Para Ford el futuro de las compras es a través de drones y vehículos autónomos

Desde hace ya varios meses hemos visto diversos proyectos que proponen un cambio dentro de la forma de repartir paquetes. Amazon apuesta por los drones e incluso le ha sido otorgada una patente para una especie de almacen volador. UPS ha sido otra compañía que ha mostrado su visión de cómo serán las entregas en unos años basadas en drones. Y hoy Ford nos presenta su propuesta.

La idea/concepto de Ford es la más futurista y hasta utópica si la comparamos con las otras dos, pero no por esto deja de ser interesante y atractiva. Aquí se nos plantea un escenario en el que muchos hemos estado: vivimos en un edificio, tenemos visitas y no hemos preparado los platillos, además de que no contamos con los ingredientes necesarios. Sí, sabemos que es una falta de planificación, pero obviemos ese tema y conozcamos la propuesta que nos presenta Ford.

Ford Autolivery Concept

Durante el pasado MWC 2017, Ford presentó el concepto de algo llamado 'autolivery', que es una visión de cómo haremos las compras en un futuro. Todo se basa en una interfaz holográfica, que bien puede ser a través de proyecciones o al usar unas gafas de realidad aumentada o mixta, aquí todo estaría enlazado entre sí, lo que en teoría nos permitiría saber si tenemos los ingredientes necesarios para preparar el que platillo que deseemos.

En caso de que esto no sea así, podremos activar el servicio de 'autolivery' para recibir en casa todo lo que hayamos pedido, algo que también podría hacer nuestra propia nevera de forma automática. La parte interesante será la forma de entrega, ya que se basa en una furgoneta autónoma y drones, porque estos últimos serían los encargados de entregar en pisos altos.

La mejor forma de entenderlo es a través del vídeo concepto que ha mostrado Ford.

Esto no sólo podría servir para paquetes en zonas urbanas, sino también para la entrega de medicamentos de forma urgente en zonas de difícil acceso, como torres o montañas, ya que según la compañía, el radio de 15 metros es considerada la zona de mayor complejidad para las compañías de reparto, por ello muchas están pensando en los drones como una solución.

Esta plataforma de reparto autónoma se basa en el software creado por Argo AI, una compañía relativamente desconocida en la que Ford acaba de invertir mil millones de dólares para hacer realidad este proyecto. Este software permite monitorizar en tiempo real los vehículos y programar los drones para entregas automáticas. Según Ford, su primera flotilla de servicios de entrega entrará en operación en 2021.

