que estos robots sean un "nuevo e importante motor de crecimiento económico".

Agibot. Una de las empresas involucradas es Fourier Intelligence, lanzando en 2023 un robot enfermero. Otra es Zhiyuan Robotics, también conocidas como Agibot. La empresa fue fundada por Peng Zhihui, quien entró a trabajar en Huawei en 2020 como un genio de la inteligencia artificial y la robótica, y quien, tras abandonar la gigante china en diciembre de 2022, fundó Agibot.

En este corto periodo, la compañía ha presentado varios modelos de robots humanoides diseñados tanto para labores industriales como domésticas. Y no está sola en la pelea de la robótica: gigantes como BYD, o Hillhouse Investment se encuentran entre sus inversores.

A2. De la plantilla de cinco robots, tres de ellos son humanoides, pero hay que destacar tanto al A2 como al A2 Max. Son los más parecidos a nosotros, cuentan con extremidades con varios puntos de articulación y están cargados de sensores para leer sus alrededores.

El A2 mide 175 centímetros, tiene un peso de 55 kilos y su procesador con inteligencia artificial puede recopilar datos externos que le permiten ver y escuchar. También entiende información en texto y audio, por lo que es multimodal y muy preciso: se diseñó con un nivel que le permitiera insertar un hilo a través del ojo de una aguja.

Casi 1.000 robots. En SCMP podemos ver que, en agosto de este año, la empresa esperaba comenzar a enviar los primeros robots a partir de octubre, con un objetivo de 300 unidades enviadas a finales de año. Esa previsión ha sido superada con creces y, ahora, parece que la compañía ha logrado producir casi 1.000 robots. Concretamente, 962 unidades hasta el 15 de diciembre, como apuntan en South China Morning Post.

Todos contra el Optimus. China se está convirtiendo en el hogar de muchas empresas que están cargando contra los de Boston Dynamics y Tesla. Boston Dynamics parece que va por otro camino, pero Elon Musk ya ha puesto al Optimus a trabajar durante el evento de We Robots en el que presentó los 'robotaxis' y es de los que más está apretando para lanzar al mercado robots humanoides de propósito general. Aunque, bueno, el evento generó dudas sobre la supuesta autonomía de los Optimus.

En China hay varias empresas con el mismo objetivo, y no paran de llegar nuevos jugadores. Hace unas semanas, un exingeniero de OpenAI fundó una nueva empresa de robótica en China y Singapur. Llamada Light Robotics, se centrará en robots compañero orientados al usuario.

Comercial. Como decimos, la idea de estos robots es que sean de “propósito general”, enfocados en asistir a los usuarios en tareas domésticas, pero también comerciales cargando paquetes en un almacén, por ejemplo. El precio de la innovación, eso sí, es que modelos como el Expedition A1 cuesten unos 26.000 dólares. El Optimus de Telsa costará unos 20.000.

Eso sí, China no es la única que quiere apretar las tuercas al Optimus y otras muchas empresas se han embarcado en esa carrera. Por ejemplo, Apptronik, una empresa norteamericana que ha estado involucrada en proyectos como el de los exoesqueletos del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos.

En definitiva, que si no has visto 'Yo, Robot', puede que te interese echarle un ojo a la cinta protagonizada por Will Smith, ya que hay empresas que se han empeñado en que vivamos esa realidad más pronto que tarde.

Imagen | Agibot

