Si no puedes viajar, o no quieres, un robot lo hace por ti: en Japón los robots de telepresencia permiten que cualquiera pueda viajar

Ya sea por la edad, una enfermedad o simplemente fobia a subirse a un avión, muchas personas no pueden viajar y eso les limita el poder conocer otros sitios. En Japón han pensado una solución a esto y quieren que cualquier persona tenga la posibilidad de viajar sin salir de casa.

Se trata de un proyecto de la aerolínea japonesa ANA, quien pondrá robots de telepresencia a la disposición de algunas personas que no puedan subirse a un avión para que realicen un viaje de un día.

El proyecto ya está en marcha, y ANA planea desplegar 1.000 robots de telepresencia conocidos como 'Newme', con los cuales se podrán efectuar viajes de un día de duración a alguno de los destinos de la aerolínea.

La compañía ofrecerá el servicio completo de viaje, que va desde embarcar el vuelo, transporte a un hotel, visita a centros comerciales, con compras incluidas, así como visitas a atracciones turísticas como conciertos o eventos deportivos. Es decir, las personas podrán experimentar la experiencia de viajar pero sin estar físicamente ahí.

Como ya mencionamos, Newme es un robot de telepresencia y es fabricado por la compañía OhmniLabs. Es una tableta de 10,1 pulgadas conectada a un poste donde está el mecanismo de movimiento y los componentes. Es capaz de transmitir vídeo en resolución 2K y se mueve a una velocidad de 3 km/h.

Uno de los problemas es que su batería sólo dura unas tres horas de forma continua, pero en todo momento el robot será custodiado por una persona de ANA, quien se encargará de cargarlo y llevarlo de un sitio a otro de acuerdo a las instrucciones y peticiones del "viajero".

Using our advanced additive manufacturing process and modular architecture, OhmniLabs engineered and manufactured the @anaavatarin AVATAR “newme” robot, debuting at #CEATEC2019, marking a major milestone for the AVATAR vision. #robotics #CEATEChttps://t.co/3dsD0wMPks pic.twitter.com/cvDuJHGHXP