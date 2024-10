Creíamos que estábamos viendo el futuro en el evento de Tesla. Ahora tenemos muchas dudas sobre el funcionamiento de Optimus

Optimus fue uno de los protagonistas del evento ‘We, Robot’ de la semana pasada, en el que conocimos el Tesla Cybercab y la Cybervan. El robot humanoide caminó entre la multitud, atendió a los presentes, sirviendo bebidas en el bar, y bailó en un escenario iluminado al ritmo de remixes de ‘Release the Beast’ y ‘What Is Love’. Una parte de lo que vimos aquella noche podría no resultar tan sorprendente.

Elon Musk lleva tiempo destacando las ventajas de Optimus y su importancia para el modelo de negocio de la empresa que dirige. Lo hemos escuchado decir que el robot podrá ser un maestro, pero también cuidar niños, pasear mascotas, ser un amigo, cortar el césped e incuso salir para hacer las compras. Durante el último evento también sugirió que podría llegar en un futuro a un precio de entre 20.000 y 30.000 dólares.

¿Robots autónomos o controlados a distancia?

Como podemos ver en las redes sociales, algunas de las personas que asistieron a ‘We, Robot’ pasaron rápidamente de la sorpresa al escepticismo. ¿Estaban interactuando con máquinas impulsadas por inteligencia artificial (IA) o existía algún tipo de invención humana? “Le pregunté a Optimus, el camarero, si lo estaban controlando a distancia. Creo que básicamente me lo confirmó”, dijo uno de los asistentes en X.

El robot respondió de una forma que parecía poco artificial que estaba siendo “asistido por un humano” y que “todavía no es completamente autónomo”. Otro invitado inventó averiguar cuánta IA tenía una unidad que caminaba entre la gente. “No puedo revelar cuánto, eso es algo que tendrás que averiguar más tarde”, fue la respuesta. El famoso youtuber Marques Brownlee también se mostró confundido con Optimus.

Optimus en el evento 'We, Robot' de octubre

Tareas que son tan básicas para los humanos como caminar, manipular objetos o mantener conversaciones son auténticos desafíos para la robótica y la IA. El robot humanoide de Figure, uno de los más avanzados del momento, está trabajando en una fábrica de BMW en Estados Unidos, pero tanto sus movimientos como su velocidad son muy limitados en comparación con los humanos. Tesla parecía haber superado esa barrera.

Optimus en el evento 'We, Robot' de octubre

Lo acontecido durante el evento de la semana pasada no solo ha captado la atención del público y la prensa, sino del mundo de la inversión. Adam Jonas, un analista de Morgan Stanley, se mostró decepcionado y señaló que cree que los robos humanoides dependían de la intervención humana, por lo que realmente no significaba un “progreso significativo”. Bloomberg también abordó este tema, obteniendo más respuestas.

Tareas de entrenamiento con teleoperación humana

Un artículo publicado por el medio económico dice que “Tesla utilizó humanos para controlar de forma remota algunas capacidades de sus prototipos de robots Optimus”. En este sentido añadió que había empleados ubicados en otros lugares que se encargaron de supervisar las interacciones. Se trata de información que no ha sido confirmada por Tesla y que proviene de fuentes que hablaron en condición de anonimato.

Al momento de publicar este artículo no está claro qué nivel de asistencia habrían tenido los robots Optimus durante el evento. Dentro de esta disciplina las posibilidades son múltiples. Encontramos desde un control remoto “total” donde los robots repiten lo que hacen los operadores, hasta asistencia en funciones puntuales que no necesariamente se traduce en una intervención total. Los detalles son un misterio.

Cabe señalar que la compañía liderada por Musk ha apostado por a captura de movimiento como una de las técnicas para mejorar las capacidades de sus robots. En concreto, ha estado contratando personas con salarios de unos 6.000 euros para que realicen actividades con trajes especiales y puedan ayudar a recopilar datos para impulsar los proyectos de ingeniería.

Imágenes | Tesla (1, 2)

