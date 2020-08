NeRF: esta red neuronal recrea monumentos en gráficos 3D a partir de imágenes publicadas en internet por turistas y usuarios

"Si pudiera cambiar el ángulo de esta foto un poco más...". Es una idea muy generalizada. Tener una imagen y desear a posteriori haberla realizado desde otra posición o con otro ángulo. Una solución nos la ofrece un equipo de investigación de Google Brain, en Berlín. Se trata de NeRF ('Neural Radiance Fields'), una tecnología que crea composiciones en 3D a partir de imágenes fijas encontradas en la red.

El último uso de esta tecnología ha sido publicado en ArXiv y se nos presenta como un método basado en 'machine learning' para recrear de forma compleja una escena al aire libre basándose en fotos aleatorias. Es decir, a partir de fotos normales poder recrear en tres dimensiones ese mismo edificio o monumento.

El primer ejemplo lo vemos con la famosa Puerta de Brandenburgo en Berlín o la Fontana di Trevi en Roma. El equipo selecciona imágenes de internet de los monumentos desde diferentes ángulos y distancias y logra crear una imagen completa en 3D para verse desde diferentes ángulos.

Según muestra el equipo de Google en su 'NeRF in the Wild', pueden crear pequeños vídeos en 3D de famosos monumentos partiendo de fotos aleatorias buscadas en internet sobre ellos, tengan filtros, turistas por en medio o una iluminación complicada.

Our paper, “NeRF in the Wild”, is out! NeRF-W is a method for reconstructing 3D scenes from internet photography. We apply it to the kinds of photos you might take on vacation: tourists, poor lighting, filters, and all. https://t.co/lawLB4eEup (1/n) pic.twitter.com/UuvUm4eVzm