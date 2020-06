Las patas de este robot tienen ruedas para mejorar su velocidad, pero más alucinante es aún la estabilidad que consigue

A día de hoy los robots o bien apuestan por tener patas o bien apuestan por tener ruedas. Los primeros son más estables y pueden moverse por terrenos complejos, los segundos sin embargo son más veloces. ¿Qué pasa si mezclas ambas cosas? El resultado es Ascento, un robot con lo mejor de ambos mundos. Pero eso es lo de menos, más impresionante aún es su estabilidad y equilibrio ante imprevistos.

Ascento ha sido desarrollado por un equipo de estudiantes del instituto de investigación ETH Zurich en Suiza. Lleva un tiempo en desarrollo y de hecho el que vemos en estas imágenes no es el primero, sino la segunda generación. El robot está diseñado especialmente para demostrar las capacidades que puede tener un robot con patas y ruedas en las extremidades. Se desplaza rápidamente usando sus ruedas y a la hora de subir o bajar un obstáculo flexiona las piernas para mantenerse en equilibrio o incluso saltar. Años atrás Boston Dynamics hizo un experimento similar.

Gracias al mecanismo con el que cuenta, el robot cuando se acerca a un desnivel que debe subir se agacha para precargar sus patas y luego salta hacia arriba y hacia adelante para superar el obstáculo. Sus 10,4 kilogramos de peso le permiten hacer saltos de apenas 0,4 metros, aunque más que suficiente para pequeños obstáculos. En cuanto a la velocidad y autonomía, alcanza los ocho kilómetros por hora y puede funcionar durante hora y media.

El robot (casi) imposible de tumbar

Ponerle la zancadilla a este robot va a ser complicado. Si nos fijamos en los clips compartidos por sus desarrolladores, vemos como no hay obstáculo que se le resista al robot. Cada una de sus patas funciona de forma independiente y le permite flexionarlas de forma diferente para que el robot siempre esté a la misma altura y en equilibrio sin importar sobre qué superficie se encuentre. Por ejemplo, no se cae al caer con una rueda del escalón, no le importa que le agarren una pata en el aire o se mantiene en pie incluso cuando le empujan constantemente.

¿Cuál es el límite para molestar a un robot?

En el vídeo también podemos apreciar cómo se las ingenia para moverse por terrenos rocosos o en césped por ejemplo. Por otro lado, también hace frente a las escaleras sin ningún problema dando saltos continuos para subirlas.

Mejor que muchos utilizando un skate.

Este robot todoterreno permite ser controlado por control remoto o gestos, pero también dispone de una función autónoma para moverse por el entorno. En su parte frontal dispone de una serie de cámaras que le permiten ver aquello que le rodea y los obstáculos con los que se va a cruzar. El robot ha sido presentado en la conferencia de robótica ICRA 2020. Veremos si en las próximas versiones añade más habilidades.

Vía | New Atlas

Más información | ASCENTO